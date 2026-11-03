«Хезболла» отвергла обвинения Сирии в подготовке теракта в Хомсе

Tекст: Валерия Городецкая

В заявлении пресс-службы движения подчеркивается, что отдел по связям со СМИ полностью отвергает заявления сирийских сил внутренней безопасности о связи предполагаемой террористической ячейки с «Хезболлой», передает РИА «Новости».

Движение также подтвердило, что не имеет «никакого присутствия или связей на сирийской территории и не причастно к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности и стабильности Сирии».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе.

В понедельник спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ (Исламское государство*, запрещенная в России террористическая организация) на тот же завод.

В апреле заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати заявил о давлении США на Сирию с целью открытия фронта против Ливана.