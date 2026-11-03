  • Новость часаПутин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
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    Путин призвал продолжить лучшие инициативы Года единства народов России
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
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    МИД отметил обострение обстановки у границ КНДР
    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    4 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Президента Польши превратили в «мальчика для битья»

    Почему президент Польши Кароль Навроцкий проиграл битву за Конституционный суд – последний орган власти, до сих пор не подконтрольный премьеру страны Дональду Туску.

    12 комментариев
    3 ноября 2026, 19:00 • Новости дня

    «Хезболла» отвергла обвинения Сирии в подготовке теракта в Хомсе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ливанское движение «Хезболла» отвергло заявления сирийских спецслужб о причастности к подготовке террористического нападения на нефтеперерабатывающий завод в Хомсе.

    В заявлении пресс-службы движения подчеркивается, что отдел по связям со СМИ полностью отвергает заявления сирийских сил внутренней безопасности о связи предполагаемой террористической ячейки с «Хезболлой», передает РИА «Новости».

    Движение также подтвердило, что не имеет «никакого присутствия или связей на сирийской территории и не причастно к какой-либо деятельности, угрожающей безопасности и стабильности Сирии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник сирийская разведка обвинила «Хезболлу» в подготовке подрыва НПЗ в Хомсе.

    В понедельник спецслужбы Сирии предотвратили нападение ИГ (Исламское государство*, запрещенная в России террористическая организация) на тот же завод.

    В апреле заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати заявил о давлении США на Сирию с целью открытия фронта против Ливана.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    1 ноября 2026, 10:07 • Новости дня
    Катарский газовоз подвергся атаке в Персидском заливе

    В Персидском заливе неизвестные объекты атаковали катарский СПГ-танкер

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В акватории Персидского залива катарский танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda подвергся удару неопознанными объектами, никто из членов экипажа не пострадал.

    Танкер со сжиженным природным газом Al Mayeda, принадлежащий катарской компании Nakilat, подвергся нападению неопознанных объектов во время прохождения через акваторию Персидского залива в пятницу вечером, передает ТАСС со ссылкой на заявление владельца судна.

    В результате инцидента никто из членов экипажа на борту не пострадал. Специалисты также не зафиксировали никаких последствий для окружающей среды после удара по газовозу.

    В компании подчеркнули, что судно полностью сохраняет управление, в настоящее время проводится оценка последствий инцидента. Nakilat продолжает прямую координацию с экипажем и органами морской безопасности в регионе для обеспечения защиты моряков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Корпус стражей исламской революции остановил два судна после их попытки войти в Персидский залив.

    Также Катар провел первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта США и Израиля с Ираном.

    Кроме того, запущенная из Ирана крылатая ракета попала в нефтяной танкер Qatar Energy в территориальных водах Катара.

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    1 ноября 2026, 09:48 • Новости дня
    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями

    Тегеран признал террористическими ВМС и ВВС Британии

    Иран объявил ВМС и ВВС Британии террористическими организациями
    @ Linda McKie/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о решении признать Королевские военно-морские и военно-воздушные силы Британии террористическими организациями, а разведку MI6 – враждебной группой.

    Внешняя разведывательная служба MI6 подпадает под закон об ужесточении наказания за шпионаж и сотрудничество с враждебными странами против национальной безопасности, передает ТАСС.

    Решение принял Высший совет национальной безопасности Ирана в ответ на враждебные действия Лондона за последний год. В частности, британская сторона предоставляла базы и объекты на своей территории для участия в войне США и Израиля против Исламской Республики.

    Кроме того, Тегеран учел внесение Корпуса стражей исламской революции в список террористических организаций по британскому закону о государственных угрозах. В связи с этим ВМС и ВВС Британии подпали под закон об ответных действиях и признаны террористическими, а ответственность за последствия лежит на британском правительстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи распорядился отвечать на угрозы противника без географических ограничений.

    Начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Али Абдоллахи заявил о подготовке нового списка целей.

    Ранее объем поставок нефти из стран Ближнего Востока на мировой рынок достиг 98% к уровню до обострения конфликта.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    2 ноября 2026, 06:52 • Новости дня
    Сомалийские пираты захватили иранское судно с 23 членами экипажа

    AP: Сомалийские пираты захватили иранское судно для нападения на сухогрузы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Группа сомалийских пиратов захватила иранское рыболовецкое судно Azini с 23 людьми на борту, чтобы использовать его как плавучую базу для новых атак на торговые маршруты.

    Судно было перехвачено в четверг между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун на северо-востоке Сомали, передает Associated Press.

    На борту находятся 21 иранский член экипажа и двое сомалийских охранников. В Центре морской безопасности предупредили, что пираты могут использовать рыболовецкое судно в качестве плавучей базы для поддержки нападений на коммерческие корабли.

    Военно-морская операция Евросоюза «Аталанта» начала расследование инцидента. Моряков в этом районе призвали сохранять предельную бдительность. Издание отмечает, что с апреля пираты захватили уже шесть коммерческих судов, что усиливает угрозу для судоходства в Индийском океане.

    В августе у берегов Йемена сомалийские пираты за четыре дня захватили два судна. Вооруженные люди взяли под контроль следовавший в Танзанию сухогруз недалеко от побережья Сомали.

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    1 ноября 2026, 19:12 • Новости дня
    Иран сообщил о продолжении консультаций с США по двухдневному плану

    Аракчи: Иран продолжает консультации с США по двухдневному плану

    Tекст: Ольга Иванова

    Иранская сторона продолжает консультации с США через катарских посредников по поводу двухдневного плана, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

    По словам Аракчи, достижение результата зависит от ответов американской стороны. Консультации находятся на пути к реализации, но окончательного решения пока не принято, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что Тегеран надеется на разумное решение Вашингтона в пользу дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Иран согласился сократить до двух дней срок реализации плана по открытию Ормузского пролива.

    В тот же день Аракчи исключил необходимость прямых встреч с американскими чиновниками.

    В пятницу президент США Дональд Трамп потребовал гарантий отсутствия ядерного оружия у Ирана.

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    31 октября 2026, 21:36 • Новости дня
    Глава совбеза Ирана заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

    Глава совбеза Ирана Резаи заявил об изменении тона США в диалоге с Тегераном

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи сообщил об изменении тона американской стороны в диалоге с Тегераном, добавив, что пока не ответил на письмо вице-президента США Джей Ди Вэнса.

    «Их тон поменялся… Я пока не ответил на письмо вице-президента США», – заявил Резаи в эфире государственного телевидения Ирана, передает РИА «Новости».

    Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вэнс по указанию Дональда Трампа направил секретное письмо Резаи. Издание утверждало, что вице-президент пытался прощупать почву для перезапуска мирного диалога и предотвращения новых массированных ударов США по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов.

    Вашингтон и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам в Иране, на что иранская сторона ответила своими атаками. В середине июня Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако позднее вновь обменялись ударами. В настоящий момент конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров. Ранее он заявил о переходе конфликта США и Ирана в новую фазу через пару месяцев.

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    1 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Трамп заявил о необходимости «позаботиться» о паре целей в Иране

    Трамп заявил о готовности США атаковать ядерный объект в Иране

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные уничтожили большую часть вооруженных сил Ирана, однако Вашингтону необходимо поразить еще несколько целей, включая предполагаемый ядерный объект.

    Американский лидер отметил успешный ход переговоров с Тегераном о завершении конфликта, но назвал иранскую сторону ненадежной, пишет Arab News.

    «Мы вывели из строя их ядерную инфраструктуру. Нам все еще нужно позаботиться, я бы сказал, об одном или двух объектах, но мы можем сделать это за 10 минут», – заявил Трамп.

    По его словам, речь идет о подземном комплексе в районе горы Пикакс, который Вашингтон считает ядерным объектом. При этом правительство Ирана отрицает проведение там каких-либо ядерных разработок.

    Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что решение о новых ударах пока не принято и Соединенные Штаты открыты для дипломатического решения. В свою очередь верховный лидер Ирана предостерег Вашингтон и Израиль от проведения новых атак на фоне угроз возобновить удары после американских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент США заявил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия. Американские военные начали переброску сил на Ближний Восток. Посредники из Катара передали Тегерану новый проект договоренности по урегулированию конфликта с Вашингтоном и Израилем.

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    2 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    IRNA: Путин и секретарь Совбеза Ирана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке, сообщило агентство IRNA.

    Стороны рассмотрели положение дел в регионе и мире, уделив особое внимание Западной Азии, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское государственное агентство IRNA. В ходе разговора иранский политик выразил признательность Путину и другим российским официальным лицам за высокую оценку роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи.

    Также он поблагодарил Москву за поддержку Ирана. Кроме того, Резаи и Путин подтвердили настрой на дальнейшее стратегическое сотрудничество двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным выразил благодарность Москве за поддержку Тегерана в политической и экономической сферах.

    В прошлом месяце президент Ирана на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Исламской Республике.

    В начале месяца президент Ирана выразил благодарность Москве за подход к урегулированию ближневосточного конфликта и поддержку на уровне ООН.

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    1 ноября 2026, 17:45 • Новости дня
    Иран передал ООН доказательства атак США и Израиля на порты и суда

    Tекст: Ольга Иванова

    Исламская республика направила Международной морской организации при ООН документы и фотографии с доказательствами ударов Соединенных Штатов и Израиля по иранским портам и гражданской инфраструктуре.

    Тегеран передал Международной морской организации (ИМО) свидетельства нападений на морскую инфраструктуру страны. Документы содержат информацию об ударах по портам и гражданским судам, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство IRNA.

    В предоставленных материалах содержатся изображения последствий атак со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду катарские посредники передали Ирану новый проект урегулирования конфликта с США и Израилем.

    Потери военной техники министерства обороны США превысили 6 млрд долларов.

    Соединенные Штаты предупредили несколько арабских стран о возможной подготовке короткой военной кампании против Ирана.

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    31 октября 2026, 23:04 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в восточной части Ормузского пролива

    Fars: В Ормузском проливе нефтяной танкер подорвался на мине и загорелся

    Tекст: Катерина Туманова

    Военно-морские силы Ирана сообщили о возгорании нефтяного танкера после подрыва на морской мине в восточной части Ормузского пролива из-за нарушения правил судоходства.

    Судно находилось в запретной и небезопасной зоне вопреки предупреждениям, после чего наткнулось на мины в субботу днем, передает агентство Fars.

    ВМС подчеркнули, что политика Ирана по управлению Ормузским проливом остается неизменной вопреки заявлениям президента США. В ведомстве добавили, что все коммерческие суда должны полностью соблюдать ограничения и не выключать системы слежения.

    В отдельном заявлении Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что в пятницу на несанкционированном маршруте в Ормузском проливе взорвались четыре танкера-нарушителя, включая супертанкер с 2 млн баррелей сырой нефти.

    Власти Ирана неоднократно отмечали необходимость координации прохода через пролив с Тегераном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу КСИР сообщил об остановке в Ормузском проливе двух нефтяных танкеров с отключенной навигацией. В четверг три танкера подорвались на минах. Во вторник ВМС Ирана заявили о подрыве танкера на морской мине в восточной части Ормузского пролива.

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    1 ноября 2026, 19:29 • Новости дня
    Системы ПВО Саудовской Аравии перехватили баллистическую ракету из Йемена

    Tекст: Ольга Иванова

    Силы противовоздушной обороны арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией перехватили и уничтожили баллистическую ракету, запущенную йеменским движением «Ансар Алла» (хуситы) в направлении южных районов королевства.

    Системы противовоздушной обороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, сбили баллистическую ракету йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы), которая летела на юг королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовское агентство SPA.

    «Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили баллистическую ракету, выпущенную хуситами в направлении южного региона», – заявил официальный представитель коалиции генерал-майор Турки аль-Малики.

    Незадолго до этого служба гражданской обороны страны сообщила о срабатывании системы предупреждения об угрозе в городе Абха и мухафазе Хамис-Мушайт, расположенных в юго-западной части Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу хуситы нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Маашик в Адене.

    В тот же день представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа сообщил об ударах по нефтяным объектам и аэропортам Саудовской Аравии.

    Во вторник Сариа заявил об атаке баллистической ракетой на здание министерства обороны Саудовской Аравии в Эр-Рияде.

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    2 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    Axios: Нетаньяху призвал Трампа атаковать Иран после выборов в США
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора попытался убедить президента США Дональда Трампа атаковать иранские объекты сразу после американских промежуточных выборов, пишет Axios.

    Телефонный разговор, который израильские источники назвали жестким, состоялся в субботу. Израильский лидер настаивает на немедленных военных действиях после голосования, однако глава американской администрации предпочитает дождаться результатов переговоров, пишет Axios.

    По данным издания, Вашингтон реализует двойную стратегию: пытаясь возобновить мирный диалог, американская сторона одновременно готовится к возможному возобновлению крупных боевых действий.

    На прошлой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс направил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсену Резаи письмо о возможности начала переговоров.

    Параллельно катарские посредники в воскресенье провели встречу с иранскими официальными лицами. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил об отсутствии договоренностей с американской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Трамп заявил о необходимости поразить несколько целей в Иране.

    В пятницу президент США сообщил о скором завершении текущего конфликта между двумя странами.

    В прошлый понедельник канцелярия премьер-министра Израиля опровергла сообщения о попытках убедить Вашингтон нанести удар по Ирану.

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    31 октября 2026, 21:45 • Новости дня
    В Лондоне задержали почти 140 сторонников Palestine Action

    Tекст: Мария Иванова

    Число задержанных во время акции протеста против запрета британского пропалестинского движения Palestine Action в Лондоне увеличилось до 139, сообщил Скотленд-Ярд.

    «По состоянию на данный момент были задержаны 139 человек. Сотрудники полиции остаются на месте проведения акции и продолжают производить задержания», – заявили в полиции.

    Акция проходит у стен посольства США. В ней принимают участие сотни людей, которые развернули плакаты в поддержку Palestine Action, передает ТАСС.

    Демонстрация организована в преддверии слушаний в Верховном суде Великобритании, которые состоятся на следующей неделе. На них будет рассматриваться апелляция движения на внесение его в список запрещенных организаций.

    5 июля 2025 года МВД Соединенного Королевства включило Palestine Action в перечень запрещенных организаций. Членство в этом движении, участие в его собраниях и любая форма поддержки его деятельности стали уголовным преступлением, за которое положено максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы. С момента запрета в ходе акций в поддержку организации в Великобритании задержали свыше 3,5 тыс. человек, обвинения были предъявлены более чем 2,2 тыс. из них. Palestine Action продолжает оспаривать запрет в судебном порядке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу у посольства США в Лондоне началась акция в поддержку палестинского движения Palestine Action.

    В середине месяца британское издательство отказалось продавать книги ирландской писательницы Салли Руни из-за поддержки автором движения Palestine Action.

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    2 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Верховный лидер Ирана поручил урегулировать конфликт с США путем диалога

    Хаменеи распорядился урегулировать конфликт с США посредством диалога

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил о распоряжении верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи урегулировать конфликт с Соединенными Штатами посредством диалога.

    Власти Ирана намерены использовать дипломатические механизмы для снижения напряженности в отношениях с Вашингтоном. Соответствующие прямые указания правительству дал верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, передает РИА «Новости».

    О готовности официального Тегерана к переговорам рассказал президент страны Масуд Пезешкиан, сославшись на полученные от руководителя государства директивы. Заявление политика было опубликовано его пресс-службой.

    «Мы стремимся решить проблему путем переговоров. В этом вопросе верховный лидер революции также предоставил правительству соответствующие полномочия», – заявил Пезешкиан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу госсекретарь США Марко Рубио заявил об отсутствии конкретных сроков достижения договоренностей с Ираном.

    В четверг вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил готовность стать главой американской делегации в случае возобновления переговоров.

    В сентябре президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил об открытости исламской республики к переговорам с американским руководством.

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    2 ноября 2026, 14:36 • Новости дня
    Мировые цены на нефть упали более чем на 4%

    Цены на нефть упали более чем на 4% в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть снижаются на 4% и более на первых торгах месяца в ожидании возможного урегулирования конфликта между Ираном и США.

    По состоянию на 14:21 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 4,4% относительно предыдущего закрытия – до 108,44 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI – на 4,54%, до 99,39 доллара за баррель. Цена Brent впервые с 21 октября опустилась ниже отметки в 109 долларов, следует из данных торгов.

    Ранее газета The New York Times со ссылкой на двух неназванных дипломатов сообщила, что Катар работает над соглашением между США и Ираном, согласно которому обе стороны пойдут на ряд взаимных уступок.

    Ранее в понедельник представитель МИД Ирана заявил, что обмен посланиями между властями двух стран продолжается.

    «Сохраняющиеся надежды на определенный дипломатический прогресс в сочетании с отсутствием значительной эскалации военных действий в минувшие выходные позволили несколько снизить остроту ситуации, что отразилось на ценах», – приводит Reuters мнение главного рыночного аналитика компании KCM Trade Тима Уотерера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Султан бен Ахмед аль-Джабер заявил о рекордном за 35 лет сокращении мировых запасов дизельного топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Утром фьючерсы на нефть марки Brent опускались более чем на 1%.

    В пятницу стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в декабре достигла 118 долларов впервые с 30 апреля.

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    3 ноября 2026, 04:18 • Новости дня
    WSJ сообщила об ударе США по иранскому острову Кешм

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные нанесли удар по иранскому острову Кешм, пишет Wall Street Journal.

    Это стало очередным ударом из серии атак, которые Вашингтон в последние недели «тайно» проводил против Ирана, пишет Wall Street Journal.

    По данным издания, удар совпал с публичными заявлениями Белого дома, в которых подчеркивалась возможность дипломатической договоренности с Тегераном.

    Нападение последовало за заявлениями Вашингтона, в которых тот старался преуменьшить вероятность возобновления войны с Ираном после промежуточных выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на южном иранском острове Кешм были слышны звуки взрывов.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попытался убедить США атаковать иранские объекты сразу после американских выборов.

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    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Забытый вид вооружений возвращается на новом технологическом уровне

    Похоже, мы стоим на пороге возрождения почти забытого класса вооружений – дальнобойной крупнокалиберной зенитной артиллерии. Еще несколько десятилетий назад она была вытеснена зенитно-ракетными комплексами. Почему сегодня возникла необходимость возвращения зениток классического образца и благодаря чему становится возможным само их создание? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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