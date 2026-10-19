Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию по событиям в Иране
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым выразил признательность президенту России Владимиру Путину и народу страны за принципиальную позицию по событиям в Иране.
Пезешкиан в ходе встречи с Лавровым выразил благодарность Москве за принципиальный подход к недавним событиям в Иране, передает РИА «Новости».
«Мы признательны президенту России Владимиру Путину, правительству и народу страны за ту сильную позицию, которую демонстрировали в связи с последними событиями», – заявил Пезешкиан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава российского дипведомства Сергей Лавров обсудил с президентом Ирана пути укрепления сотрудничества.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи оценил прошедшие в Тегеране переговоры.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Москвы содействовать поиску развязок в конфликте Ирана и США.