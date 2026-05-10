Bloomberg сообщил о первом проходе катарского СПГ-танкера через Ормуз

Tекст: Дмитрий Зубарев

Катар, вероятно, отправил первое судно со сжиженным природным газом через Ормузский пролив с начала конфликта между США и Израилем с Ираном, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg. По данным отслеживания судов, танкер Al Kharaitiyat, загруженный на заводе в Рас-Лаффане ранее в мае, успешно прошёл Ормузский пролив и сейчас находится в Оманском заливе.

В сообщении уточняется, что судно направляется в Пакистан. Это первый случай экспорта СПГ из региона за последние недели, когда из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке судоходство через пролив практически прекратилось.

Ормузский пролив остаётся ключевым маршрутом для поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа на мировой рынок. Перебои в судоходстве привели к росту цен на топливо в большинстве стран мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, около 40 судов с важными грузами для Индии более двух месяцев не могут покинуть Ормузский пролив из-за продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

Иран и США достигли договоренности о постепенном открытии пролива в обмен на смягчение американской блокады иранских портов.

Ранее крупнотоннажный газовоз MT Sarv Shakti с десятками тысяч тонн сжиженного топлива беспрепятственно покинул опасную акваторию и направился в Индию.