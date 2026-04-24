    На французском космодроме Куру взорвали стартовую площадку для запуска ракет «Союз»
    Минюст США разрешил расстреливать приговоренных к смертной казни
    Эксперт рассказал, как не дать себя обмануть при покупке чернозема на дачу
    Лихачев объяснил цель участившихся атак ВСУ на ЗАЭС
    Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС
    Набиуллина: ЦБ может взять паузу в снижении ключевой ставки
    Путину на выставке в Москве показали подарок Каддафи Жириновскому
    Суд закрыл процесс по делу замминистра обороны Иванова о взятках
    Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 21:00 • Экономика

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой?

    Несмотря на перемирие между США и Ираном, американская блокада иранского морского побережья и портов сохраняется. И в экономическом смысле это для Тегерана тяжелее, чем открытая фаза войны. Разрушения от бомбардировок можно постепенно устранять, но морская блокада не просто наносит ущерб, а ежедневно душит экспортную выручку, препятствует импорту критически важных товаров и разрушает само ощущение хозяйственной нормальности.

    Иранская экономика подошла к перемирию уже с серьезными потерями. СМИ писали о разрушении заводов, мостов, электростанций, железных дорог и аэропортов, о разрыве части хозяйственных связей с государствами Залива, росте безработицы и скачке цен. По оценкам, которые приводит Reuters, некоторые товары с начала войны подорожали в Иране примерно на 40%, а Международный валютный фонд прогнозирует в текущем иранском финансовом году спад экономики на 6,1%. Это еще не картина полного хозяйственного коллапса, но уже вполне серьезное истощение запаса прочности.

    Блокада ударила по внешней торговле Ирана. До нынешнего обострения Иран завершил 2025/26 финансовый год с внешнеторговым оборотом примерно в 109,7 млрд долларов: 51,66 млрд долларов неэнергетического экспорта и 58,02 млрд долларов импорта. Однако после введения американской блокады под угрозой оказался вывоз примерно до 2 млн баррелей иранской нефти в сутки. Для сравнения: в марте Иран экспортировал 1,84 млн баррелей в сутки, в апреле до блокады – 1,71 млн, а более 80% этих поставок уходило в Китай.

    Если перевести это в деньги, при цене Brent около 90-100 долларов за баррель выпадение 1,7-2,0 млн баррелей в сутки означает потерю порядка 4,5-6 млрд долларов валовой выручки в месяц только по нефти – даже без учета скидок, обходных схем и дополнительных издержек. К нефтяному удару добавился нефтехимический: 16 апреля Иран остановил экспорт нефтехимии, который в обычном режиме давал около 29 млн тонн продукции и примерно 13 млрд долларов в год. Это еще около 1,1 млрд долларов годовой выручки в расчете на месяц. Итого только по двум главным экспортным статьям счет идет на многие миллиарды долларов ежемесячно.

    Но блокада бьет не только по экспорту, а значит, не только по валюте. Она режет и импорт – причем именно тот, без которого иранская промышленность и сельское хозяйство начинают задыхаться.

    По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Иран критически зависит от ввоза пшеницы, кукурузы, риса и растительных масел; зависимость по кукурузе достигает примерно 95%, а по пшенице – около 15%. Среди крупнейших импортных позиций Ирана – соевый шрот, соевые бобы, рис и кукуруза. Иранская таможня, в свою очередь, оценивала годовой импорт базовых товаров почти в 25 млн тонн; за десять месяцев до нынешней блокады из портов было ввезено 21 млн тонн таких грузов. Это означает, что

    заблокированные южные порты для Ирана – основа снабжения кормами и продовольствием.

    По происхождению этих критических поставок зависимость тоже очень конкретна. Бразилия – важный поставщик кукурузы и сои; Индия – один из ключевых источников риса и фармацевтики; Китай – главный торговый партнер Ирана и поставщик значительной части оборудования и промежуточных товаров; Турция и Германия важны для промышленной и медицинской номенклатуры. Reuters прямо писал, что среди крупнейших партнеров Ирана – Китай, Индия, Турция, Германия, Ирак и ОАЭ, а среди основных импортных групп – промежуточные товары, овощи, машины и оборудование. Проблема в том, что значительная часть этих поставок в мирное время шла морем и через логистические узлы Залива, прежде всего через эмиратские порты и далее в Иран.

    Чем это чревато? Прежде всего тем, что сильно сократилось поступление в страну кормов для животноводства и птицеводства, агрохимии, части удобрений, промышленного сырья, комплектующих, медицинских изделий и отдельных лекарств. В краткосрочном плане это означает не голод, а удорожание и дефицит отдельных позиций. В среднесрочном – кризис в птицеводстве и животноводстве, сокращение выпуска продукции пищепрома, машиностроения и химии.

    А дальше включается еще более опасный механизм: проблемы с удобрениями бьют уже по следующему урожаю. Международные организации неслучайно отдельно обсуждают влияние войны на мировой рынок продовольствия и удобрений: если поставки срываются в сезон, часть ущерба становится необратимой еще до того, как на полках появляется настоящий дефицит.

    Тегеран, впрочем, не был застигнут врасплох. После летней 12-дневной войны 2025 года в Иране начали осторожно переводить экономику на военные рельсы.

    Был создан кризисный штаб, подготовлена дорожная карта работы торговых сервисов в военных условиях, часть процессов переведена на удаленный и ротационный режим. Министерство промышленности готовило пакеты возвращения поврежденных предприятий в производственный цикл. Осенью 2025 года власти Ирана уже целенаправленно смягчали валютно-импортные правила, чтобы не душить ввоз сырья и комплектующих. То есть речь шла не о тотальной мобилизации советского образца, а о выборочной настройке на выживание: поддержать импорт, удержать выпуск базовых товаров и не дать торговой машине встать.

    В последние месяцы, уже на фоне новой войны и последующего перемирия, эти меры стали заметно жестче. Иранская таможня ввела пакет срочных послаблений: 100%-ную растаможку товаров первой необходимости в кратчайшие сроки, 90%-ный ускоренный пропуск через таможню приоритетных грузов, продление импортных регистраций, переход на бумажные документы при сбоях работы электронных систем, расширение полномочий по перенаправлению грузов на другие погранпереходы. Президент Ирана распорядился держать минимальный запас базовых товаров на уровне 6 млн тонн.

    После начала перемирия власти дополнительно продлили регистрацию импортных заказов до 30 мая и сняли часть ограничений для 2,8 тыс. «критически важных промышленных товаров». Одновременно заработали пакеты поддержки для пострадавших предприятий и домохозяйств.

    Сработало ли это? Частично. Иранской системе пока удалось не допустить мгновенного хозяйственного обвала. За 39 дней войны, с 28 февраля по 7 апреля, таможня оформила 2,874 млн тонн товаров первой необходимости и обеспечила пропуск более 112 тыс. грузовиков с такими грузами. Даже в первые дни нового иранского года пропуск через таможню предметов первой необходимости продолжался. А на дорогах страны с 28 февраля по 17 апреля было перевезено свыше 60 млн тонн грузов.

    Все это означает, что

    внутренняя логистика, несмотря на удары и перебои, еще работает. Но это не отменяет главного: мобилизационные меры помогают сражаться дольше, однако не могут полностью компенсировать утрату нормального морского экспорта и привычного морского импорта.

    Внешняя помощь Ирану есть, но ее не стоит переоценивать. Россия уже возобновила поставки зерна в Иран через Каспий: Reuters сообщал и о текущих отгрузках, и о том, что российская каспийская инфраструктура наращивается. Это важно, особенно для зернового и кормового баланса. Но даже здесь масштаб ограничен: речь идет о миллионах тонн в год, тогда как только базовый импорт продовольственных и аграрных товаров у Ирана измеряется десятками миллионов тонн.

    Китай остается главным торговым партнером Ирана, до блокады покупал более 80% иранской экспортной нефти, ведет дипломатическую игру вокруг переговоров и уже объявил о передаче 58 тонн гуманитарной помощи. Но и китайская помощь пока выглядит скорее как политическая, гуманитарная и частично торговая подпорка, чем как полноценное спасение иранской экономики.

    Турция в этой конструкции становится одним из важнейших сухопутных «легких» Ирана. Reuters фиксировал, что первые гуманитарные партии после усиления блокады шли в Иран на грузовиках именно через Турцию, а логистические компании по всему региону уже наращивают сухопутные маршруты для продовольствия и медикаментов. Через иранско-иракскую границу тоже сохраняется движение: сообщалось о возврате к нормальной работе перехода Шаламче после временного сбоя. Но здесь важно не строить иллюзий: Турция, Ирак, Иордания и каспийское направление могут поддержать часть жизненно важных поставок, особенно дорогих и компактных грузов. Однако они не способны полноценно заменить морские маршруты для кукурузы, риса, сои, масел, сахара, удобрений и других массовых товаров.

    Поэтому дальнейшая траектория кризиса зависит прежде всего от сроков. Если блокада сохранится еще несколько недель, Иран, скорее всего, удержит базовую устойчивость ценой ускоренного проедания запасов, жесткого ручного управления импортом и роста цен. На горизонте 1-3 месяцев начнут накапливаться действительно тяжелые эффекты: перебои в импортозависимых отраслях, дефицит комплектующих, проблемы в химии и фарме, а также необратимые потери для сельского хозяйства из-за срыва части поставок кормов и агровходов.

    На горизонте 3-4 месяцев начнет работать еще одна жесткая цифра: по данным FAO, запасы пшеницы у Ирана оцениваются примерно в 4 млн тонн, что соответствует лишь 3-4 месяцам потребления. Иными словами, если морская блокада затянется, продовольственный кризис сначала придет через белок, корма, масла и лекарства, а уже потом – через более широкий дефицит продовольствия. На горизонте нескольких месяцев Ирану грозит настоящий голод.

    Что может делать Иран, чтобы затормозить реализацию этого сценария? Практически все уже понятно: еще сильнее рационировать валюту, еще жестче приоритизировать импорт, расширять каспийские поставки из России, использовать железнодорожный транзит через Среднюю Азию и Турцию, замораживать внутренние цены на чувствительные позиции и заливать пострадавшие предприятия льготным кредитом и налоговыми послаблениями. Только вот морскую систему снабжения страны такими объемами не заменить.

    Итог для Ирана выглядит так: сопротивляться он еще может долго – заметно дольше, чем рассчитывали многие на Западе в первые недели войны. Но

    экономика Ирана уже вошла в фазу, когда главный урон наносит не столько бомбардировка сама по себе, сколько медленное удушение торговых и логистических артерий.

    Итог для США выглядит иначе. Чем дольше Трамп будет удерживать формулу «ни войны, ни мира», тем выше будет цена для мировой экономики, нефтяного рынка, союзников и самого Вашингтона. Уже сейчас МВФ понижает прогнозы роста, союзники США просят финансовых страховок, а энергетический шок бьет по глобальным ценам.

    Поэтому главный вопрос сегодня даже не в том, может ли Иран терпеть. Он, скорее всего, может. Главный вопрос – есть ли у Трампа достаточно времени для продолжения нынешней политики и не заставят ли его собственные политические и экономические издержки сделать выбор раньше: либо новая эскалация, либо компромиссное урегулирование на условиях, которые Иран сочтет приемлемыми.

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Украинский теракт против РКН преследовал четыре цели

    ФСБ предотвратила теракт в отношении руководителей Роскомнадзора. Задержаны семеро сторонников праворадикальной и неофашистской идеологии, завербованных спецслужбами Украины. Как отмечают в экспертном сообществе, это первая известная попытка покушения на гражданских федеральных госслужащих. Какие цели преследовал противник? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

