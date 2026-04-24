Итоги года подвели на заседании оргкомитета Национального центра «Россия»

Tекст: Вера Басилая

На заседании Оргкомитета Национального центра «Россия» подвели итоги работы в 2025 году и обсудили будущие проекты.

Главный акцент работы центра – укрепление национальной идентичности и поддержка молодежи через масштабные просветительские, культурные и образовательные инициативы.

«Миссия Национального центра: »Знать и любить Россию. Гордиться прошлым, ценить настоящее, созидать будущее. Вдохновлять страну и вести за ней мир«. Время летит очень быстро. Пройдет совсем немного времени – и те самые ребятишки, которые с восторженными глазами выходили из Национального центра, будут определять судьбу нашей страны», – сказал первый заместитель руководителя администрации президента России, председатель организационного комитета НЦ «Россия» Сергей Кириенко.

За год в центре прошло более 900 мероприятий, ориентированных на семьи и молодежь. Генеральный директор Наталья Виртуозова рассказала, что в 2025-м Национальный центр «Россия» провел крупные международные и образовательные события, такие как «Открытый диалог», собравший эссе из 102 стран, и представил Россию на выставках в Ташкенте, Харбине и Шанхае. В перспективе – проект в Эфиопии, а также дальнейшее развитие симпозиумов и открытых лекториев.

Ключевым событием стало начало строительства нового здания НЦ «Россия», старт которому дал Владимир Путин в марте 2026 года. Как отметила заместитель гендиректора по строительству Ксения Майер, в проект интегрированы современные цифровые технологии: система анализа поведения посетителей, цифровой паспорт пользователя, роботизированная доставка, умные пространства и ландшафтный парк. Центр сможет трансформироваться под разные форматы мероприятий благодаря мобильной архитектуре и делению на несколько независимых зон.

Торжественное открытие выставки «Уроки географии» стало еще одним важным событием для центра. Экспозиция из восьми залов объединяет редкие карты, архивные материалы и интерактивные элементы, раскрывая не только географию, но и историко-культурные связи России. По словам со-куратора Олеси Малеванной, выставка создает «настоящий фотоальбом России» и приглашает к диалогу о сохранении наследия.

В церемонии открытия приняли участие ветераны спецоперации на Украине, эксперты, учителя и юные экскурсоводы. Кавалер ордена Мужества Александр Князев отметил, что знания по географии и истории оказались незаменимыми на передовой, помогая решать практические задачи.

Выставка «Уроки географии» будет работать до 9 июля, позволяя посетителям проследить путь от старинных карт до современных космических снимков.

