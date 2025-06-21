Замминистра Иванова обвинили в получении взятки на 152 млн рублей

Tекст: Александра Юдина

В материалах дела говорится, что сумма взятки составила более 152 млн рублей. Речь идет о передаче средств от главы «Олимпситистрой» Александра Фомина, передает ТАСС.

В документах отмечается, что дело возбуждено в конце мая текущего года. Также в них указывается, что Иванову вменяется получение взятки в особо крупном размере, а Фомину – дача взятки также в особо крупном размере. При этом Иванову уже предъявили обвинение в получении взятки от Фомина в размере более 1,185 млрд рублей.

Расследование дела по более крупной взятке планируется завершить летом, после чего материалы направят в суд к осени для рассмотрения по существу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший замминистра обороны Тимур Иванов и другие подозреваемые дела об отмывании средств вывели более 3,92 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». В середине марта Басманный суд Москвы продлил арест Иванову. Сообщалось, что бывший первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов дал показания против Иванова.