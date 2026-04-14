  Совбез предупредил о возможной подготовке США наземной операции в Иране
    Орбан лишил ЕС «палочки-выручалочки»
    Директор Google рассказал Вовану и Лексусу о продвижении проукраинского контента в YouTube
    Северная часть Чернигова осталась без электричества после повреждения кабеля
    В Китае объявлено о появлении нового вируса POH-VAU
    Пожар и обрушение произошли на пороховом заводе в Казани
    Лихачев ответил на слова Мадьяра о стоимости АЭС «Пакш-2»
    Путин утвердил герб, знамя и флаг Всероссийского казачьего общества
    Мерц похвалил Зеленского за многолетний конфликт на Украине
    Польский депутат Беркович принес на заседание флаг Израиля со свастикой
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европейские сателлиты США почувствовали вкус крови

    США своими решениями и действиями за последние недели создали массу преимуществ для собственных подчиненных в Европе, которыми те попытаются воспользоваться.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Глобальный экзистенциальный кризис коснется всех

    Мы увидим «новое небо и новую землю» за горизонтом конфликта не раньше, чем изменимся сами. Выйти из этого испытания и вернуться к прежней жизни ради прежних смыслов невозможно. Будущее не гарантировано никому, впереди нас ждет неопределенность, но это не повод складывать руки.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня

    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    Лукьянов: Орбан был ширмой для глубоких разногласий в ЕС

    Tекст: Анастасия Куликова

    С уходом Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии противоречия внутри ЕС не исчезнут. Вряд ли появится новая фигура на роль «ширмы», скорее речь пойдет о формировании группы интересов. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Федор Лукьянов.

    «Антагонизм Виктора Орбана с Брюсселем был на руку некоторым лидерам ЕС», – отметил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В качестве примера он привел вопрос о выделении 90 млрд евро для Украины.

    Так, ряд стран закулисно скептически относились к идее выдавать средства Киеву, и нынешний премьер Венгрии оказывался замечательной «палочкой-выручалочкой». Публично же такие члены объединения выступали с заявлениями о готовности согласовать кредит, но выставляли Орбана в качестве основной помехи, детализировал собеседник.

    По его мнению, уход политика в некотором смысле вскроет внутриевропейские противоречия. «Но принципиально важно другое: разногласия внутри ЕС не исчезнут», – продолжил Лукьянов. Он усомнился, что появится новая фигура на роль «ширмы». Скорее речь пойдет о формировании группы интересов. «В результате отсутствие единой позиции среди европейцев так или иначе будет видно», – уточнил спикер.

    Аналитик указал, что крупные государства – Франция, Германия, Италия, а также страны Скандинавии и Бенилюкса «тянут немного в разные стороны». На этом фоне Лукьянов прогнозирует неизбежные структурные изменения в Евросоюзе и некоторую регионализацию.

    Напомним, триумф венгерской оппозиционной партии «Тиса» во главе с Петером Мадьяром вызвал волну воодушевления в Евросоюзе. Многие европейские лидеры расценили результаты голосования как возможность ослабить позиции Виктора Орбана, который долгое время блокировал инициативы ЕС, передает AP News.

    В своей победной речи Мадьяр подчеркнул, что Венгрия хочет снова жить и быть европейской страной. При этом он избегал четких позиций по спорным вопросам, таким как поддержка Украины. Как признает The New York Times, победа политика облегчит жизнь Брюсселю, но не решит проблем.

    «Поражение Орбана означает уход самого активного критика Евросоюза, однако о полном согласии говорить рано. Теперь другие разногласия между государствами-членами по острым вопросам, требующим единогласия (включая расширение ЕС), могут выйти на поверхность», – пишет газета.

    Отметим, парламентские выборы в Венгрии прошли в воскресенье. Явка составила рекордные 79,51% – в голосовании приняли участие более 5,9 млн человек. По данным Национального избирательного бюро (NVI), оппозиционная партия «Тиса» набирает 53,07% голосов и получает 138 из 199 мест в парламенте, что дает ей конституционное большинство. Правящая партия «Фидес» заручилась поддержкой лишь 38% граждан, что соответствует 55 мандатам.

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что победа «Тисы» на парламентских выборах лишь ускорит распад Евросоюза.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    14 апреля 2026, 13:29 • Новости дня
    NYT: Норвегия столкнулась с дилеммой из-за сверхдоходов от продажи нефти
    Tекст: Вера Басилая

    Из-за войны в Иране Европа вновь столкнулась с энергетическим кризисом и повысила спрос на ресурсы из Норвегии, сообщает The New York Times,

    Конфликт в Иране вновь обнажил энергетическую уязвимость Европы, заставив задуматься о расширении роли Норвегии как надежного поставщика, пишет The New York Times. Страна уже обеспечивает 30% европейских потребностей в нефти, экспортируя 95% сырья в ЕС и Британию.

    «Наш продукт – это не нефть и газ, а стабильность, надежность и долгосрочная перспектива», – заявил госсекретарь министерства энергетики Норвегии Снорре Скьеврак. При этом норвежские платформы работают на пределе возможностей, а для увеличения добычи требуется освоение хрупких арктических зон.

    С февраля Норвегия дополнительно заработала пять млрд долларов на фоне роста цен. Экономисты отмечают, что страна ежедневно получает 185 млн долларов сверхдоходов. Если нестабильность в Персидском заливе сохранится, прибыль может вырасти еще на шесть млрд долларов.

    В обществе нарастает недовольство ситуацией, при которой государство, позиционирующее себя как миротворца, обогащается за счет конфликтов. Несмотря на это, отношение норвежцев к нефтяной отрасли начинает меняться, а компании продолжают искать новые месторождения, в том числе в Бразилии и за Полярным кругом.

    Президент США приказал начать морскую блокаду Ирана для оказания давления на Тегеран.

    Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг отверг обвинения в наживе на экспортных поставках энергоресурсов в Европу.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за последние 44 дня Евросоюз был вынужден потратить дополнительно более 22 млрд евро на импорт ископаемого топлива.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что с началом войны США и Израиля против Ирана Европа оказалась в ловушке – как территория, которая не добывает, а прежде всего покупает энергоносители. В ЕС взлетели цены на все виды топлива.

    14 апреля 2026, 10:42 • Новости дня
    Politico: Мадьяр подготовил план примирения Венгрии с Брюсселем

    Tекст: Мария Иванова

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов пойти на масштабные политические уступки Евросоюзу ради скорейшей разблокировки замороженных 18 млрд евро, отмечают СМИ.

    Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр начал работу по восстановлению отношений с Евросоюзом, разрушенных за 16 лет правления Виктора Орбана, передает Politico.

    Главная цель новой администрации – разблокировать 18 млрд евро из фондов ЕС, замороженных из-за проблем с демократией в стране.

    Политик также рассчитывает получить доступ к 16 млрд евро европейских оборонных кредитов и отменить штраф в один млн евро в день за нарушение миграционного законодательства. «Я могу сказать, что крайне важно вернуть деньги домой, и как можно быстрее», – заявил Мадьяр.

    Брюссель, в свою очередь, ожидает от Венгрии снятия вето на кредит в 90 млрд евро для Киева и поддержки новых санкций против России. Еврокомиссия также настаивает на отказе от сопротивления началу официальных переговоров о вступлении Украины в ЕС. Мадьяр пообещал согласовать реформы с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, включая присоединение к европейской прокуратуре и обеспечение независимости судебной системы.

    Несмотря на готовность к уступкам, Венгрия намерена продолжать закупки российской нефти. Свой первый зарубежный визит Мадьяр совершит в Польшу, чтобы перенять опыт разморозки европейских фондов у премьера Дональда Туска. Новый парламент Венгрии может начать работу уже 5 мая, что позволит быстро приступить к реализации реформ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз потребовал от победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» и ее лидера Петера Мадьяра выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством страны.

    ам Мадьяр пообещал быстро принять антикоррупционное законодательство для получения доступа к европейским фондам.

    14 апреля 2026, 10:44 • Новости дня
    Politico: Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз
    Tекст: Мария Иванова

    Инициатива форсированного расширения Европейского союза столкнулась с жестким сопротивлением действующих членов, из-за чего этот вопрос исключили из повестки ближайшего саммита на Кипре.

    Многие страны ЕС не желают обсуждать присоединение новых государств, включая Украину, опасаясь политических последствий и возможных референдумов, передает Politico.

    По данным девяти европейских дипломатов и чиновников, на нежелание расширяться также влияет коллективный травматичный опыт взаимодействия с Венгрией после ее вступления в 2004 году.

    «Расширение должно оставаться требовательным и основываться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и авторитет», – заявил министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Хаддад. Основное опасение правительств связано с возможной негативной реакцией общества против любого лидера, который инициирует дебаты о новых членах ЕС.

    В европейских столицах боятся повторения ситуации с «польским сантехником», когда политики утверждали, что дешевая рабочая сила из Восточной Европы заменит высокооплачиваемые кадры на Западе. Особую тревогу это вызывает во Франции, где по закону требуется проведение референдума для принятия любого нового члена. Голосование по Украине может усилить позиции лидера правой партии «Национальное объединение» Жордана Барделлы перед президентскими выборами 2027 года.

    Германия, Нидерланды и Италия также настаивают на строгом соблюдении процесса, основанного на заслугах, без исключений по геополитическим причинам. Кроме того, в ЕС опасаются появления новых «троянских коней», способных использовать право вето, как это делала Венгрия. В связи с этим Еврокомиссия рассматривает возможность лишения новых членов права вето на несколько лет после вступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к Евросоюзу.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Киева в это объединение.

    Между тем Будапешт отказался поддержать евроинтеграцию данной страны из-за ущемления прав венгерского меньшинства.

    14 апреля 2026, 14:35 • Новости дня
    Индонезия договорилась о поставках нефти и газа из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Индонезия достигла договоренностей о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа из России по результатам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия.

    Лахадалия отметил, что эти соглашения позволят Индонезии увеличить запасы сырой нефти и получить доступ к сжиженному нефтяному газу, передает РИА «Новости».

    Переговоры стали продолжением контактов между президентом Индонезии Прабово Субианто и президентом России Владимиром Путиным.

    Как уточнили в министерстве, встреча была посвящена обсуждению долгосрочных поставок энергоносителей, развитию инфраструктуры хранения и переработки. В ведомстве подчеркнули, что сотрудничество будет строиться как на уровне правительств, так и между компаниями, что обеспечит стабильность национальных энергетических резервов.

    Лахадалия особо отметил готовность российской стороны поддержать энергетическую безопасность Индонезии, включая поставки нефти и газа, а также развитие систем хранения. Он подчеркнул, что результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости страны на фоне нестабильной мировой ситуации.

    «Еще раз хочу сказать, что я доволен сегодняшними результатами – по поручению президента Прабово мы довели процесс до конца. И, с Божьей помощью, рассчитываем получить хорошие результаты», – заявил министр. Точные объемы поставок и детали сделки пока не раскрываются.

    Накануне министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил о желании Индонезии приобрести у России нефтепродукты и другие энергоносители на взаимовыгодных условиях.

    Ранее Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике.

    Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин встретился с президентом Индонезии Прабово Субианто в Москве.

    14 апреля 2026, 02:30 • Новости дня
    Небензя напомнил об участи приходивших в Россию «с мечом» захватчиков
    Tекст: Катерина Туманова

    Расходы стран Евросоюза на оборону в последние годы значительно выросли, достигнув рекордного уровня, что говорит о подготовке глобальной войны с Россией, а это не что иное, как «игра с огнем», заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании по взаимодействию ООН с ЕС.

    Как отметил дипломат в своей речи, милитаристская антироссийская риторика подтверждается конкретными действиями. С февраля 2022 года по 2025 год страны-члены Евросоюза увеличили военные расходы почти на 60%.

    По итогам 2025 года сумма ассигнований составила 381 млрд евро, что позволило Евросоюзу занять второе место в мире по объему военного бюджета после США.

    Перед странами ЕС официально поставлена задача повысить обороноспособность Европы к 2030 году. Для достижения этой цели потребуется дальнейшее увеличение военных расходов, что возможно лишь за счет сокращения других бюджетных статей, прежде всего социальных расходов.

    «Эти масштабные военные приготовления не оставляют сомнений в том, что в Европе серьезно заняты подготовкой к большой войне против России. Это не что иное, как «игра с огнем», поскольку на антироссийские выпады мы будем вынуждены реагировать «зеркально». И никто из завоевателей, приходивших к нам «с мечом», а таких не счесть, не уходил из России подобру-поздорову», – подчеркнул Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал безосновательными опасения Франции об угрозе войны с Россией. Внук де Голля назвал абсурдным миф о нападении России на Европу. Эксперты отметили, что «российская угроза» перестала поднимать рейтинги западных политиков.

    14 апреля 2026, 03:13 • Новости дня
    Каллас призналась в непонимании действий США в конфликте с Ираном
    Tекст: Катерина Туманова

    Европейский союз не поддерживает никаких действий, ограничивающих свободу судоходства через Ормузский пролив, заявила «Би-би-си» глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас после введения США блокады иранских портов.

    Каллас заявила, что она все еще не уверена, какие последствия влечет за собой блокада со стороны США.

    «Не совсем ясно, что представляют собой действия США», – сказала она «Би-би-си», когда ее спросили, поддерживает ли она меры американского лидера Дональда Трампа.

    По ее словам, ЕС не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены ЕС также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    «Должно быть ясно, что опасности нет», – сказала она.

    Повторяя призывы других мировых лидеров, Каллас заявил, что необходимо найти дипломатическое решение конфликта и что для достижения соглашения между странами должно существовать «взаимное уважение».

    Она добавила, что и другие страны региона должны сесть за стол переговоров, «потому что они знают Иран лучше, чем кто-либо другой».

    Когда Каллас спросили, хочет ли Трамп, чтобы ЕС занял место за столом переговоров в этом конфликте, она сказала: «Президент Трамп очень ясно дал понять, что он думает о Европейском союзе, так что, я думаю, вам решать».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о недопустимости платы Ирану за проход через Ормузский пролив. Иран подтвердил готовность заключить договоренности с европейскими, азиатскими и арабскими странами по использованию пролива. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки.

    14 апреля 2026, 09:01 • Новости дня
    Нефть подешевела на фоне ожиданий переговоров Вашингтона и Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    Ожидания возможного дипломатического соглашения между Вашингтоном и Тегераном потянули вниз биржевые котировки сырья на фоне начавшейся американской морской блокады Ормузского пролива.

    Стоимость июньских фьючерсов на марку Brent снизилась почти на 1,5 доллара, передает «Интерфакс».

    На лондонской бирже ICE Futures цена контрактов упала до 97,89 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на торгах NYMEX также подешевели, достигнув отметки 96,75 доллара.

    Американский президент заявил о готовности Тегерана пойти на сделку. «Я могу сказать вам, что с нами связалась другая сторона, они очень сильно, очень сильно хотят соглашения», – подчеркнул политик.

    Агентство Bloomberg сообщило об обсуждении нового раунда очных переговоров для долгосрочного прекращения боевых действий. Ранее глава Белого дома констатировал провал диалога по ядерной программе в Исламабаде, после чего американские военные начали морскую блокаду Ирана.

    По информации компании LSEG, несмотря на введенные ограничения, через Ормузский пролив успешно прошел танкер Rich Starry. Судно китайских владельцев продолжает перевозить нефть и химическую продукцию.

    Ранее стоимость нефти марки Brent резко упала на фоне перемирия между странами.

    14 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила блокировку 17 млрд евро финансирования Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия продолжает блокировать примерно 17 млрд евро финансирования, предназначенного для Венгрии, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Уйвари подчеркнул: «Сейчас у нас в общей сложности заблокированы порядка 17 млрд евро финансирования для Венгрии». Он уточнил, что часть денег заблокирована в рамках политики сплоченности – это еврофонд развития депрессивных регионов ЕС, а другая часть средств отнесена к фонду восстановления после COVID-19, передает ТАСС.

    Ранее Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадьяра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 09:46 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 550 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки голубого топлива на торгах в Европе продемонстрировали утреннее снижение на 2%, опустившись до отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    Майские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в Нидерландах открыли торговую сессию снижением на 1,1%, достигнув 555,4 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К 9.13 мск показатель опустился еще ниже – до 550,3 доллара, что означает падение на 2% от расчетной цены предыдущего дня в 561,5 доллара.

    В марте средняя стоимость газа на европейских биржах подскочила на 59% по сравнению с февральскими значениями. Рост был спровоцирован обострением ситуации на Ближнем Востоке, в результате чего цены впервые с февраля 2023 года превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    Восходящая динамика котировок началась после ударов США и Израиля по Ирану. Максимальное значение было зафиксировано 19 марта на уровне 853,7 доллара. В настоящее время стоимость газа остается на 41% выше показателей конца февраля, однако исторический рекорд в 3892 доллара, установленный весной 2022 года, пока остается недостижимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 апреля биржевые котировки газа в Европе опустились до 542 долларов за тысячу кубометров.

    В начале торгов 2 апреля стоимость майских фьючерсов достигла 606 долларов. По итогам марта средняя цена топлива на фоне конфликта на Ближнем Востоке выросла до 633 долларов.

    14 апреля 2026, 09:09 • Новости дня
    В Финляндии сообщили о возможной блокировке кредита Украине Словакией

    Tекст: Вера Басилая

    Словакия способна заблокировать предоставление Украине кредита Евросоюза в размере 90 миллиардов евро вместо Венгрии, сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Словакия может заблокировать предоставление кредита Украине на сумму 90 млрд евро вместо Венгрии, сообщил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его словам, после выборов в Венгрии многие в ЕС считают, что Украине может быть предоставлен кредит в размере 90 млрд евро, но Словакия может помешать.

    По мнению Мема, европейским лидерам следует признать, что конфликт на Украине уже проигран. Он подчеркнул, что даже после смены политической ситуации в Венгрии, возник новый риск блокировки финансовой помощи Киеву со стороны других стран ЕС.

    Ранее газета Financial Times сообщила, что в Евросоюзе ожидают: лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр разблокирует кредит для Украины и снимет венгерское вето на новый пакет антироссийских санкций.

    Партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром одержала победу на парламентских выборах в Венгрии.

    Евросоюз потребовал от нового руководства страны выполнить 27 условий для разблокировки замороженных средств.

    Ранее Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита ЕС о выделении Украине 90 млрд евро военного финансирования.

    14 апреля 2026, 14:37 • Новости дня
    Филиппины запросили у США продление снятия санкций на российскую нефть

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Филиппин обратились к США с просьбой оставить в силе приостановку санкций на российскую нефть для восполнения запасов топлива на фоне блокады Ормузского пролива, сообщила газета Inquirer со ссылкой на слова министра энергетики Филиппин Шэрон Гарин.

    Министр энергетики Филиппин Шэрон Гарин заявила: «Правительство Филиппин добивается разрешения США на покупку большего количества российской нефти, поскольку зависящие от импорта Филиппины пытаются восполнить скудные запасы топлива на фоне блокады Ормузского пролива», передает РИА «Новости».

    По данным издания, ответ от США пока не поступил. Если Манила не получит разрешения на закупку российской нефти, страна может рассмотреть альтернативные источники, включая Колумбию, США, Канаду, Бруней и Индию.

    В конце марта на Филиппины впервые за пять лет прибыла партия российской сырой нефти. Судно с 100 тысячами метрических тонн нефти марки ESPO Blend, отправленное из российского порта Козьмино, успешно прибыло в муниципалитет Лимай провинции Батаан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не получала никаких заявлений от США по вопросу продления лицензии на закупку российской нефти для танкеров третьих стран.

    Энергетический кризис в Азии обострился на фоне войны США и Израиля с Ираном, что привело к резкому росту интереса стран региона к российской нефти.

    В период временного снятия санкций США Индия увеличила объемы закупок российской нефти.

    14 апреля 2026, 14:43 • Новости дня
    ЕС заявил о вреде блокировки Ормузского пролива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блокировка Ормузского пролива Соединенными Штатами наносит серьезный ущерб, Евросоюз не поддерживает подобные действия, заявил представитель дипломатической службы ЕС Анвар Аль-Ануни.

    Аль-Ануни на брифинге подчеркнул, что Евросоюз отвергает любые меры, которые ограничивают свободу судоходства, закрепленную международным правом, передает РИА «Новости».

    «Блокировка Ормузского пролива наносит огромный ущерб. ЕС отвергает любые меры, ограничивающие свободу судоходства, гарантированную международным правом», – сказал он.

    Ранее Китай осудил американскую блокаду Ормузского пролива.

    Напомним, Вашингтон задействовал более 10 военных кораблей для перекрытия судоходства в Ормузском проливе.

    14 апреля 2026, 08:42 • Новости дня
    Россия и Индонезия договорились расширить сотрудничество в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Россия и Индонезия согласовали расширение стратегического сотрудничества, уделив особое внимание долгосрочным проектам в энергетике и нефтегазовой сфере, сообщил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая.

    Секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая сообщил о достигнутых договоренностях после встречи президента России Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто. По словам Виджаи, переговоры лидеров в Москве длились около пяти часов и завершились конкретными договоренностями по ключевым направлениям, передает РИА «Новости».

    По его словам, была достигнута договоренность о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики и минеральных ресурсов, в частности, в обеспечении энергетической безопасности в нефтегазовом секторе и развитии переработки.

    Он отметил, что Россия рассматривается Джакартой как один из ключевых партнеров с учетом глобального веса страны и ее ресурсной базы. Виджая подчеркнул, что Джакарта признает стратегическое положение России в мире, включая роль постоянного члена Совбеза ООН и одного из основателей БРИКС.

    Сотрудничество между Россией и Индонезией, по словам Виджаи, не ограничится только энергетическим сектором. Стороны подтвердили намерение развивать взаимодействие в сферах образования, науки, технологий, сельского хозяйства и инвестиций.

    Президент Владимир Путин отметил, что Россия и Индонезия смогут найти пути для поддержания стабильной ситуации в торговле, чтобы товарооборот по итогам 2026 года показал рост.

    Владимир Путин назвал энергетику перспективным направлением для двустороннего взаимодействия.

    Россия получила официальный запрос от Джакарты на поставку нефтепродуктов.

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Как США устроят морскую блокаду Ирана

    Еще недавно США протестовали против блокады Ормузского пролива Ираном, а теперь сами устроили этой стране морскую блокаду. Происходящее только на первый взгляд звучит как парадокс. Какие цели преследуют Соединенные Штаты, как ВМС США будут обеспечивать эту блокаду – и почему, скорее всего, долго она не продлится? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

