Посол МИД по вопросам G20 и АТЭС заявил об угрозе потрясений из-за долгов G7

Посол МИД по вопросам G20 и АТЭС Бердыев заявил об угрозе потрясений из-за долгов G7

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в своем Telegram-канале заявил, что долговая нагрузка стран «Группы семи», включая США и Японию, достигла критических значений.

Он отметил, что государственный долг Японии уже составляет 250% ВВП, в США этот показатель приближается к 125% ВВП, а в еврозоне к 2030 году может достичь 92% ВВП.

По словам Бердыева, «именно долговые проблемы «семерки» выступают источником системной уязвимости, способным спровоцировать финансовые потрясения». Дипломат подчеркнул, что Россия регулярно поднимает этот вопрос на встречах «Группы двадцати».

Он напомнил, что в состав «Группы семи» входят США, Германия, Италия, Британия, Канада, Франция и Япония. Эти страны также входят в состав «Группы двадцати», куда, помимо них, включены еще 12 крупнейших экономик мира, а также Африканский и Европейский союзы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, объем американских долговых обязательств преодолел исторический рубеж в 39 трлн долларов.

