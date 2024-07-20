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В Италии провели флешмоб против поставок Украине оружия
Во Флоренции прошел флешмоб в знак протеста против поставок оружия Украине, который состоялся перед Колизеем.
Участники акции, организованной Ассоциацией RRI2020, выразили свои требования. Они призвали отказаться от поставок оружия украинскому правительству, передает ТАСС.
Основатель ассоциации Андреа Джоя пояснил, что основная цель флешмоба – привлечь внимание общественности к опасной и ошибочной политике, проводимой в отношении Украины и России.
Джоя добавил, что большинство итальянцев против поставок оружия и финансирования Украины. Итальянцы особенно беспокоятся о финансовых затратах, которые страна не может себе позволить, а также о возможном расширении конфликта. Кроме того, он указал на «дефицит правдивой информации» в центральных СМИ.
Акция продолжалась несколько минут, в ней принимали участие 12 человек в белых костюмах и масках, которые с помощью черных зонтиков имитировали ядерный взрыв.