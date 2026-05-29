  • Новость часаРоссийские войска освободили четыре населенных пункта
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    9 комментариев
    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня

    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Эксперт Анпилогов: Инцидент с БПЛА в Румынии может быть провокацией Киева

    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Посол Гармонин объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 23:53 • Новости дня
    Россиянка Заикина взяла золото ЧЕ по художественной гимнастике среди юниоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Отечественные гимнастки триумфально вернулись на международную арену, завоевав золото на первенстве Европы в Болгарии среди юниоров – россиянка Яна Заикина завоевала золотую медаль.

    Россиянка Яна Заикина в четверг, 28 мая, показала лучший результат в упражнении с лентой, набрав 26,000 балла. Второе место досталось украинке Софии Краинской с результатом 25,750 балла, а замкнула тройку лидеров немка Мелисса Диет, получившая 25,300 балла, передает РИА «Новости».

    Российский гимн впервые за пять лет прозвучал на международном турнире по художественной гимнастике. На чемпионате Европы в болгарской Варне гимнастка Яна Заикина стала победительницей среди юниоров.

    Чемпионат Европы стартовал 27 мая и продлится до 31 мая. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях под национальным флагом, с гимном страны.

    Международная федерация гимнастики 17 мая приняла решение о допуске россиян к турнирам, а 24 мая аналогичное постановление вынес Европейский гимнастический союз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенный мир борьбы вернул атлетам из России право на использование государственного флага и гимна. Дегтярев поприветствовал решение European Gymnastics по снятию санкций с россиян. Российским бойцам муайтай вернули право выступать с флагом и гимном.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    Комментарии (0)
    29 мая 2026, 10:05 • Новости дня
    Минобороны Румынии заявило о попадании в жилой дом беспилотника «Герань-2»
    Минобороны Румынии заявило о попадании в жилой дом беспилотника «Герань-2»
    @ Алексей Майшев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Румынии сообщило, что в результате детонации боевой части якобы российского дрона «Герань-2» при столкновении со зданием пострадали два человека, которых экстренно госпитализировали в местную больницу, сообщает Agerpres.

    Команды специалистов министерства национальной обороны, министерства внутренних дел и Румынской службы информации продолжают расследование в районе многоквартирного дома в Галаце, куда упал дрон. По предварительным данным, весь боезаряд якобы беспилотника российского производства «Герань-2» взорвался при ударе, передает Agerpres.

    Двое пострадавших были доставлены в уездную клиническую больницу скорой помощи Галаца. Граждан просят следовать рекомендациям властей и следить за официальными обновлениями, выпускаемыми по институциональным каналам.

    «Министерство национальной обороны решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют собой новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», – говорится в пресс-релизе ведомства. В заявлении также отмечается, что подобные инциденты ставят под угрозу не только безопасность румынских граждан, но и коллективную безопасность НАТО.

    В румынском городе Галац беспилотный летательный аппарат врезался в квартиру на десятом этаже.

    Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу возложила ответственность за данный инцидент на Москву.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел переговоры с румынским руководством из-за падения дрона.

    Комментарии (10)
    29 мая 2026, 09:58 • Новости дня
    ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия

    ООН внесла Россию и Израиль в список нарушителей из-за сексуального насилия

    ООН внесла ВС России и Израиля в список нарушителей из-за сексуального насилия
    @ Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Организация Объединенных Наций впервые включила российские и израильские силы в ежегодный черный список за сексуальное насилие в зонах конфликтов.

    В ежегодный доклад о сексуальном насилии в зонах конфликтов впервые попали вооруженные силы Израиля и России, передает Associated Press.

    В документе, насчитывающем 35 страниц, перечислены 77 государственных и негосударственных сторон в 12 странах.

    Российские силы обвиняются в якобы совершенном насилии над военнопленными и гражданскими лицами на Украине.

    Израильские военные включены в список за обращение с палестинскими задержанными.

    Посол России в ООН Василий Небензя назвал обвинения необоснованной ложью. «Мы напишем письмо генеральному секретарю, заявив, что это необоснованная ложь и предполагаемые вещи, которые снова выставляют Россию злодеем, как они делают это постоянно», – заявил он.

    Израильский посол Данни Данон также выразил возмущение, отметив, что Израиль предоставил подробные опровержения.

    Ранее сообщалось что управление верховного комиссара ООН по правам человека выявило факты сексуального насилия над российскими военнопленными на Украине.

    Президент Израиля Ицхак Герцог осудил грубое нарушение прав арестованных палестинцев. При этом израильские исследователи составили подробный отчет о систематическом сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС.


    Комментарии (4)
    29 мая 2026, 09:23 • Новости дня
    Румыния обвинила Россию в ударе беспилотника по жилому дому

    Румыния обвинила Россию в падении беспилотника на жилой дом в Галаце

    Румыния обвинила Россию в ударе беспилотника по жилому дому
    @ Rakoon/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу возложила ответственность за падение БПЛА на жилой дом в городе Галац на Москву, обвинив Россию в якобы нарушении норм международного права.

    Инцидент произошел в городе Галац, где летательный аппарат врезался в жилой дом. Цойу возложила ответственность за случившееся на Москву, обвинив ее в нарушении норм международного права, пишет «Коммерсантъ».

    «Румыния будет действовать со всей решимостью, направленной на усиление международного давления на Российскую Федерацию, чтобы достичь немедленного и всеобъемлющего прекращения огня», – написала глава ведомства в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Бухарест уже проинформировал о произошедшем союзников по НАТО и генерального секретаря альянса Марка Рютте. Кроме того, дипломат попросила западных партнеров ускорить процесс передачи республике современных систем для борьбы с беспилотниками.

    Ранее беспилотный летательный аппарат нанес удар по многоэтажному жилому зданию в румынском городе Галац.

    В конце апреля осколки другого дрона повредили пристройку дома и электрический столб в этом же населенном пункте.

    Из-за прошлого падения беспилотника МИД Румынии выразил протест послу России Владимиру Липаеву.

    Комментарии (4)
    28 мая 2026, 21:07 • Новости дня
    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России

    Россельхознадзор заявил о несоответствии продукции АПК Армении требованиям РФ

    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армянскую плодоовощную продукцию в Россельхознадзоре признали не соответствующей российским требованиям, а также стандартам ЕАЭС.

    Армянская сельхозпродукция в последнее время не соответствовала требованиям России, хотя РФ остается основным рынком ее сбыта, заявили РИА «Новости» в Россельхознадзоре.

    «Учитывая, что Россия является основным рынком сбыта армянской сельхозпродукции и то, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России, можно полагать, что министерство экономики Армении не справляется с полномочиями, возложенными на него после упразднения Минсельхоза», – подчеркнули в ведомстве.

    Там напомнили, что в Армении в результате структурной реформы правительства в 2019 году было ликвидировано министерство сельского хозяйства, а вопросы госполитики в агросфере передали министерству экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз в Россию свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении.

    Ранее Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на ввоз цветочной продукции из Армении из-за участившихся случаев выявления опасных карантинных объектов.

    Глава ведомства Сергей Данкверт заявил о наличии проблем с поставками из Армении не только цветов, но также овощей и фруктов, и сообщил о продолжающихся инспекциях на армянских предприятиях.

    Комментарии (15)
    28 мая 2026, 18:50 • Новости дня
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В борьбе стран за лидерство в области искусственного интеллекта Россия обладает рядом конкурентных преимуществ, заявил президент России Владимир Путин и назвал пять из них.

    На пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане президент России Владимир Путин заявил о преимуществах страны для развития технологий искусственного интеллекта.

    «Во-первых, мы прекрасно себе отдаём отчёт в том, насколько важны эти знания, понимаем фундаментальность этих знаний, этих инструментов», – сказал президент.

    Вторым преимуществом, по его словам, является то, что Россия понимает возможности и риски внедрения технологий ИИ. Третье преимущество – это наличие в России необходимого  интеллектуального и кадрового потенциала, в том числе в области образования и академической науки.

    Российский лидер также отметил, что развитие ИИ требует огромных энергозатрат. «У России есть в этом смысле безусловные конкурентные преимущества. Имею в виду развитые технологии атомной энергетики – и малых электростанций атомной генерации, и крупных блоков. Это очень важно для создания соответствующих платформ. Можем использовать и другие источники, имеется в виду и гидрогенерация, имеются в виду и традиционные виды энергетики», – подчеркнул Путин.

    Еще одним необходимым условием развитие инструментов ИИ является солидное, финансирование разработок. «Россия в состоянии концентрировать на этих направлениях нужные объёмы финансовых ресурсов», – заявил российский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наличии у России ресурсов для создания самой дешевой в мире энергетики для искусственного интеллекта.

    Комментарии (11)
    28 мая 2026, 23:15 • Новости дня
    Сборная России уступила Египту в товарищеском матче
    Сборная России уступила Египту в товарищеском матче
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Товарищеская встреча в Каире завершилась поражением российской национальной команды от египтян, единственный гол забил Мостафа Абдельрауф.

    Матч между национальными командами прошел в четверг и завершился победой хозяев со счетом 1:0, передает РИА «Новости».

    Решающий мяч на 65-й минуте отправил в ворота российской сборной Мостафа Абдельрауф. При этом лидер египетской сборной Мохамед Салах пропустил игру.

    На стадионе за игрой команд следили более двух тысяч болельщиков из России. Представители футбольного союза отметили, что «это самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии».

    В актуальном рейтинге ФИФА египетская команда находится на 29-й позиции, российская занимает 36-ю строчку.

    Впереди у египтян участие в чемпионате мира, который пройдет летом в США, Мексике и Канаде. Российские футболисты планируют провести две товарищеские встречи: 5 и 9 июня в Волгограде и Калининграде, где они сыграют с Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, РФС сообщил о матчах России с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом. Игру футбольных сборных России с Египтом перенесли на другой стадион. Ассоциация футбола Иордании объявила о проведении 4 сентября товарищеского матча со сборной России.

    Комментарии (5)
    29 мая 2026, 10:38 • Новости дня
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства фактически стали участниками украинского кризиса, что лишает их права выступать в роли миротворцев при его урегулировании, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Европа в настоящий момент является стороной конфликта на Украине и не может выступать посредником в вопросе его урегулирования, передает РИА «Новости».

    «В настоящий момент Европа является стороной конфликта на стороне Украины. Не забывайте, что европейское оружие непосредственно стреляет по нам и абстрагироваться от этого невозможно. Поэтому в таком статусе, конечно, Европа не может претендовать на посредничество никак», – подчеркнул представитель Кремля.

    Помимо этого, Песков прокомментировал нежелание европейских стран взаимодействовать с Москвой. По его словам, отказ Евросоюза от какого-либо диалога с Россией является величайшей глупостью, так как решать возникающие проблемы без обсуждения попросту невозможно.

    В середине мая Кремль констатировал прямое участие европейских государств в конфликте на стороне Киева.

    Месяцем ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность Европы на продолжение боевых действий.

    Политолог Станислав Ткаченко объяснил нежелание Москвы вести диалог с европейскими посредниками отсутствием доверия.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 11:29 • Новости дня
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в Румынии

    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
    @ Lyu You/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики выразили резкое недовольство в адрес России после того, как беспилотник врезался в жилой дом в румынском городе Галац. При этом доказательств вины России представлено не было.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта осудили Москву из-за падения российского дрона на многоквартирный дом на востоке Румынии, передает Politico.

    «Агрессивная война России перешла еще одну черту. Вторжение российского беспилотника поразило густонаселенный район в Румынии, ранив мирных жителей. На территории ЕС», – заявила фон дер Ляйен, выразив солидарность с румынскими гражданами. Она добавила, что Евросоюз продолжит усиливать давление на Москву, и отметила подготовку 21-го пакета санкций.

    Кошта назвал ситуацию безрассудной эскалацией, а глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула недопустимость безнаказанного нарушения воздушного пространства.

    Беспилотник упал на крышу здания в Галаце недалеко от границы, вызвав пожар и легкие травмы у двух человек.

    Представитель НАТО поддержал осуждение инцидента, а генсек альянса Марк Рютте обсудил произошедшее с властями Румынии. Премьер-министр страны Илие Боложан назвал ситуацию неприемлемой и анонсировал подписание контракта на закупку систем противодействия дронам для армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Румынии сообщило о госпитализации двух пострадавших из-за попадания беспилотника в жилой дом.

    Глава румынского внешнеполитического ведомства Оана Цойу возложила ответственность за этот инцидент на Москву.

    МИД Румынии вызвал посла России из-за упавшего БПЛА в городе Галац.

    Отметим, что до этого в воздушном пространстве европейских государств неоднократно фиксировались пролеты украинских дронов. Российский посол в Молдавии Олег Озеров отмечал, что аппараты залетали именно с украинской территории. Обломки часто находили на молдавской земле, однако доказательств их принадлежности представлено не было.

    Комментарии (5)
    29 мая 2026, 10:12 • Новости дня
    Фон дер Ляйен собралась ударить по китайскому импорту
    Фон дер Ляйен собралась ударить по китайскому импорту
    @ Helena Dolderer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена призвать высокопоставленных чиновников поддержать масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.

    Еврокомиссары соберутся в пятницу для обсуждения будущих отношений блока с Пекином, пишет Politico.

    Национальные правительства во главе с Францией требуют действий по защите своих отраслей от враждебной торговой практики, в то время как другие страны, такие как Германия, советуют проявлять осторожность.

    «Сегодняшние дебаты должны подтвердить растущий консенсус в Европе о необходимости действовать в связи с китайским шоком 2.0», – заявил изданию еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Дефицит торговли товарами ЕС с Китаем увеличился до 360 млрд евро в прошлом году с 312 млрд евро в 2024 году.

    После получения предложений от еврокомиссаров фон дер Ляйен встретится с лидерами на саммите G7 во Франции 15 июня для обсуждения избыточного китайского производства. Затем она будет искать поддержку президентов и премьер-министров на Европейском совете, который начнется 18 июня в Брюсселе. Конкретные меры могут быть представлены уже во время ежегодного обращения фон дер Ляйен о положении дел в Евросоюзе в сентябре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запланировал введение жестких пошлин на китайские химикаты и оборудование.

    Министр финансов Франции Эрик Ломбард призвал усилить тарифные барьеры для противодействия импорту из КНР.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Пекина добровольного сокращения экспорта электромобилей и стали на европейский рынок.

    Комментарии (6)
    29 мая 2026, 08:22 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали промышленные топливные объекты в Ярославской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотники ВСУ провели атаку на промышленные объекты в Ярославской области, сообщил глава региона Михаил Евраев.

    «Большинство беспилотников сбиты, но произошло попадание в промышленные объекты по хранению топлива. Возгорание ликвидируют специальные службы. Пострадавших нет», – написал Евраев в Max.

    Он добавил, что в Ярославле отменили перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято, движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановили.

    Ранее это движение перекрывали для обеспечения безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад российские военные отразили массовую атаку беспилотников на подлете к Ярославлю.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным российских силовых структур, деньги от коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) уходили в неофициальный фонд, связанный с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Большинство средств, полученных сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине за взятки, направлялось в нелегальный фонд Владимира Зеленского, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, речь идет о деньгах, собранных при уклонении граждан от мобилизации через ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

    Собеседник агентства заявил: «Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в черную кассу Зеленского. Тех же сотрудников ТЦК, кто присваивает себе больше положенного, задерживает Служба безопасности Украины».

    Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщал, что сотрудники ТЦК ежедневно зарабатывают на взятках около 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной серия арестов военкомов ТЦК в Одессе, Полтавской, Волынской, Киевской и других областях выявила масштабную коррупцию и превращение этих структур в рынок вымогательства.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о системных коррупционных схемах в украинских ТЦК с получением денег за освобождение мобилизованных и их последующим распределением между ограниченным кругом лиц.

    До этого глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады сообщил о требованиях сотрудников ТЦК взяток от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от мобилизации и о быстром росте числа жалоб на их действия.

    Комментарии (0)
    28 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Валенса снял флаг Украины и отказал Зеленскому в поддержке

    Бывший президент Польши Валенса отказался поддерживать Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов в Киеве.

    Нобелевский лауреат и экс-президент Польши Лех Валенса больше не будет поддерживать украинского лидера, передает РИА «Новости». Причиной резкого заявления стало недавнее участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения останков Андрея Мельника, одного из руководителей ОУН (запрещена в России как экстремистская организация).

    «Президент Украины, отмечая бандитов из УПА, ранил меня и всех погибших наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди... Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!» – написал политик в социальной сети.

    С начала спецоперации на Украине политик регулярно появлялся на публике со значком в цветах украинского флага.

    Известно, что боевое крыло ОУН ответственно за Волынскую резню в 1943 году, когда погибли десятки тысяч поляков и мирных жителей. Ранее в СМИ появилась информация о планах киевских властей перезахоронить на Украине и других деятелей националистического движения, включая Степана Бандеру.

    В середине мая прах лидера ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление украинских националистов открытым плевком в лицо каждому поляку.

    Российский МИД вызвал посла Люксембурга из-за выдачи останков Мельника Украине.

    Комментарии (3)
    28 мая 2026, 21:23 • Новости дня
    Туск скрыл от Навроцкого подписание оборонного договора с Британией

    Tекст: Вера Басилая

    Глава польского правительства Дональд Туск заключил двусторонний оборонный пакт с Лондоном в тайне от президента, главнокомандующего вооруженными силами Польши Кароля Навроцкого.

    Правительство Польши не проинформировало заранее президента Польши Кароля Навроцкого о подписании соглашения о безопасности с Великобританией, передает РИА «Новости». Накануне Дональд Туск посетил Британию, где стороны подписали масштабный договор о сотрудничестве в военной сфере.

    Союзники намерены совместно разрабатывать современные системы противовоздушной обороны и расширять применение беспилотников на восточном фланге НАТО.

    «Правительство не проинформировало заранее президента Польши, главнокомандующего вооруженными силами, о содержании трактата о партнерстве в области безопасности и обороны, подписанного вчера премьер-министрами Польши и Британии», – написал пресс-секретарь президента Рафал Лескевич в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Лескевич подчеркнул, что премьер намеренно пошел на этот шаг ради создания манипулятивного нарратива вокруг процедуры ратификации. Он назвал легкомысленные действия главы кабмина политической мелочностью, а его слова о преодолении разногласий – обычными банальностями.

    Премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск  подписали соглашение о безопасности и обороне.

    Туск заявил, что оборонный трактат Лондона и Варшавы направлен против России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Министр: Экономика России не заметит ограничений на товары из Армении
    США проигнорировали просьбу Зеленского о поставках систем ПВО
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    В НАСА допустили создание совместной с Россией лунной базы
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Перейти в раздел

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон нарисовал на Норвегии ядерную мишень

    Франция продолжает раскрывать свой «ядерный зонтик» над Европой. На этот раз под куполом Пятой республики оказалась Норвегия – она согласилась при необходимости разместить на своей территории французские стратегические боеприпасы. Однако эксперты полагают, что безопаснее жители королевства себя не почувствуют. Наоборот, необдуманное решение Осло рискует превратить страну в мишень. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    Перейти в раздел

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации