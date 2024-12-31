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ООН сообщила о пытках российских военнопленных на Украине
ООН сообщила о пытках и жестоком обращении с военнопленными России на Украине в 2024 году
Почти все из 25 российских военнопленных на Украине, опрошенных в период с сентября по ноябрь 2024 года, подверглись пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, следует из доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека.
В докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) говорится, что из 25 этих военнопленных, находившихся в украинских местах заключения, 14 подверглись сексуальному насилию. Только один из опрошенных пленных не сообщил о жестоком обращении, передает РИА «Новости» .
В докладе также отмечается, что раненых российских солдат убивали беспилотники FPV, что квалифицируется как военное преступление. УВКПЧ подтвердило четыре инцидента, зафиксированных на видео, в которых беспилотники атаковали и убили трех российских и одного украинского военнослужащего. Один из примеров включает видеозапись, где видно, как беспилотник нацеливается и убивает тяжелораненого российского солдата, который лежал без оружия.
УВКПЧ напоминает, что согласно международному гуманитарному праву, нападение на вышедшего из строя человека является серьезным нарушением и квалифицируется как военное преступление. Однако доклад не уточняет, кто несет ответственность за атаки беспилотников на раненых солдат.
Ранее комиссия СПЧ ООН заявляла о случаях жестокого обращения украинских солдат с российскими военнопленными, однако Украина не возбуждала уголовные дела в отношении своих военнослужащих.
Ранее российский военнослужащий Виктор, побывавший в плену у украинских военных, рассказал о пытках, включая вырезание буквы Z на груди.
ООН фиксировала массовые пытки российских пленных на Украине, установив, что более половины российских военнопленных подвергались подобным действиям.
В ООН сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.