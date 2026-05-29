    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии
    Приставы начали взыскивать с Euroclear Bank 25 млрд рублей
    Швеция пообещала Украине истребители Saab Gripen с ракетами «Метеор»
    Лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии
    ФСБ предотвратила подрыв пассажирского поезда в Новороссийске
    Кремль назвал Европу стороной конфликта на Украине
    В России остановили продажу минеральной воды «Джермук»
    Российские пловцы завоевали три золота на турнире во Франции
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    29 мая 2026, 13:44 • В мире

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Reuters

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох.

    «Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны – итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!».

    Когда представитель оппозиции (в данном случае – Сара Вагенкнехт) говорит очевидные и справедливые вещи, он все равно остается оппозицией. Но канцлер Мерц настолько плох, что призыв «должен уйти!» теперь разделяет элита правящей партии – Христианско-демократического союза (ХДС), председателем которого он является.

    О нарастающем бунте в руководстве ХДС написали несколько немецких изданий, а в аппарате канцлера прокомментировали «слухи» тем образом, что они раскачивают лодку и работают на врага – «Альтернативу для Германии» (АдГ). Враг этот подается как общий для всех системных партий и злейший для ХДС. Уравнивая противодействие себе с помощью тех, кого называют ультраправыми, канцлер давит на больное, но политика как искусство ему дается плохо. Такими уточнениями он только подзадорит бунт, поскольку одна из главных причин взлета популярности АдГ – это Мерц.

    Тем, кто минимально следит за внутренней политикой ФРГ, не нужно объяснять, что у правящей партии есть исчерпывающие поводы беспокоиться о своем будущем при таком лидере. Разменяв полгода в должности, он стал самым непопулярным канцлером после Гитлера. Тогда рейтинг одобрения Мерца плавал возле 20%. Теперь опустился до 16%.

    Кредо Мерца, что это не он так плох, а времена такие, и нужно их перетерпеть, стиснув зубы, предполагает работу правительства в текущем составе еще три года. Поскольку самая популярная партия сейчас – это АдГ, досрочных выборов никто в ХДС и других системных партиях не хочет. Так что потерпели бы и Мерца, но раз в четыре года в Германии федеральные выборы, а выборы в ландтаги – парламенты земель ФРГ – проходят каждый год. Чтоб не терять места там и не приближать момент, когда АдГ возьмет где-нибудь абсолютное большинство, канцлера и хотят сменить на кого-то более симпатичного, что ли.

    Мерц неглуп, образован, богат, настойчив и решителен. Но нелеп и невезуч настолько, будто является персонажем анекдота, где бог говорит неплохому, однако исстрадавшемуся человеку: «Ну вот не нравишься ты мне».  

    В Германии не принято менять канцлера без новых выборов – простой партийной рокировочкой, но опыт такой есть, причем как раз у ХДС и в отношении не кого-нибудь, а самого Людвига Эрхарда, архитектора немецкого промышленного чуда. Замечательный министр экономики оказался плохим политиком: став преемником железного деда Аденауэра, наделал ошибок, настроил против себя партию и ушел под давлением. И это был человек, которому вся страна искренне благодарна, а тут какой-то Фридрих Мерц.

    Сменщиком Эрхарда стал Курт Кизингер, выступавший за улучшение отношений и наращивание торговли с СССР. Заслугами и известностью предшественника он не обладал, на следующих выборах с ним во главе партия выступила блекло и впервые за 20 лет уступила власть правительству Вилли Брандта, который заключил с Москвой историческую сделку «газ в обмен на трубы», что подняло экономическую кооперацию между странами и уровень жизни западных немцев на новые высоты.

    Мерц был в числе тех, кто, наоборот, перекрывал трубу, а в своей восточной политике вернулся к Аденауэру, чтоб не сказать к Гитлеру. Его главный проект – милитаризация Германии с постоянно расширяющейся военной промышленностью, возвращенным призывом в войска и «самой сильной армией Европы» в следующем десятилетии, а для обеспечения всего этого ему нужно продолжение вооруженного конфликта с Россией. Такова стратегия, которую он предложил и которой упрямо следует.

    Если бы со сменой канцлера сменилась и стратегия, лучше того, сработал бы эффект Эрхарда – Кизингера с дальнейшим переходом власти к новому Вилли Брандту, это было бы замечательно. Но в корне иной политики – без противостояния России, укрепления НАТО и заботы о «европейском единстве», под которым сейчас понимают линию на вооружение Киева и оголтелую русофобию – не предлагается. Ее не сформулировано ни в ХДС, ни в других системных партиях, за исключением партии процитированной выше Вагенкнехт с рейтингом менее 5%.     

    В «Альтернативе для Германии» есть условно пророссийское крыло (наряду, увы, с русофобским и даже ревизионистским), которое поддерживает восстановление экономических связей с Россией (в первую очередь очень нужен дешевый трубопроводный газ) в ущерб отношениям с Евросоюзом и ведущей роли Берлина в нем. Но оно по большому счету отмалчивается, а вот многие пункты новой милитаризации Германии, включая возобновление призыва, АдГ одобряет однозначно и открыто.

    Благотворного международного эффекта от смены канцлера партийным бунтом, как было при Эрхарде, не стоит ждать, поскольку дело не в бунте как таковом, а в наличии конкурирующего проекта и предпосылок к переменам. Брандт хотел «масла вместо пушек» и видел в СССР новые возможности для ФРГ. Тех же контрактов и возможностей искал Кизингер, хотя служил в МИД при Риббентропе. Даже принципиальный антисоветчик Эрхард был значительно мягче русофоба Аденауэра, а тот, в свою очередь, невыразимо лучше своего предшественника Гитлера, которого теперь косплеит Мерц.   

    Если на его месте будет кто-то более симпатичный, ловкий и приятный избирателю (например, премьер Баварии Маркус Зёдер или его коллега из самой населенной и экономически мощной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст; их называют кандидатами на канцлерство чаще всего), это будет означать не смену политики, а то, что та же самая политика станет более успешной и будет меньше раздражать немецкий народ, который пока еще не до конца осознал всех последствий деятельности своей элиты.

    Хотелось бы, чтобы осознание пришло до того, когда третья мировая станет неизбежной.

    Поэтому «чем хуже – тем лучше», и Мерц в этом смысле как раз удачный, по-настоящему раздражающий всех вариант.

    Проблема правительства ФРГ, увы, не в том, что его политика по-настоящему отпугивает. А в том, как ее формулирует Мерц, и в его эмоциональной черствости. Прежней сытой жизни не будет, мир изменился, возврат к безмятежному прошлому невозможен. Все это говорит канцлер и, между прочим, не врет. А элитам нужно, чтоб врал. Или чтобы новый лидер вычленил видение светлого будущего из примерно такой же политики, которую, по сути, не собираются пересматривать.

    Раз так, пусть остается Мерц. Пусть страдают. 

    Российские войска освободили четыре населенных пункта
    МИД Польши вызвал посла Украины из-за героизации бандеровцев
    Норвегия потребовала от Евросоюза разрешить бурение в Арктике
    Нетаньяху приказал взять под контроль 70% сектора Газа
    Армия США решила развернуть сеть аэростатов над Тихим океаном
    Школьница подожгла автозаправку под Петербургом
    Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

    Россия усилила энергетический союз с Казахстаном

    Казахстан серьезно настроен на расширение энергетического сотрудничества с Россией. Он хочет и российскую нефть, и российский газ, и АЭС от России. Атомная станция уже в кармане и позволит избежать дефицита электроэнергии в стране. А вот самым неожиданным желанием стало построить «Силу Сибири – 2» через Казахстан, а не Монголию. Что из этого получится? Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Германия хочет сменить канцлера

      В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

