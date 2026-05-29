Tекст: Дмитрий Бавырин

«Исторический обман избирателей, экономический кризис, взрывной рост цен, растущая угроза войны – итоги одного года Мерца на посту канцлера катастрофичны! Если это правительство продолжит в том же духе еще три года, Германию уже едва ли удастся спасти... Мерц должен уйти!».

Когда представитель оппозиции (в данном случае – Сара Вагенкнехт) говорит очевидные и справедливые вещи, он все равно остается оппозицией. Но канцлер Мерц настолько плох, что призыв «должен уйти!» теперь разделяет элита правящей партии – Христианско-демократического союза (ХДС), председателем которого он является.

О нарастающем бунте в руководстве ХДС написали несколько немецких изданий, а в аппарате канцлера прокомментировали «слухи» тем образом, что они раскачивают лодку и работают на врага – «Альтернативу для Германии» (АдГ). Враг этот подается как общий для всех системных партий и злейший для ХДС. Уравнивая противодействие себе с помощью тех, кого называют ультраправыми, канцлер давит на больное, но политика как искусство ему дается плохо. Такими уточнениями он только подзадорит бунт, поскольку одна из главных причин взлета популярности АдГ – это Мерц.

Тем, кто минимально следит за внутренней политикой ФРГ, не нужно объяснять, что у правящей партии есть исчерпывающие поводы беспокоиться о своем будущем при таком лидере. Разменяв полгода в должности, он стал самым непопулярным канцлером после Гитлера. Тогда рейтинг одобрения Мерца плавал возле 20%. Теперь опустился до 16%.

Кредо Мерца, что это не он так плох, а времена такие, и нужно их перетерпеть, стиснув зубы, предполагает работу правительства в текущем составе еще три года. Поскольку самая популярная партия сейчас – это АдГ, досрочных выборов никто в ХДС и других системных партиях не хочет. Так что потерпели бы и Мерца, но раз в четыре года в Германии федеральные выборы, а выборы в ландтаги – парламенты земель ФРГ – проходят каждый год. Чтоб не терять места там и не приближать момент, когда АдГ возьмет где-нибудь абсолютное большинство, канцлера и хотят сменить на кого-то более симпатичного, что ли.

Мерц неглуп, образован, богат, настойчив и решителен. Но нелеп и невезуч настолько, будто является персонажем анекдота, где бог говорит неплохому, однако исстрадавшемуся человеку: «Ну вот не нравишься ты мне».

В Германии не принято менять канцлера без новых выборов – простой партийной рокировочкой, но опыт такой есть, причем как раз у ХДС и в отношении не кого-нибудь, а самого Людвига Эрхарда, архитектора немецкого промышленного чуда. Замечательный министр экономики оказался плохим политиком: став преемником железного деда Аденауэра, наделал ошибок, настроил против себя партию и ушел под давлением. И это был человек, которому вся страна искренне благодарна, а тут какой-то Фридрих Мерц.

Сменщиком Эрхарда стал Курт Кизингер, выступавший за улучшение отношений и наращивание торговли с СССР. Заслугами и известностью предшественника он не обладал, на следующих выборах с ним во главе партия выступила блекло и впервые за 20 лет уступила власть правительству Вилли Брандта, который заключил с Москвой историческую сделку «газ в обмен на трубы», что подняло экономическую кооперацию между странами и уровень жизни западных немцев на новые высоты.

Мерц был в числе тех, кто, наоборот, перекрывал трубу, а в своей восточной политике вернулся к Аденауэру, чтоб не сказать к Гитлеру. Его главный проект – милитаризация Германии с постоянно расширяющейся военной промышленностью, возвращенным призывом в войска и «самой сильной армией Европы» в следующем десятилетии, а для обеспечения всего этого ему нужно продолжение вооруженного конфликта с Россией. Такова стратегия, которую он предложил и которой упрямо следует.

Если бы со сменой канцлера сменилась и стратегия, лучше того, сработал бы эффект Эрхарда – Кизингера с дальнейшим переходом власти к новому Вилли Брандту, это было бы замечательно. Но в корне иной политики – без противостояния России, укрепления НАТО и заботы о «европейском единстве», под которым сейчас понимают линию на вооружение Киева и оголтелую русофобию – не предлагается. Ее не сформулировано ни в ХДС, ни в других системных партиях, за исключением партии процитированной выше Вагенкнехт с рейтингом менее 5%.

В «Альтернативе для Германии» есть условно пророссийское крыло (наряду, увы, с русофобским и даже ревизионистским), которое поддерживает восстановление экономических связей с Россией (в первую очередь очень нужен дешевый трубопроводный газ) в ущерб отношениям с Евросоюзом и ведущей роли Берлина в нем. Но оно по большому счету отмалчивается, а вот многие пункты новой милитаризации Германии, включая возобновление призыва, АдГ одобряет однозначно и открыто.

Благотворного международного эффекта от смены канцлера партийным бунтом, как было при Эрхарде, не стоит ждать, поскольку дело не в бунте как таковом, а в наличии конкурирующего проекта и предпосылок к переменам. Брандт хотел «масла вместо пушек» и видел в СССР новые возможности для ФРГ. Тех же контрактов и возможностей искал Кизингер, хотя служил в МИД при Риббентропе. Даже принципиальный антисоветчик Эрхард был значительно мягче русофоба Аденауэра, а тот, в свою очередь, невыразимо лучше своего предшественника Гитлера, которого теперь косплеит Мерц.

Если на его месте будет кто-то более симпатичный, ловкий и приятный избирателю (например, премьер Баварии Маркус Зёдер или его коллега из самой населенной и экономически мощной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст; их называют кандидатами на канцлерство чаще всего), это будет означать не смену политики, а то, что та же самая политика станет более успешной и будет меньше раздражать немецкий народ, который пока еще не до конца осознал всех последствий деятельности своей элиты.

Хотелось бы, чтобы осознание пришло до того, когда третья мировая станет неизбежной.

Поэтому «чем хуже – тем лучше», и Мерц в этом смысле как раз удачный, по-настоящему раздражающий всех вариант.

Проблема правительства ФРГ, увы, не в том, что его политика по-настоящему отпугивает. А в том, как ее формулирует Мерц, и в его эмоциональной черствости. Прежней сытой жизни не будет, мир изменился, возврат к безмятежному прошлому невозможен. Все это говорит канцлер и, между прочим, не врет. А элитам нужно, чтоб врал. Или чтобы новый лидер вычленил видение светлого будущего из примерно такой же политики, которую, по сути, не собираются пересматривать.

Раз так, пусть остается Мерц. Пусть страдают.