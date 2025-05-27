Неловкую политику Германии усугубило невезение ее канцлера

Tекст: Дмитрий Бавырин

Фридрих Мерц потрясающе невезучий политик. К Мерцу, как человеку, фортуна гораздо более благосклонна. Он миллионер, пилот-любитель, хороший юрист, успешный бизнес-консультант, отец троих детей и канцлер Германии (а это тоже чего-нибудь да значит). Но в политике ему не везет хронически. Воссоздадим это наглядно.

В свое время его на долгие годы выбила из партии Ангела Меркель, причем столь мощным нокаутом, что Мерц буквально дожидался момента, пока госпожа канцлерин уйдет на пенсию, а до того и голову боялся поднять.

Ждать пришлось долго. Но когда Мерц все-таки вернулся, чтобы вразумить и возглавить свою погрязшую в меркелизме партию, как рыцарь, вылезший из чулана, выяснилось, что рыцаря никто особо не ждал: Мерцу удалось победить на выборах лидера Христианско-демократического союза (ХДС) только с третьего раза. До того он дважды проигрывал ставленникам Меркель.

Взяв границы полосы везения измором, Мерц сразу же заступил на черное. Он вроде бы выиграл и парламентские выборы, но с позорным для ХДС результатом, и получил в качестве партнера социал-демократов, которые обещали купировать его наиболее опасные шаги в отношении России. А канцлером избрался со второй попытки, потому что несколько депутатов от ХДС захотели отомстить – и отомстили, что для Германии беспрецедентно, следовательно, тоже позорно.

Как говорится, лиха беда начало, но и продолжение не лучше.

Во внутренней политике доминантой Мерца стала идея о взятии в долг огромного количества денег. Этот гениальный план приходил ко всем без исключения правительствам в плохие для экономики периоды. Помогло далеко не всем, но немцы считают, что они из счастливчиков, хотя их канцлером является Фридрих Мерц.

Ради этого мегазайма Мерц пошел на сговор с левыми партиями, по итогам которого отказался от обещаний, которые давал избирателям. Избиратели такое оценили: правительство еще даже смениться не успело, а в социологических опросах уже ХДС начала проигрывать антисистемной «Альтернативе для Германии».

В период пересменки канцлеров эту партию даже попытались запретить, но последовал окрик из Белого дома, где теперь работают национал-консерваторы – и процесс поставили на паузу. Мерц вроде бы и ни при чем – это ему социал-демократы отношения с Дональдом Трампом подпортили, а все равно неудобно получилось.

Тогда канцлер сел в поезд и поехал в Париж, чтобы в компании премьера Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и примкнувшего к ним Владимира Зеленского выставить руководству России ультиматум насчет Украины. Россия ультиматум проигнорировала, а Трамп его не поддержал, так что угрозы пришлось в срочном порядке пересматривать в сторону смягчения.

С точки зрения реальной политики – невнятица, зато всем запомнились салфетки и ложечки, которые спешно припрятывали пассажиры поезда на Киев.

И вот, наконец, что-то серьезное: Мерц сделал якобы грозное заявление, которое процитировали все западные информационные агентства, срочно заказав по этому же поводу аналитические статьи.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни, насколько я знаю, со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать», – сказал канцлер. И началось.

Комментаторы со стороны, которая ощущается как противостоящая России, трактовали его слова в основном тем образом, что Киеву предоставят немецкие ракеты Taurus, которые бьют на расстояние более 1000 километров. Британцы даже подчитали, что в ближайшее время ВСУ получат 100-150 таких ракет – или уже получили, поскольку с недавних пор Берлин засекретил всю информацию о поставках оружия за рубеж.

Строго говоря, ничего подобного из речи Мерца не следовало. Наоборот, все это противоречило тому, что канцлер заявлял неделю назад: вопрос поставок Taurus на повестке дня не стоит. Таково было одно из условий коалиционного соглашения с социал-демократами, которые в предыдущем правительстве ФРГ сделали много глупостей в отношении России, но на авантюру с ракетами все-таки не пошли и другим партиям не дали, благо это не просто глупость, а опасная ошибка.

Вечером того же дня, что стал для мировой прессы днем гипотетической передачи гипотетических ракет, вице-канцлер от СДПГ и министр финансов Германии Ларс Клингбайль разочаровал милитаристов. «Нет нового соглашения, которое выходило бы за рамки того, что сделало предыдущее правительство», – подчеркнул он.

Ларс Клингбайль теперь вместо Олафа Шольца, главный социал-демократ в исполнительной власти. Сложно представить, но он во многом хуже Шольца, так как ближе к мировой глобалистской жабе. Однако человек информированный: если говорит, что СДПГ держит оборону по ракетному вопросу – значит, держит.

О чем же тогда заявил Мерц? Ни о чем. И во вторник подтвердил это, находясь с визитом в Финляндии: все решения по снятию ограничений на ракетные удары были реализованы еще несколько месяцев назад. То есть канцлера «не так поняли», причем это даже не отговорка – его действительно поняли не так.

О снятии ограничений на удары по целям внутри России было объявлено еще при президенте США Джо Байдене, а Дональд Трамп, уже победивший на выборах, но еще не вступивший в должность, называл этот шаг «безумием». С тех пор многое произошло и многое успело позабыться, но на фронте, несмотря на байденовское решение (британцы и французы примкнули), ничего не изменилось. В смысле – ничего в лучшую для Украины сторону.

В худшую для Украины сторону все меняется ежедневно – на Сумском, Константиновском, Купянском участке фронта. Система ПВО не справляется с российскими ударами, а лояльные Киеву СМИ сигнализируют об острой нехватке ракет и противоракет.

А Мерц украинцам из Берлина рукой машет – давайте, защищайтесь, стреляйте по России, мы же вам разрешили, ну чего же вы не стреляете.

Именно так заявление канцлера нужно было воспринимать изначально. Он не угрожал России действием, он подбадривал Украину со стороны. А то, что дискуссия зашла в неудобную для Мерца сторону, так что поделать: вот настолько он везучий политик.

Конечно, неприятные сюрпризы все еще возможны. Совсем скоро Мерц примет в Берлине Владимира Зеленского, а гости из Киева всегда рассчитывают на подарки. Если вдруг подарят ракеты Taurus, германское правительство в полном составе (то есть вне зависимости от партийной принадлежности) будет выглядеть собранием завравшихся и невнятных личностей – настолько, что в это все-таки не верится.

Видимо, все же подарят что-то другое и похлопают по плечу. Как считают симпатизирующие новому канцлеру СМИ, Мерц должен сделать что-то, что заявит о лидерстве правительства Германии в деле поддержки Украины.

Учитывая, что Мерцу везет как утопленнику, такое лидерство кажется многообещающим. Попутного ветра!