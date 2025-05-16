Определен любимый смертный грех Эммануэля Макрона

Tекст: Дмитрий Бавырин

Отрицательные национальные стереотипы преследуют почти каждый народ. Финны якобы медленные, поляки якобы наглые, русские якобы хмурые и часто не трезвы, а американцы тупы поодиночке. Что же касается французов... Восточнее Калининградской области немногие в курсе, но в Западной Европе их считают жадными. Карикатурный француз скуп, как Шейлок, но при этом все-таки француз.

Все стереотипы дуальны – правдивы и лживы одновременно. Но президент Эммануэль Макрон относится к тем французам, которые негативный стереотип о себе подтверждают с гордостью. Его заявления за последние три дня – это аттракцион жадности. Его политика в отношении России и Украины за последние три года, если подумать, тоже.

Для Макрона СВО начиналась тем образом, что он часами «висел на телефоне», когда с другого конца провода находился президент России Владимир Путин. Игра Макрона была довольно прозрачной: стать посредником между Москвой и Вашингтоном, возглавить партию здравомыслия в Европе, в идеале – получить лавры миротворца, в любом случае – увеличить политический вес Франции.

Затея вроде как благая. Но сказалась хроническая слабость Макрона: за всей его деятельной суетой и словесной эквилибристикой ничтожно мало содержания. Париж не мог ни конфликтовать с Вашингтоном, ни повлиять на Вашингтон, следовательно, не мог обеспечить требования Москвы насчет Украины и НАТО.

Так провалилась макроновская миротворческая миссия, но в период, когда он еще надеялся на успех, президент негласно советовал французским компаниям не уходить из России, хотя другие западные гранды, напротив, поторапливали бизнесменов из своих стран. Даже в те дни он думал об упущенной прибыли. Почему? Жадность.

Когда разрыв России с Западом принял необратимый характер, Макрон перековался в «ястребы» чуть ли не прибалтийского типа. Париж фонтанировал идеями о том, как бы еще помочь Украине и как бы поприжать Россию, чтобы обеспечить ее военное поражение. В те дни он наговорил про нас такого, чего мы повторять не будем, но не забудем никогда.

Иными словами, Макрону в общем-то не важно, какой из европейских птичников возглавлять - «ястребов» или «голубей», лишь бы что-то непременно возглавлять. Делать вид, будто ведешь за собой народы.

Однако Макрон вносил вклад в общенатовское дело (в «военный разгром России» тоже) своей харизмой, своим красноречием, своими идеями, но не деньгами. Мол, я тут всех сейчас замотивирую тостами за победу над врагом, а расходы пускай несут другие. Например, немцы.

Германия пострадала от разрыва отношений с Россией значительно больше, чем Франция, но и поддержку Украины вложила больше, чем Франция. А за то, что в СМИ она при этом выглядели тормозом антироссийской коалиции, тогда как Макрон - Наполеоном, нужно спрашивать с бывшего канцлера Олафа Шольца, хотя все и так понятно: ловкость - не его талант. У украинцев сложилось впечатление, что угощал их француз, хотя по счетам платил немец.

При сопоставимости двух главных экономик Евросоюза - Германии и Франции - разница в их вкладе в Украину в переводе на деньги в какой-то момент стала неприличной - более чем десятикратной. Правда, когда Киеву пришлось отдать французские дальнобойные ракеты (а это дорогой подарок), пропорция стала не настолько вопиющей, поскольку свои дальнобойные ракеты немцы отдавать отказались наотрез: пусть в Шольце нет ловкости, но кое-какие принципы имеются.

Но если бы Шольц в 20-й раз сказал «ладно», Макрон сэкономил бы и на ракетах тоже, удовлетворившись поставкой немецких. Почему? Жадность.

В минувшие выходные, направляясь на поезде в Киев, Макрон как будто светился о счастья. Злые языки объясняют это употреблением кокаина, но есть другое, более надежное объяснение: Макрон снова нашел человека, которого оплачивать его идеи по противостоянию с Россией, - и это опять немец, новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Мерц решил зайти в большую политику как человек с большой мошной, несмотря на рецессию в Германии. Для этого он согласовал колоссальный займ «на безопасность и инфраструктуру», пообещал снабжать Киев «всем необходимым» на годы вперед, сходу наскреб несколько дополнительных миллиардов для Владимира Зеленского и в целом принял программу «ястребов»: если Россия откажется от перемирия, выдать Украине побольше оружия и денег.

Макрон лично запугивал этим «побольше» Москву, выдвинув ультиматум: если до конца понедельника Россия не согласится на перемирие, Европа введет новые санкции, а Украина получит дополнительные объемы помощи. Прекрасно зная, с кем имеет дело, Москва в обозначенный срок на ультиматум вообще никак не отреагировала, а день спустя Макрон как будто и сам забыл, что выдвигал ультиматум с жесткими временными рамками, поскольку Вашингтон потребовал от Парижа не обострять ситуацию и дать шанс переговорамв Турции.

То, что президент Франции из-за это ситуации выглядит просто глупо, президента США, слава богу, не волновало.

В тот день, когда Макрону отказала память (а это был вторник), он участвовал в шоу на канале TF1, отдаленно напоминающим «Прямую линию с Владимиром Путиным», но пожиже. Называлось оно «Вызовы, стоящие перед Францией». Главным вызовом была обозначена, разумеется, Россия, но в план борьбы с этим вызовом вновь вкрались нюансы финансового характера.

Оказалась, что Макрон угрожал России осыпать Украину благами от имени Мерца, может быть, от имени премьеров Великобритании и Польши, но не от своего собственного. «Франция не может наращивать поставки оружия Украине, так как уже отдала ей все, что могла», - провозгласил президент.

А почему? Жадность.

Зато Париж якобы готов отправить войска для защиты «важных объектов и рубежей Украины» в случае долговременного прекращения огня. Тонкость в том, что само намерение разместить военнослужащих НАТО на Украине сводит перспективу перемирия к минимуму, поскольку для Москвы это неприемлемое развитие событий. Макрон об этом осведомлен, а значит, отправлять на Украину французский контингент и тратиться на это на самом деле не придется, зато изображать такую готовность ради воинственного имиджа можно сколько угодно - это бесплатный пиар.

В том же шоу Макрон коснулся темы замороженных российских активов, признав, что у Евросоюза нет (а вообще-то и быть не может!) правовых механизмов для их конфискации. Однако доступ к этим активам Россия все равно не получит, ведь, по словам Макрона, «этот капитал дает каждый месяц проценты», которые «идут на финансирования нашей помощи Украине» (то есть, например, на оплату заказов для французских оборонных предприятий).

Что это? Честность. И, разумеется, жадность.

При этом Макрон не отказался от своей цели стать первым парнем на европейской деревне - лидером в области обеспечения безопасности. Для этого он готов разместить французские самолеты с ядерным оружием на территории тех стран ЕС и НАТО, которые попросят прикрыть их ядерным зонтиком.

Но прозвучала фраза: «Франция не будет платить за безопасность других».

Почему? Да как обычно.

Эммануэлю Макрону французская же пресса приписывает все семь смертных грехов, перечисленных итальянцем Данте. Может, преувеличивают, но теперь мир точно знает, какой из этих грехов у французского лидера самый любимый.

В конце шоу он пообещал своей нации не отступать и не сдаваться - по-прежнему противостоять России и помогать Украине, но при этом «не развязать третью мировую войну».

Еще бы. Ведь третья мировая война - это довольно дорого.