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    27 марта 2025, 22:10 • Политика

    Визит к Макрону стал для Зеленского сеансом саморазоблачения

    Визит к Макрону стал для Зеленского сеансом саморазоблачения
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В ходе своего двухдневного визита во Францию и участия в саммите союзников Украины Владимир Зеленский держался весело и бодро. При этом он наговорил таких вещей, которые обойдутся ему и Украине дорого. Счет за эти разговоры придет не только из Москвы, но и из Вашингтона.

    Вояж Владимира Зеленского в Париж напомнил последнюю гастроль артиста в местах, где его пока еще ценят. Сторона хозяев в лице Эммануэля Макрона делала вид, будто на Украине до сих пор свет клином сходится, и расстаралась по части специальных эффектов. Эйфелеву башню, например, расцветили желтым и синим по аналогии с понятно чьим флагом.

    Но, как это часто бывает с Францией и всегда бывает с Макроном, пышная форма должна скрыть скудность содержания.

    Например, французский лидер торжественно заявил, что изыскал два дополнительных миллиарда евро и отправит их на военную поддержку Украины. Когда в прошлом году американцы выдали Зеленскому 60 миллиардов долларов, помпезности в этом было гораздо меньше. Иными словами, макроновской подачки при украинских аппетитах хватит ненадолго, зато сине-желтую башню запомнят. А больше особо и нечего.

    У дуэта француза с украинцем прежний тоскливый репертуар, а ведь намекали, что будет прорыв, новация, бомба: Франция в компании с Британией должны отправить на территорию Украины воинский контингент, как в Крымскую войну, но называется он, однако, «миротворческим».

    Идея в том, что франко-британские войска при поддержке еще каких-нибудь шведов появятся на Украине в случае, если завершатся боевые действия и будет подписан хотя бы временный мирный договор. Тонкость в том, что Москва жестко, неоднократно и «категорически» (слово из последнего по этой теме комментария МИД РФ) заявляла, что никаких контингентов из стран НАТО на Украине не потерпит. Если для того, чтобы он там появился, нужно приостанавливать военную операцию, ее тем более приостанавливать не станут.

    Однако именно к этому – если не к миру, то хотя бы к паузе – сейчас стремится президент США Дональд Трамп. Неожиданно для многих, он крайне настойчив.

    Макрон заявлял, что Украина суверенное государство и может само принимать решения о зарубежных «миротворцах». Это вранье. Находящееся на чужом обеспечении – значит, несамостоятельное. И в решениях тоже. Возможно, задумка француза в том, чтобы европейцы услышали всё это еще раз за столом российско-американских переговоров, потому что им очень важно за этот стол хотя бы попасть: толкаться в прихожей мировой истории – это для их гонора унизительно, а особенно почему-то для французов.

    Публикации в мировых СМИ накануне визита Зеленского в Париж косвенно подтверждали, что именно эта версия происходящего – правильная. Так, в британской The Telegraph со ссылкой на военнослужащих написали, что премьер-министр Кир Стармер, мягко говоря, поспешил, пообещав Украине воинский контингент. Это политическая поза, а не конкретный план, реализовать который на практике помешают множество причин.

    В Reuters в то же самое время вовсе похоронили затею с контингентом из ЕС, заявив со ссылкой на источники, что Брюссель будет искать «другие формы помощи Украине». А все потому, что без организационной поддержки США осуществить затею с «миротворцами» крайне трудно и попросту опасно, а Трамп никакой поддержки не обещал, поддерживать Европу ему вообще не интересно.

    Накануне он, говоря о ЕС, буквально заявил, что такие союзники хуже врагов. Вот, собственно, и всё. Finita la commedia.

    Макрон, однако, упаднические оценки прессы не подтвердил, он продолжает делать вид, будто военная миссия европейских стран на Украину – это реальные планы. Будет, мол, контингент, причем такой, который сможет «ответить в случае нападения».

    Только вот с параметрами контингента ясности по-прежнему никакой, хотя Макрон проводит по этой теме по два саммита в неделю. После очередного, состоявшегося после переговоров с Зеленским, следующий шаг еврокоалиции был обозначен так: Украину посетят высокопоставленные французские и британские военные, чтобы подумать о формате миссии и представить свои предложения. То есть воду из одного ведра опять перелили в другое.

    А потом опять перельют еще не раз: делегация вернется, представит доклад, созовут новый саммит и так далее, и тому подобное. Все для того, чтобы потянуть время и заявить свою значимость.

    Агентство Associated Press, якобы знакомое с ходом переговоров, заявляет, что военный контингент европейцев, если все-таки отправится на Украину, будет отдален от зоны боевых действий. Один из вариантов – его размещение вдоль реки Днепр, другой – на западе Украины.

    То есть французские военные будут ожидать где-то далеко-далеко, но при опасности немедленно вступят в бой и разгромят противника. Для генералов из других стран – России, США, Британии, Германии и даже Польши – это бы звучало как очень смешной анекдот на протяжении большей части XX века, да и до сих пор так звучит.

    То, что контингент предполагается располагать в отдалении, Макрон лично подтвердил на совместной пресс-конференции с Зеленским. А Зеленский эту отдаленность внезапно поддержал, заявив, что «никто не хочет втягивать в военные действия другие страны».

    Это тоже ложь. Зеленский пытался втянуть НАТО в прямой военный конфликт с РФ с первого дня СВО. Именно этому было подчинено его требование «закрыть небо над Украиной», именно поэтому требование выполнено Западом не было. Впоследствии Киев неоднократно менял тактику, применял различные хитрости, но всегда это сводилось к одному – начать войну между Россией и НАТО, потому что только так Украина сможет выиграть в текущем конфликте.

    Но это не важно, что Зеленский врет – он постоянно врет. Интереснее, почему он вдруг такой веселый. А он и впрямь как будто приосанился, расшутился и расхамился, хотя положение у него – хуже не придумаешь.

    Возможно, его обрадовали дополнительные 11 млрд евро, которые изыскали участники парижского саммита к двум миллиардам от Макрона. Это уже реальные деньги, при должной экономии можно протянуть до конца года, а жизненная философия Зеленского во многом описывается фразой «умри ты сегодня, а я завтра».

    Следование такой философии подтверждается и теми способами хамства, которые он выбрал. Например, заявил, что ставить в текущем противостоянии нужно на него, Зеленского, потому что он значительно моложе президента России Владимира Путина.

    А про россиян в целом заметил, что ненависть к ним – один из ежедневных мотивов действовать и жить.

    Все это было сказано в ходе встречи с представителями французской прессы, на которой больше обычного развязный Зеленский и демонстрировал свое хорошее настроение. В конце концов он расслабился настолько, что раскрыл карты: признал, что согласился с американской идеей о перемирии только для того, чтобы эту идею отвергла Россия, переведя гнев Дональда Трампа на себя.

    Видимо, он верит, что эта схема сработает. Может быть, вопреки всему, также верит Макрону и ждет французского контингента с расчетом стравить его с российской армией. Но это радость скорее нервического свойства, чтоб не сказать – химического. Бывает так, что какой-нибудь участник переговоров вдруг отлучается на несколько минут в туалет, а потом возвращается резко повеселевший и разговорчивый. Кажется, это случай и Зеленского тоже.

    Видно, что его просто несет. Что он даже не врет, а завирается, рассказывая неправдоподобные истории про то, что главные советы в политике ему дают простые украинцы, с которыми он общается на улицах. Он упрямо держится за идею, что Москву с Вашингтоном вновь удастся резко рассорить, а ему в Киеве опять разрешат ждать невозможного – победы над РФ. У Украины появилась надежда.

    Надежда умирает последней, а у таких интриганов, как Зеленский, надежда всегда не одна. Вот и теперь:

    он может хамить президенту России еще и в расчете на то, что с ним, таким «перспективным», после такого не захотят общаться из принципа, много чести.

    И в то же время этот человек не понимает, что он творит, потому что закапывает себя и упрощает России ее задачу. Все эти европейские схемы скорее приведут к разрастанию конфликта между ЕС и США, чем к объединению Запада вокруг Украины, а также к тому, что вконец разозленный Трамп все-таки посадит Киев на голодный паек до тех пор, пока там не избавятся от Зеленского.

    Оскорбляя Путина из-за возраста, а спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа из-за того, что он застройщик и, по мнению Зеленского, обычно отвечает на вопросы типа «куда будут выходить окна», головнокомандувач забывается самым фатальным для себя образом.

    Зеленский забыл и то, что Трамп сам застройщик, и то, что он на шесть с лишним лет старше Путина, и то, что с Уиткоффом, чья миссия в России украинцам ненавистна, президент США дружит больше 40 лет. В такие моменты кажется, что в нынешней политической интриге лично от Зеленского России нужно только одно: чтобы он побольше говорил и почаще отлучался на пять минут за добавкой. Остальное сделает История.

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