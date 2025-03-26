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Макрон допустил «военный ответ» возможных «миротворцев» на Украине в случае атаки
Макрон заявил, что миротворцы на Украине смогут дать военный ответ в случае атаки
Западные миротворческие силы, которые планируется направить на Украину, смогут дать военный ответ в случае нападения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что миротворческие силы, которые Запад планирует направить на Украину, смогут дать «военный ответ» в случае нападения на них, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что западные военные не будут размещены на линии фронта и их целью не является конфликт с вооруженными силами России. Однако, если произойдет атака, они ответят, согласно решению главнокомандующего.
На совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже Макрон отметил, что западные силы будут находиться на Украине для обеспечения долгосрочного мира, а не для участия в боевых действиях на линии фронта. Он выразил недоумение, зачем в отношении Украины задается вопрос о местоположении миротворцев, когда в других местах их миссия всегда была ясна.
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