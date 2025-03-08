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    8 марта 2025, 16:16 • Политика

    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева

    Эксперты объяснили неприемлемость размещения контингента ЕС на Украине для России

    Контингент ЕС на Украине сделает невозможным нейтралитет Киева
    @ REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Франция и Британия призывают к размещению контингента ЕС на территории Украины. Однако этот шаг полностью противоречит интересам России. Как отмечают эксперты, присутствие в стране западных военных, пусть и вне НАТО, после окончания конфликта сделает невозможным достижение Украиной нейтрального статуса, а также затруднит ее демилитаризацию.

    Милитаризация Евросоюза способна вынудить Россию принять ответные меры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Брюссель открыто позиционирует Москву как противника, что не может не вызывать «глубокой обеспокоенности». Он также отметил, что конфронтационная риторика ЕС диссонирует с попытками мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В частности, он упрекнул президента Франции Эммануэля Макрона в его претензиях на ядерное лидерство в Европе. Как подчеркнул Песков, подобные слова указывают на то, что Париж в большей степени заинтересован в продолжении военных действий, чем в поиске дипломатического выхода из ситуации.

    Схожую точку зрения выразил и глава МИД Сергей Лавров. Коснувшись темы размещения европейского контингента на территории Украины, он заявил, что поскольку страны ЕС преследуют враждебные по отношении к России цели, то Москва не видит возможности компромисса по данному вопросу.

    Кроме того, дипломат сравнил президента Франции с Наполеоном и Гитлером. «Те прямо говорили: «Надо завоевать Россию, надо Россию победить». Он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозы Франции и Европе», – отметил Лавров.

    Позже к схожей метафоре обратился и президент России Владимир Путин. «До сих пор кому-то неймется – есть еще люди, которые хотят вернуться к временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», – сказал глава государства во время встречи с сотрудницами фонда «Защитники Отечества».

    Напомним, недавно Эммануэль Макрон в интервью Le Figaro рассказал, что он совместно с британским премьером Киром Стармером подготавливает очередной план мирного урегулирования конфликта на Украине, который будет подразумевать размещение на территории страны европейского контингента.

    «Россия неоднократно заявляла о недопустимости присутствия на Украине военнослужащих западных государств. В частности, данное требование было одним из основных в рамках наших предложений по реформированию европейской системы безопасности в конце 2021 года», – говорит Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

    «Украина, как территория, представляет собой крайне чувствительную зону, откуда, теоретически, может быть осуществлена атака по приграничным регионам России. Поэтому для Москвы принципиален нейтральный статус страны, обеспечить который можно при условии полного отсутствия западных сил на территории Украины», – говорит он.

    «Причем нас не может устроить даже размещение на Украине минимальных якобы миротворческих формирований. Сам факт присутствия европейского контингента здесь размывает границы и ведет к дальнейшему наращиванию военной инфраструктуры. В этом и заключается главная опасность. В конечном счете,

    данный сценарий способен легитимизировать дислоцирование на Украине французских или британских военных.

    Вполне возможно, что через несколько лет Лондон или Париж инициируют переброску дополнительной техники для поддержания работы своих солдат», – добавляет эксперт.

    «Поэтому позиция России по данному вопросу с 2021 года не изменилась. Даже малейшая группа западных военных способна создать экзистенциальную угрозу безопасности для Москвы. Поэтому для полноправной стабилизации сложившейся ситуации странам Европы рано или поздно придется пересмотреть свои идеи», – акцентирует Соколов.

    Любое размещение на Украине европейского контингента, хоть в рамках НАТО, хоть вне их, – изменит баланс сил в регионе не в нашу пользу, отмечает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Россия не будет готова принять факт ввода войск ЕС на территорию Украины», – полагает он.

    «В настоящий момент главными сторонниками этого шага выглядят Франция и Британия. Но если Макрон и Стармер пойдут на это, то подразделения их стран попадут под российский огонь.

    Гарантировать их безопасность не сможет никто. Как это воспримут Франция и Британия, а также их жители – неизвестно. Нельзя забывать, что эти страны обладают ядерным оружием, что может значительно обострить противостояние», – отмечает собеседник.

    «Кроме того, даже если эти войска войдут на Украину под предлогом охраны каких-либо гуманитарных объектов, никто не сможет гарантировать, что в дальнейшем они не станут участвовать в военных операциях. В общем, сиюминутная переброска европейских войск значительно осложнит ситуацию, сделает ее непредсказуемой», – добавил он.

    «Если же контингент ЕС окажется на Украине после окончания конфликта, допустим, согласно какому-либо мирному соглашению, то подобный исход рискует привести к полной потери Киева для Москвы. Местные власти будут осознавать, что они продолжают располагать поддержкой европейцев.

    Это сделает их более смелыми в осуществлении радикальных решений.

    Все наши усилия по демилитаризации республики могут пойти прахом, ведь Украина, прикрываясь французскими войсками, наверняка продолжит работу по усилению собственной армии. В таком случае страна сможет отказаться от нейтрального статуса, который наверняка будет обозначен в документах, подписанных по окончании боевых действий», – полагает собеседник.

    «А между тем, внеблоковый статус Украины – это одна из важнейших задач внешней политики России. Присутствие на территории страны западных войск полностью этому противоречит. Именно поэтому последние заявления стран-участниц ЕС вызвали в нашей стране такую бурную реакцию», – заключил Ткаченко.

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