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    5 марта 2025, 17:40 • В мире

    Вашингтон ищет способ отсечь Зеленского от Макрона и Стармера

    Вашингтон ищет способ отсечь Зеленского от Макрона и Стармера
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Андрей Резчиков

    Лидеры Франции и Британии вместе с Владимиром Зеленским хотят представить Дональду Трампу новый план урегулирования конфликта на Украине. Однако презентация этого плана уперлась не только в неприемлемые для России положения соглашения, но и в желание Вашингтона вести переговоры с Зеленским без участия Эммануэля Макрона и Кира Стармера.

    В среду в Елисейском дворце сперва подтвердили, а затем опровергли планы президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Британии Кира Стармера и Владимира Зеленского поехать в Вашингтон для участия в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

    Как сообщала британская газета Daily Mail, в ходе визита на следующей неделе Трампу должны были представить новый проект урегулирования украинского кризиса. Сам визит мог произойти на фоне попыток восстановить отношения Украины и США после скандальной перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме и приостановки американской военной помощи ВСУ.

    Детали возможного плана не приводятся. Но, как пояснили источники издания, главная суть инициативы заключается в частичном перемирии сроком на один месяц. Макрон и Стармер предлагают остановить любые воздушные и морские атаки, а также удары по энергетической инфраструктуре. Таким образом, это прежде всего попытка прекратить обстрелы территории Украины с помощью российских крылатых ракет, дронов и управляемых авиабомб.

    Ранее в интервью Le Figaro Макрон говорил, что перемирие пока не будет распространяться на наземные операции, потому что контроль за соблюдением прекращения огня вдоль линии фронта будет «очень сложным» – ее длина эквивалентна расстоянию между Парижем и Будапештом.

    Следующий этап плана предполагает развертывание на Украине европейского контингента, но этот шаг предлагается осуществить на более поздней стадии. «В ближайшие недели на украинской земле не будет европейских войск. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться заключить доступное перемирие, переговоры по которому займут несколько недель», – пояснял Макрон.

    Стармер говорил, что Британия и Франция предложат свой план прекращения боевых действий, составленный вместе с Украиной и «возможно, еще одной или двумя странами». Британский премьер хочет обеспечить Украине сильную переговорную позицию, обсудить «европейский элемент гарантий безопасности» и заручиться поддержкой Трампа.

    Сам Зеленский пока только выразил сожаление по поводу инцидента в ходе встречи с Трампом в Овальном кабинете, но извинений от него не прозвучало. В соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Зеленский написал: «Наша встреча в Вашингтоне в Белом доме в пятницу прошла не так, как предполагалось. Жаль, что так получилось. Пришло время все исправить».

    При этом Зеленский выразил готовность работать под «сильным руководством» Трампа для достижения мира и выразил благодарности США за помощь. Также он упомянул вариант прекращения огня, схожий с тем, который ранее озвучивали Макрон и другие французские источники.

    В экспертной среде отмечают, что в плане Макрона и Стармера содержатся неприемлемые для России пункты. Сам план похож на попытку затянуть процесс мирного урегулирования и возложить за это ответственность на Россию. При этом в Белом доме, похоже, раскусили дипломатический замысел Лондона и Парижа, поэтому пытаются «рассечь» троицу Макрона, Стармера и Зеленского таким образом, чтобы с последним вести переговоры тет-а-тет.

    В частности, на это намекают не только противоречивые подтверждения и опровержения визита тройки в Вашингтон, но и заявления советника президента США по национальной безопасности Майка Уолтца о том, что Белый дом обсуждает с Украиной дату, место и составы команд для участия в мирных переговорах.

    «Не удивлюсь, если президент США Дональд Трамп даже не пустит на порог Белого дома премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского с той "бумажкой", которую они называют планом урегулирования конфликта на Украине», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «Во-первых, Зеленский в его глазах очень сильно проштрафился. Макрона Трамп не воспринимает как полноценного политика. Тем более популярность французского президента внутри его же страны стремится к нулю. Ну а рейтинги Стармера выше плинтуса, кажется, и не поднимались», – сыронизировал эксперт.

    «Что касается плана, то там указаны отдельные предложения: перемирие в небе и на море, освобождение пленных. Но в Вашингтоне, скорее всего, не захотят это рассматривать в отрыве от создания новой общей концепции безопасности в Европе», – продолжил собеседник.

    «Более того, в плане нет и намека на решение самих причин кризиса на Украине. В Белом доме это прекрасно осознают, поэтому не видят смысла вести обсуждения с этой троицей», – отметил аналитик.

    При этом с военной точки зрения Париж и Лондон хотят обезопасить тылы Украины от дальнобойных ударов. И, получив месяц передышки, использовать территории Центральной и Западной Украины для создания инфраструктуры под развертывание европейского контингента.

    «Сегодня на территории Украины любое военное предприятие – в случае обнаружения – становится целью для российских ракет и управляемых авиабомб. В связи с приостановлением США военных поставок на Украине возникает потребность в вооружениях, которые страна могла бы производить самостоятельно. В частности, давно вынашиваются планы развернуть завод по производству боеприпасов для HIMARS», – отмечает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Как пояснил собеседник, дальнобойные средства поражения стали одной из основ ударной мощи России, чего нельзя сказать об Украине, которая своими атаками причиняет гораздо меньший ущерб. «Украина имеет дальнобойные дроны. Но, согласно данным Минобороны РФ, мы создали такую систему ПВО, которая сбивает значительную часть запущенных с украинской территории беспилотников, в том числе самолетного типа», – пояснил Козюлин.

    По его словам, с помощью дальнобойного оружия Россия наносит удары по энергетическим объектам Украины, чем создает проблемы для ВСУ. «Системы ПВО очень энергоемкие. Военная промышленность тоже потребляет много электричества. Поэтому российские дальнобойные удары создают трудности для оборонки противника», – отметил спикер.

    Эксперт добавляет, что все пункты мирного плана Макрона и Стармера направлены против России. «Они же еще хотят обмена военнопленными всех на всех, но понятно, что у нас украинских пленных в разы больше. Поэтому все эти пункты неприемлемы для нашей страны», – считает Козюлин.

    По мнению собеседника, мирный план Макрона и Стармера, видимо, нацелен на то, чтобы выставить позицию России главным препятствием для достижения мира и тем самым дипломатически обезопасить Зеленского.

    «Идет дипломатическая игра. Зеленский изначально занял неправильную позицию и стал выступать за продолжение конфликта, что совершенно не устраивает Трампа. Сегодня Франция и Британия пытаются повлиять на план Трампа и возложить вину за продолжение конфликта на Россию. Для этого и выдвигаются инициативы, совершенно неприемлемые для РФ», – предположил Козюлин.

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