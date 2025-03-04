  • Новость часаПутин предложил Дронову пост врио губернатора Новгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Президент Аргентины удалил все фото с Зеленским из соцсетей
    Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo
    Оксимирона обвинили в растлении несовершеннолетних
    Путин: Расчет военных Мьянмы пройдет на параде 9 Мая
    Россия и Мьянма подписали соглашение о строительстве малой АЭС
    Ушаков: Россия и США договорились о переговорах по Ирану
    Зеленский не извинился перед Трампом за скандал в Белом доме
    Власти США обязали Chevron за месяц покинуть Венесуэлу
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру

    Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.

    27 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов США больше не станут страной мечты

    За что мы любили Америку? Например, за джинсы. Было время, за пару настоящих «ливайсов» выкладывали две инженерских зарплаты. Но джинсы в Штатах давно не шьют, и строчку из песни «Мне стали слишком малы твои тертые джинсы» теперь было бы логичнее адресовать стране Бангладеш.

    11 комментариев
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Глобальные перемены в мире напомнили об инопланетянах

    Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.

    6 комментариев
    4 марта 2025, 22:10 • В мире

    «Эпоху перевооружения» европейцы оплатят своим благополучием

    Эксперты оценили призыв главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен нарастить расходы на оборонный сектор

    «Эпоху перевооружения» европейцы оплатят своим благополучием
    @ IMAGO/Sven Simon/Reuters

    Tекст: Анастасия Куликова

    В Европе начинается «эпоха перевооружения». Именно так глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обозначила свой план по наращиванию военных расходов стран ЕС. Примечательно, что, помимо увеличения трат на собственную безопасность, Старому Свету также предстоит взять финансовое бремя за военную поддержку Украины. Сумеет ли ЕС так сильно нарастить оборонный бюджет?

    Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС и помощи Украине. Так, она предложила странам союза повысить расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия.

    «По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности», – сказала глава ЕК.

    Также фон дер Ляйен предлагает создать новый механизм кредитов объемом 150 млрд евро, который позволит странам Евросоюза нарастить инвестиции в оборону и значительно увеличить военные поставки Киеву. Она подчеркнула, что ее план может мобилизовать в ближайшие четыре года около 800 млрд евро инвестиций.

    «Мы вошли в эру вооружений. И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону. И для того, чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, но также и для решения долгосрочной потребности взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность», – считает она.

    Свои предложения глава ЕК направила в специальном письме перед саммитом ЕС, который назначен на 6 марта и будет посвящен Украине и безопасности Европы. Как указывает Bloomberg, инициатива последовала после десятилетий недоинвестирования.

    Кроме того, объявление об «эпохе перевооружения» Европы совпало с сообщениями о приостановке США военной помощи Украине. Представитель Белого дома уточнил, что решение будет действовать до тех пор, пока Штаты не убедятся в желании Владимира Зеленского содействовать в урегулировании конфликта, передает Reuters. Он подчеркнул, что Вашингтон «сфокусирован на мире», поэтому союзники тоже должны быть «привержены этой цели».

    Примечательно, что администрация Дональда Трампа якобы остановила не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Отмечается, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии. В целом это затронет поставки более чем на один миллиард долларов, пишет The New York Times.

    По оценкам CNN, Украина без военной помощи США сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев или до начала лета. «Они не падают со скалы, но, когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются», – прогнозирует собеседник телеканала.

    Решение Белого дома было принято после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в минувшую пятницу. По мнению американского лидера, тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго. Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, сумеет ли Европа восполнить потерянную Украиной американскую помощь.

    «На фоне объявления главой ЕК "эпохи перевооружения" деньги будут выжимать у всех.

    Европейских избирателей ни о чем спрашивать не станут. Те страны континента, которые не согласятся с планом Урсулы фон дер Ляйен, попадут под санкции, как венгры», – считает немецкий политолог Александр Рар.

    По его мнению, Еврокомиссия пытается выстроить новую идентичность Европы на фоне конфликта с Россией. «Фактически Брюссель начинает призывать европейские страны вводить политическое чрезвычайное положение. Я считаю, что на это у руководства Евросоюза не хватит сил. Но фон дер Ляйен не собирается сдаваться», – рассуждает собеседник.

    Между тем, Белый дом заявляет о том, что США «нужен мир и все обязаны поддержать эту цель», напомнил эксперт. Он подчеркнул: призыв Вашингтона относится ко всем акторам – но «в первую очередь к участникам противостояния и странам Евросоюза».

    Как считает Рар, США не могут требовать от Европы приостановления военной помощи Украине. «В ином случае это взбудоражит Берлин, Париж и Лондон, которые открыто встали в оппозицию по отношению к Дональду Трампу и обещают Владимиру Зеленскому дать все, что тот только попросит», – отметил собеседник.

    Он также напомнил, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц на днях намерен внести предложение об изменении конституции страны. Корректировке подвергнется закон, не позволяющий правительству увеличивать долги.

    «Дело в том, что политик хочет добиться одобрения нового пакета оборонных займов на сумму 900 млрд евро, чтобы укрепить бундесвер и помочь Украине на поле боя. В этом его поддерживают элиты Германии», – акцентирует Рар.

    На фоне сообщений о приостановке администрацией Дональда Трампа военной помощи ВСУ украинскому руководству остается только надеяться на Европу,

    считает Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. «Впрочем, у главы Белого дома есть рычаги, которые позволили бы ему принудить и европейских политиков проводить тот же курс, что и США», – отметил он.

    Так, в арсенале Вашингтона – военные инструменты, а также экономические, в том числе пошлины. Собеседник напомнил, что в Европе существует разветвленная сеть американских баз. Одна из самых больших – это Рамштайн на территории Германии.

    «Другой вопрос, воспользуется ли президент Трамп этим? Не исключаю, что его попытки встретят сопротивление со стороны глубинного государства, демократов», – добавил политолог. Впрочем, аналитик допускает, что Старый Свет сам несколько скорректирует свою позицию по оказанию помощи Украине при определенных вводных.

    «Пока Китай, Россия и Соединенные Штаты продолжают экономически развиваться, страны ЕС и Британия стагнируют,

    и положение дел для них лишь ухудшается. Когда европейцы осознают, что причиной этому служит их политика на украинском треке, они, думаю, ее пересмотрят», – полагает Блохин. Однако, как считает политолог, в Европе обострится и внутриполитическая борьба.

    «Там нет того "модератора", который организовывал бы "крестовый поход". Ранее этим занимались США во главе с Джо Байденом. Но сейчас Вашингтон самоустраняется и переориентируется на Китай. На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», – рассказывает Блохин.

    В целом же рост расходов на оборону и попытка Брюсселя стать новым полюсом силы в мире непременно скажутся на уровне жизни европейцев, считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Для поддержки военно-промышленного комплекса страны ЕС будут урезать в первую очередь социальные выплаты», – говорит он.

    «Важно понимать, что наращивание оборонного бюджета будет идти параллельно с финансовой поддержкой Украины. Колоссальные транши в пользу Киева не устраивали граждан Евросоюза и до этого. Многие выборы в странах – участницах ЕС за прошедшие три года показали увеличение протестных настроений в обществе», – напоминает собеседник.

    «То есть те же французы или немцы сегодня в бытовом плане ощущают себя гораздо менее защищенными, чем десять лет назад.

    Однако пересечения критической черты евробюрократия в этом плане до сих пор избегает. В Брюсселе хорошо понимают, что граждане ЕС слишком сильно привязаны к размеренному и благополучному образу жизни», – рассуждает эксперт.

    «Поэтому сокращать социальные выплаты они будут очень аккуратно. Скорее всего, в итоге траты на оборонный сектор поднимут лишь на 1% от ВВП: с двух до трех. Это позволит избежать резкого роста недовольства среди населения. Однако европейцам все же придется принять необходимость увеличения расходов на безопасность», – полагает он.

    «В конечном счете, сейчас за это выступают все ведущие политические силы ЕС. Правые, за которых граждане голосуют в качестве протеста, говорят о важности независимости от США в военном плане давно. Теперь к ним присоединились и политики мейнстримных фракций. Можно отметить, что по данному вопросу сложился определенный консенсус», – заключил Трухачев.

    Главное
    Трюдо объявил о начале торговой войны США с Канадой
    Посол России: Армения должна выбрать между ЕАЭС и ЕС
    Вэнс назвал условие возобновления поставок оружия Украине
    Дуда оценил тактику Трампа в приостановке поставок оружия Киеву
    WADA рассказала о последствиях невозврата медалей Валиевой
    В Петербурге расставшаяся пара разделила кота через суд
    СМИ: Певица Арбенина продала два дома в США

    Конфликт США и Европы снизил шансы перезапуска «Северного потока – 2»

    Россия и США якобы договариваются о перезапуске газопровода «Северный поток – 2», а переговоры ведутся уже не первую неделю, уверяют западные СМИ. Официальных подтверждений этого нет. Однако в конце прошлого года американский инвестор уже просил у США разрешения купить этот актив. Зачем США российский газопровод и получится ли его запустить? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков? Подробности

    Перейти в раздел

    Как устроить морскую блокаду Украины

    Способность Украины сопротивляться критически зависит не только от поддержки США, но и от путей ее морского снабжения. Через порты Одессы и устья Дуная Украина получает западное оружие и вывозит свое зерно. Морская блокада этих портов стала бы сильным ударом по киевскому режиму. Каким образом можно ее устроить? Подробности

    Перейти в раздел

    Поляки хотят выставить Украине счет

    Идея о том, что Украина должна вернуть потраченные на нее другими странами средства, похоже, становится заразительной. Теперь ее подхватили не только в США, но и в Европе, в частности в Польше, и не только оппозиционные партии, но даже и правящая. И это имеет прямое влияние на предстоящие в стране президентские выборы. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Германия готовится к войне

      Новые власти Германии рассчитывают срочно взять в долг колоссальную сумму в 900 млрд евро, не дожидаясь смены состава парламента. 400 млрд из этой суммы хотят потратить на оборону, а повод – ссора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Что происходит в Германии?

    • Зеленский проклят Америкой. И что теперь?

      Ссора с президентом США Дональдом Трампом будет иметь для Украины и Владимира Зеленского очень тяжелые последствия. При этом ссылки на заговор в Белом доме и ловушку, якобы заготовленную для Зеленского, несостоятельны. Киевский гость сам во всем виноват, и это очень хорошо для России.

    • Ким готовит ядерный удар

      Лидер КНДР Ким Чен Ын, оценив ход ракетных испытаний, отдал военным приказ быть готовыми к применению ядерного оружия. Такое оружие у Северной Кореи есть, как и враги, против которого оно может быть применено. Чего добивается Ким?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............