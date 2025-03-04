«Эпоху перевооружения» европейцы оплатят своим благополучием

Эксперты оценили призыв главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен нарастить расходы на оборонный сектор

Tекст: Анастасия Куликова

Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила план перевооружения ЕС и помощи Украине. Так, она предложила странам союза повысить расходы на оборону в среднем на 1,5% ВВП, чтобы собрать 650 млрд евро на производство оружия.

«По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе. И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности», – сказала глава ЕК.

Также фон дер Ляйен предлагает создать новый механизм кредитов объемом 150 млрд евро, который позволит странам Евросоюза нарастить инвестиции в оборону и значительно увеличить военные поставки Киеву. Она подчеркнула, что ее план может мобилизовать в ближайшие четыре года около 800 млрд евро инвестиций.

«Мы вошли в эру вооружений. И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону. И для того, чтобы отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину, но также и для решения долгосрочной потребности взять на себя гораздо больше ответственности за нашу собственную европейскую безопасность», – считает она.

Свои предложения глава ЕК направила в специальном письме перед саммитом ЕС, который назначен на 6 марта и будет посвящен Украине и безопасности Европы. Как указывает Bloomberg, инициатива последовала после десятилетий недоинвестирования.

Кроме того, объявление об «эпохе перевооружения» Европы совпало с сообщениями о приостановке США военной помощи Украине. Представитель Белого дома уточнил, что решение будет действовать до тех пор, пока Штаты не убедятся в желании Владимира Зеленского содействовать в урегулировании конфликта, передает Reuters. Он подчеркнул, что Вашингтон «сфокусирован на мире», поэтому союзники тоже должны быть «привержены этой цели».

Примечательно, что администрация Дональда Трампа якобы остановила не только будущие поставки, но и те, которые уже находятся в пути: на самолетах, кораблях или в транзитной зоне в Польше. Отмечается, что речь идет о «критически важных боеприпасах», об управляемых реактивных системах залпового огня, о противотанковом оружии. В целом это затронет поставки более чем на один миллиард долларов, пишет The New York Times.

По оценкам CNN, Украина без военной помощи США сможет поддерживать нынешний темп боев от нескольких недель до нескольких месяцев или до начала лета. «Они не падают со скалы, но, когда ваши поставки сокращаются вдвое, в конечном итоге это проявляется на линии фронта. Их линии фронта будут продолжать прогибаться и в конечном итоге сломаются», – прогнозирует собеседник телеканала.

Решение Белого дома было принято после перепалки Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете в минувшую пятницу. По мнению американского лидера, тот, кто будет выступать против заключения мирной сделки по Украине, не задержится надолго. Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, сумеет ли Европа восполнить потерянную Украиной американскую помощь.

«На фоне объявления главой ЕК "эпохи перевооружения" деньги будут выжимать у всех.

Европейских избирателей ни о чем спрашивать не станут. Те страны континента, которые не согласятся с планом Урсулы фон дер Ляйен, попадут под санкции, как венгры», – считает немецкий политолог Александр Рар.

По его мнению, Еврокомиссия пытается выстроить новую идентичность Европы на фоне конфликта с Россией. «Фактически Брюссель начинает призывать европейские страны вводить политическое чрезвычайное положение. Я считаю, что на это у руководства Евросоюза не хватит сил. Но фон дер Ляйен не собирается сдаваться», – рассуждает собеседник.

Между тем, Белый дом заявляет о том, что США «нужен мир и все обязаны поддержать эту цель», напомнил эксперт. Он подчеркнул: призыв Вашингтона относится ко всем акторам – но «в первую очередь к участникам противостояния и странам Евросоюза».

Как считает Рар, США не могут требовать от Европы приостановления военной помощи Украине. «В ином случае это взбудоражит Берлин, Париж и Лондон, которые открыто встали в оппозицию по отношению к Дональду Трампу и обещают Владимиру Зеленскому дать все, что тот только попросит», – отметил собеседник.

Он также напомнил, что будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц на днях намерен внести предложение об изменении конституции страны. Корректировке подвергнется закон, не позволяющий правительству увеличивать долги.

«Дело в том, что политик хочет добиться одобрения нового пакета оборонных займов на сумму 900 млрд евро, чтобы укрепить бундесвер и помочь Украине на поле боя. В этом его поддерживают элиты Германии», – акцентирует Рар.

На фоне сообщений о приостановке администрацией Дональда Трампа военной помощи ВСУ украинскому руководству остается только надеяться на Европу,

считает Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. «Впрочем, у главы Белого дома есть рычаги, которые позволили бы ему принудить и европейских политиков проводить тот же курс, что и США», – отметил он.

Так, в арсенале Вашингтона – военные инструменты, а также экономические, в том числе пошлины. Собеседник напомнил, что в Европе существует разветвленная сеть американских баз. Одна из самых больших – это Рамштайн на территории Германии.

«Другой вопрос, воспользуется ли президент Трамп этим? Не исключаю, что его попытки встретят сопротивление со стороны глубинного государства, демократов», – добавил политолог. Впрочем, аналитик допускает, что Старый Свет сам несколько скорректирует свою позицию по оказанию помощи Украине при определенных вводных.

«Пока Китай, Россия и Соединенные Штаты продолжают экономически развиваться, страны ЕС и Британия стагнируют,

и положение дел для них лишь ухудшается. Когда европейцы осознают, что причиной этому служит их политика на украинском треке, они, думаю, ее пересмотрят», – полагает Блохин. Однако, как считает политолог, в Европе обострится и внутриполитическая борьба.

«Там нет того "модератора", который организовывал бы "крестовый поход". Ранее этим занимались США во главе с Джо Байденом. Но сейчас Вашингтон самоустраняется и переориентируется на Китай. На этом фоне на континенте, скорее всего, не будет консолидированного блока, а усилится историческая конкуренция между Британией, Германией и Францией. Никто из них не согласится, чтобы оппонент оказался номером один в Европе», – рассказывает Блохин.

В целом же рост расходов на оборону и попытка Брюсселя стать новым полюсом силы в мире непременно скажутся на уровне жизни европейцев, считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. «Для поддержки военно-промышленного комплекса страны ЕС будут урезать в первую очередь социальные выплаты», – говорит он.

«Важно понимать, что наращивание оборонного бюджета будет идти параллельно с финансовой поддержкой Украины. Колоссальные транши в пользу Киева не устраивали граждан Евросоюза и до этого. Многие выборы в странах – участницах ЕС за прошедшие три года показали увеличение протестных настроений в обществе», – напоминает собеседник.

«То есть те же французы или немцы сегодня в бытовом плане ощущают себя гораздо менее защищенными, чем десять лет назад.

Однако пересечения критической черты евробюрократия в этом плане до сих пор избегает. В Брюсселе хорошо понимают, что граждане ЕС слишком сильно привязаны к размеренному и благополучному образу жизни», – рассуждает эксперт.

«Поэтому сокращать социальные выплаты они будут очень аккуратно. Скорее всего, в итоге траты на оборонный сектор поднимут лишь на 1% от ВВП: с двух до трех. Это позволит избежать резкого роста недовольства среди населения. Однако европейцам все же придется принять необходимость увеличения расходов на безопасность», – полагает он.

«В конечном счете, сейчас за это выступают все ведущие политические силы ЕС. Правые, за которых граждане голосуют в качестве протеста, говорят о важности независимости от США в военном плане давно. Теперь к ним присоединились и политики мейнстримных фракций. Можно отметить, что по данному вопросу сложился определенный консенсус», – заключил Трухачев.