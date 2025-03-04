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    4 марта 2025, 08:50 • Политика

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»

    Европа с поддержкой Украины переживает «эффект Конкорда»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    После ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме бремя ответственности за поддержку Украины пытаются взять на себя страны ЕС и Британия. Но несмотря на жесткие заявления Парижа и Лондона, не все европейцы готовы помогать Киеву в обход Вашингтона. Сумеет ли ЕС продолжить поддержку ВСУ в прежних объемах и как Британия с Францией смогут «продавить» несогласных с помощью Украине игроков?

    Экстренный саммит Европейского совета состоится 6 марта, в четверг. На мероприятии обсудят вопросы поддержки ВСУ, а также обороны Старого Света. По словам главы ведомства Антониу Кошты, он уже провел ряд встреч с лидерами ЕС, тем самым убедившись, что большинство стран сохраняют общую приверженность единому вкладу в «долгосрочную безопасность Украины».

    Однако далеко не все страны Евросоюза положительно относятся к проведению подобного саммита. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал отказаться от планов по принятию какого-либо соглашения на грядущем мероприятии, поскольку разногласия внутри Европы «невозможно преодолеть», пишет Reuters.

    В свою очередь глава словацкого правительства Роберт Фицо в своем Facebook* (соцсеть запрещена в России) раскритиковал попытку организации экстренного саммита, поскольку на нем «не может быть принято решений, если европейские лидеры будут уважать различные точки зрения». Позже он и вовсе пригрозил заблокировать саммит из-за прекращения Украиной транзита газа в ЕС, пишет ТАСС.

    Тем не менее среди стран Старого Света имеется много сторонников продолжения помощи офису Зеленского. В частности, это продемонстрировал саммит в Лондоне, состоявшийся 2 марта. Британская столица приняла лидеров Франции, Италии, ФРГ, Польши. Посетили мероприятие и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и даже канадский премьер Джастин Трюдо.

    После саммита глава британского правительства Кир Стармер сделал ряд важных заявлений, пишет The Guardian. По его словам, участники съезда договорились работать с Зеленским над созданием плана по прекращению боевых действий. Среди уже согласованных пунктов: сохранение военной помощи ВСУ, а также сдерживание потенциального военного вторжения на Украину в будущем.

    Интересно, что участие Канады в прошедшем форуме открыло европейским странам дорогу к более масштабным формам поддержки ВСУ. Так, издание Bloomberg сообщает, что Лондон и Париж хотят предложить Вашингтону создать структуру «Европа-плюс», в которую войдут государства, располагающиеся за пределами Старого Света, но готовые отправить войска для участия в контингенте на Украине.

    При этом Стармер уже заявил о готовности послать британских военных и самолеты на территорию республики. Его коллега Эммануэль Макрон пока демонстрирует большую сдержанность. В интервью для Le Figaro он рассказал, что разработанный Лондоном и Парижем план будет предусматривать приостановку боевых действий на месяц.

    Отправка же военного контингента, по его оценке, должна происходить «на более поздних этапах». «В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться перемирия, переговоров, которые займут несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертывания войск», – уточнил он.

    Несмотря на имеющиеся противоречия внутри Старого Света, Джеймс Ставридис, экс-главнокомандующий объединенными силами НАТО, в эфире CNN заявил, что страны ЕС и Британия смогут обеспечить необходимый уровень поддержки Украины даже без США. «Это вопрос политической воли, а не возможностей», – добавил он. По его оценке,

    готовность действовать решительно у лидеров Евросоюза имеется.

    Он отметил, что на фоне роста противоречий с Вашингтоном такие акторы, как Лондон и Париж, начинают осознавать себя в качестве военной силы. Ставридис добавил, что европейским государствам необходимо обеспечить хотя бы «уже имеющийся уровень поддержки» ВСУ. По его мнению, это сможет затянуть конфликт на неопределенно долгое время: «Я думаю, они смогут. И это вопрос политической воли, а не возможностей. Коллективный валовой внутренний продукт Европы – 22% от мирового, они следующие за США с их 25%. Возможность у них есть».

    Эксперты также отмечают, что в политическом смысле Европа переживает так называемый эффект Конкорда. Этим термином в бизнес-среде описывают ситуацию, когда человек продолжает тратиться на убыточный проект лишь из-за того, что в него уже было вложено большое число ресурсов.

    Своим названием эффект обязан авиалайнеру Concorde, который открыл эпоху коммерческих сверхзвуковых перелетов. По замыслу авторов проекта (что символично, из Франции и Британии), машина должна была в течение трех часов долетать из Нью-Йорка в Лондон, то есть вдвое быстрее обычного самолета, пишет журнал «Эконс».

    Однако затраты на разработку проекта довольно быстро выросли со 130 млн до 2,8 млрд долларов. Само судно оказалось неэкономичным из-за высокого расхода топлива. При этом из-за недостаточной дальности полета Concorde мог использоваться лишь в небе над Атлантикой – Тихий океан был для него непреодолим.

    В итоге перевозка пассажиров оказалась излишне дорогой: чтобы доставить 100 человек из пункта А в пункт Б, Concorde требовалось вчетверо больше топлива, нежели Boeing 747, который перевозил сразу 400 граждан. Тем не менее

    Лондону и Парижу потребовалось 34 года, чтобы найти в себе силы закрыть проект.

    И сейчас, судя по всему, Европа переживает «эффект Конкорда» в случае с Украиной. В то время как новая администрация Дональда Трампа нашла в себе силы признать поддержку офиса Зеленского убыточным проектом, у президента Франции и премьера Британии силы воли для подобного решения не оказалось. Поэтому они продолжают инвестировать дефицитные ресурсы в Зеленского. Но поддержит ли их остальная Европа?

    «Европейцам важно не продолжение войны, а продвижение своей мирной инициативы, в рамках которой Старый Свет сумеет разместить собственный контингент на Украине. Конечно, не все страны ЕС будут согласны с подобным исходом событий, но в данном вопросе единство мнений и не нужно», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Скорее всего, главными инициаторами в вопросах поддержки Украины будут выступать Лондон и Париж. Именно они и сформируют итоговое соглашение, к которому другим европейским странам будет предложено присоединиться. Гнаться за числом здесь бессмысленно, поэтому давить ни на кого не станут», – полагает собеседник.

    «Британия и Франция постараются сформировать «коалицию добровольцев»,

    члены которой будут беспрекословно одобрять каждое их предложение. То есть с точки зрения политической воли данная группа будет очень эффективна, однако сам факт ее существования способен обострить раскол внутри Евросоюза», – акцентирует эксперт.

    «Важно понимать, что напористость Парижа и Лондона объясняется их страхом не иметь влияния на процесс мирного урегулирования конфликта. Фактически усилия по формированию некой коалиции направлены лишь на то, чтобы их точка зрения была учтена, когда противостояние России и Запада подойдет к логическому финалу», – считает он.

    «Однако, вполне вероятно, что те страны, которые не согласятся войти в лагерь Британии и Франции, окажутся даже в более выгодном положении. Они смогут приберечь себя для возобновления контактов с Москвой. Отправка же «добровольцев» на Украину становится для европейских государств игрой с нулевой суммой», – рассуждает собеседник.

    «В конечном счете они в буквальном смысле замрут в шаге от серьезного вооруженного конфликта.

    Не каждый пойдет на такой риск. Но теоретически присоединиться к Лондону и Парижу могли бы Польша и Румыния. Данные государства также имеют серьезные интересы в Восточной Европе, и они не хотят увидеть здесь усиления Британии», – отметил Рар.

    В целом же ЕС давно перестал быть объединением, где учитывается мнение каждого участника, добавляет Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «В случае необходимости местные сторонники демократии готовы выдумать очередную нетривиальную схему», – подчеркивает он.

    «А пока главным сторонником Украины в Европе остается Британия. Поскольку эта страна из ЕС уже вышла, речь будет идти не о внутреннем соглашении, а о международной договоренности. Соответственно, гоняться за каждым членом ЕС и просить его согласиться помогать Зеленскому без США не придется», – говорит собеседник.

    «То есть Лондон предложит определенную схему будущего сотрудничества в вопросе помощи Украине, а некоторые государства Евросоюза с этим согласятся. Скорее всего, это будут Германия и Франция. Кроме того, присоединиться к антироссийской фронде постараются Прибалтика и Польша», – рассуждает эксперт.

    «Данная коалиция будет действовать обособленно от других западных институтов.

    В НАТО, например, силен голос Вашингтона, а с ним у Зеленского в настоящий момент отношения испортились. Ждать серьезной помощи из альянса, если Штаты поставят задачи полностью прекратить поддержку ВСУ, не стоит», – добавляет он.

    «Важно понимать, что подобные действия со стороны целого ряда европейских государств приведут к усилению идеологического раскола в ЕС. Однако ждать значительных изменений в этом плане не стоит. Поскольку страны, которые откажутся пойти на поводу у Лондона и Парижа, не будут скованы дополнительными денежными обязательствами по поддержке Украины, больших поводов у той же Венгрии обострять диалог с Брюсселем нет», – завершил Ткаченко.

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