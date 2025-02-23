Tекст: Ольга Иванова

Глава Евросовета Антониу Кошта подтвердил, что внеочередной саммит Европейского союза по вопросам Украины и европейской безопасности состоится 6 марта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кошта отметил, что данный саммит является решающим моментом для Украины и безопасности Европы. «Я принял решение созвать 6 марта специальный Евросовет. Мы переживаем решающий момент для Украины и европейской безопасности», – сообщил он в своем заявлении, опубликованном в сети X.

В ходе консультаций с европейскими лидерами, Кошта услышал общую приверженность решению задач на уровне ЕС по укреплению обороны и внесению решительного вклада в мир на континенте и безопасности Украины в долгосрочной перспективе.

Он также подчеркнул, что до 6 марта будет активно работать с Еврокомиссией и государствами-членами ЕС для принятия конкретных решений на саммите.

Впервые после начала СВО состоялись переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде, где стороны договорились о продолжении контактов и нормализации работы дипведомств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет достигнуть мирного соглашения с Россией без участия Вашингтона.