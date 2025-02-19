Трамп заявил о неспособности Зеленского заключить мир без США

Скачко: Трамп дал сигнал, что политические дни Зеленского сочтены

Политолог Скачко: После резкой критики Трампа политические дни Зеленского сочтены

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Позиция Трампа по рейтингам Зеленского показывает, что Штаты намерены урегулировать конфликт, но при условии, что итоговый договор будет подписан безупречным в плане легитимности руководителем Украины. Что интересно, позиция во многом обусловлена реальностью, ведь рейтинги Зеленского сейчас катастрофически низкие», – отметил политолог Владимир Скачко.

«Зеленский находится в положении политического цугцванга, когда любое действие ведет к ухудшению ситуации – как его личной, так и страны в целом. Нынешняя украинская власть упустила момент, когда можно было сесть за стол переговоров на более-менее выгодных для них условиях. Киев выбрал войну», – подчеркнул он.

«Однако прекращения конфликта хотят все, за исключением разве что некоторых военных, националистов и бизнесменов, делающих на происходящем деньги. Не удивлюсь, что это и есть те 4%, а которых говорил глава Белого дома», – иронично заметил аналитик.

«Слова американского лидера звучат как сигнал о том, что политические дни Зеленского сочтены», – спрогнозировал спикер. Он при этом обратил внимание на то, как украинская пресса пытается подавать заявления Трампа, во многом искажая их. «Я ничего другого и не ожидал», – заключил Скачко.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского, указав что его «рейтинг одобрения упал до 4%». «Разве народу Украины не нужны выборы?» – приводит Axios слова американского лидера.

Глава Белого дома выразил «разочарование» жалобами украинских властей на то, что их не пригласили на встречу с Россией в Саудовской Аравии. «У них было три года, они давно могли бы заключить сделку», – сказал президент США.

Трамп добавил, что стал «гораздо более уверен» в шансах заключения мирного соглашения после саммита в Эр-Рияде, и допустил встречу с президентом России Владимиром Путиным до конца февраля. Зеленский же возмутился отсутствию его на переговорах и отложил поездку в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимности» российско-американской встрече, сообщает Reuters.

Между тем замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский, словно «крыса, загнанная в угол», будет действовать непредсказуемо.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он указал, что США, являющиеся основным покровителем киевского режима, проявили недовольство Зеленским. По словам Медведева, Зеленский будет готов на любые провокации, чтобы сорвать мирное урегулирование, вплоть до применения «грязной бомбы».

Для решения обозначенных проблем Медведев призывает к «дератизации», подразумевая под этим устранение влияния нынешнего украинского руководства. Он считает, что именно те, кто ранее поддерживал Украину, должны теперь взять на себя ответственность за изменения.

Ранее опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты оценили итоги переговоров Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде.