Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.5 комментариев
NYT: Трамп поддержал Россию, обвинив Украину в затягивании войны
The New York Times: Трамп обвинил Украину в затягивании войны с Россией
Президент США объявил о прекращении изоляции России, обвинив Украину в затягивании военного конфликта и оставив союзников в стороне от переговоров, пишет The New York Times.
Как сообщает The New York Times, президент США Дональд Трамп заявил, что украинские лидеры могли избежать многолетней войны, согласившись на территориальные уступки. «Вы никогда не должны были начинать это», – сказал американский лидер, возлагая вину на Киев.
Трамп выразил готовность к партнерству с Россией и подтвердил, что намерен снять санкции и вернуть Россию в международное сообщество. При этом украинские представители были исключены из мирных переговоров, инициированных в Саудовской Аравии, отмечает издание.
Эксперты NYT считают, что заявления Трампа подрывают многолетнюю политику США по противодействию российскому влиянию. При этом в новой американской администрации считают, что такая политика позволит сосредоточить усилия на сдерживании Китая, который они называют «главной угрозой».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова отметила конструктивный характер недавних переговоров России и США в Эр-Рияде, подчеркнув, что обе стороны оценили встречу положительно.
Встреча представителей России и США в Эр-Рияде стала важным шагом к миру на Украине, при этом администрация США продолжает дипломатические усилия для урегулирования конфликта, указала пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.
Между тем американский президент заявил, что по-прежнему рассчитывает на то, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.