Tекст: Александра Юдина

По ее словам, прошедшие накануне в Эр-Рияде двусторонние переговоры между Россией и Соединенными Штатами были охарактеризованы обеими сторонами как позитивные и конструктивные, передает радио Sputnik.

Дипломат добавила, что предыдущая администрация США уклонялась от обсуждения важных дипломатических вопросов.

Она назвала подход США «футболом» или «динамо», используя данные выражения для описания несущественных ответов и пантомимы, которые США демонстрировали вместо ведения конструктивного диалога.

Представитель МИД охарактеризовала встречу делегаций в Эр-Рияде как «не рядовую встречу», напомнив, что контакты между Россией и США практически отсутствовали в течение трех лет.

Встреча в Эр-Рияде продлилась 4,5 часа, в составе российской делегации были министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев. США назвали переговоры с Россией в Эр-Рияде «монументальным шагом» к миру.

Переговоры России и США вызвали негативную реакцию в Европе, а общий тон публикаций в западных СМИ показывает, что Брюссель и Киев напуганы стремительным развитием диалога Москвы и Вашингтона.