В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной

В Москве прошла церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

На церемонии присутствовали родные и друзья артистки, передает ТАСС. «Это огромная утрата и это не какие-то дежурные слова. Это действительно утрата эпохи не только кинематографической, но и жизненной», – заявил друг семьи Айдар Метшин.

Заслуженная артистка России Галина Бокашевская вспомнила свой последний разговор с Федосеевой-Шукшиной, передав ее наказ: «Любите друг друга. Самое главное – прощайте». Народный художник РФ Никас Сафронов отметил, что страна потеряла большого артиста.

На прощании также присутствовал коллектив группы «На-На», рассказавший о поддержке актрисы на концертах. Актер Александр Цуркан отметил ее доброе отношение к людям и трепетное внимание к наследию Василия Шукшина.

Памятные венки отправили президент России Владимир Путин, коллектив театра «Русская песня», Союз кинематографистов России, ВГИК, брат артистки, а также жители Петербурга и Алтайского края. Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стала известна дата прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

В субботу сообщалось о решении похоронить артистку на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.