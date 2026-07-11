Москвич погиб в пожаре на Криворожской улице

В пожаре на Криворожской улице Москвы погиб один человек

Tекст: Тимур Шайдуллин

Трагедия произошла в многоэтажке на юге столицы на Криворожской улице, где огонь полностью уничтожил двухкомнатную квартиру на четвертом этаже, сообщает канал 360. Прибывшие спасатели зафиксировали открытое горение и реальную угрозу взрыва.

«Предварительно, в квартире хранилась пиротехника», – сообщил источник в экстренных службах. Пожарным удалось локализовать пламя в 03:50, а спустя 23 минуты огонь был полностью ликвидирован.

В итоге происшествия погиб один человек. При этом, огнеборцы сумели спасти 11 жильцов, среди которых один ребенок. Специалисты подтвердили, что само здание не получило разрушений в результате ЧП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели вывели из горящего дома на Криворожской улице 11 жильцов.

В мае на юге столицы погиб мужчина из-за возгорания квартиры на девятом этаже. До этого полиция рекомендовала москвичам воздержаться от запуска петард вблизи жилых зданий.