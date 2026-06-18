Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.6 комментариев
Собянин сообщил о локализации пожара на Московском НПЗ
Возгорание на столичном нефтеперерабатывающем предприятии практически ликвидировано, спасатели продолжают борьбу с оставшимися локальными очагами огня без угрозы для жизни сотрудников.
Огонь на территории Московского нефтеперерабатывающего завода удалось взять под контроль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на платформе Max.
«Пожар, возникший в результате попадания БПЛА в МНПЗ, в основном локализован, производится тушение оставшегося очага. На заводе пострадавших нет», – сообщил градоначальник в своем официальном аккаунте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее украинский беспилотник повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.
Сотрудники МЧС оперативно локализовали возгорание на территории предприятия.
Впоследствии спасатели полностью ликвидировали пожар без последствий для функционирования объекта.