В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек

Tекст: Антон Антонов

«21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.

В результате взрыва погибли три человека.

НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.