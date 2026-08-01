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В результате взрыва в ресторане в центре Москвы пострадал 21 человек
В результате взрыва в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы пострадал 21 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«21 человек получил ранения различной степени тяжести», – приводит ТАСС текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ресторане на первом этаже сталинской высотки на Кудринской площади произошел взрыв, после этого начался пожар.
В результате взрыва погибли три человека.
НАК сообщил, что погибли женщина, которая, предположительно, принесла бомбу, остановивший подозреваемую охранник и посетитель ресторана.