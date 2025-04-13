В Москве лифт упал в торговом центре

Лифт в торговом центре Москвы упал на минус второй этаж, пострадала женщина

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», в торговом центре на Каховской улице в Москве произошел инцидент с лифтом. Лифт упал с минус первого этажа на минус второй, и в результате этого происшествия пострадала женщина.

Эта женщина находилась в лифтовой кабине в момент падения. После инцидента ее доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Подробности ее состояния не разглашаются.

По данным прокуратуры, установление всех обстоятельств происшествия и результаты процессуальной проверки находятся на контроле в Черемушкинской межрайонной прокуратуре. Ведомство предпринимает все необходимые меры для выяснения причин инцидента и привлечения к ответственности виновных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате падения лифта с уровня второго этажа в переходе возле МЦД на востоке Москвы две женщины получили травмы. В жилом доме на улице Есенина в Петербурге упал лифт, в котором находился 12-летний мальчик; ребенок не пострадал.