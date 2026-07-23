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    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    23 июля 2026, 06:15 • Новости дня

    Гидрометцентр сообщил о кратковременных дождях и грозах в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы при температуре до 23 градусов тепла.

    Днем воздух в столице прогреется от 21 до 23 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки 10 градусов тепла.

    Скорость юго-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне 743 миллиметров ртутного столба.

    В Московской области днем температура будет варьироваться от 18 до 23 градусов тепла. В ночные часы возможно похолодание до восьми градусов со знаком плюс.

    На прошлой неделе метеоролог Татьяна Позднякова обещала москвичам комфортную погоду без осадков. В начале июля Гидрометцентр предупреждал жителей столичного региона о кратковременных дождях с грозами.

    20 июля 2026, 09:20 • Новости дня
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    По факту массированной атаки украинских дронов на Московский регион завели дело о теракте
    @ Борис Морозов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расследование массированного удара украинских боевиков по Москве и области начали в Следственном комитете, произошедшее квалифицировано как террористический акт, сообщили в ведомстве.

    Следственный комитет России завел уголовное дело после масштабной атаки вооруженных сил Украины на столичный регион, передает РИА «Новости».

    «Возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с массированной атакой украинских вооруженных формирований в Московском регионе», – заявили в СК.

    Расследование направлено на установление всех обстоятельств очередных террористических актов.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией сбили 381 украинский дрон.

    С вечера воскресенья на подлете к Москве уничтожили более 400 беспилотников ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года следователи также возбуждали дело о теракте из-за налета беспилотников на столицу.

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    20 июля 2026, 08:18 • Новости дня
    Мирошник пообещал «отдельный» ответ за атаку дронов на Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что большая часть из 400 БПЛА, летевших на Москву была нейтрализована на дальних подступах, за покушение на столицу будет «отдельная благодарность» ВСУ.

    «Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик», – заявил Мирошник в Telegram-канале, комментируя ночную атаку беспилотников.

    Мирошник подчеркнул, что «400 дронов – это огромная армада, способная закрыть все небо», однако российская противовоздушная оборона успешно разобрала эту атаку. За покушение на столицу, по его словам, последует «отдельная благодарность» со стороны России.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин более 400 вражеских беспилотников летели в направлении Московского региона, большая часть была нейтрализована силами ПВО на дальних подступах, а 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    20 июля 2026, 12:26 • Новости дня
    Против гулявшей голой по столичным магазинам блогерши начали проверку

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Московская полиция задержала девушку, снимавшую откровенные видео без одежды прямо в одном из магазинов на Волоколамском шоссе, в отношении нее начали доследственную проверку, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В отношении создательницы контента инициировали разбирательство по статье о развратных действиях, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Проводится доследственная проверка по статье «Развратные действия», – сообщил собеседник агентства.

    Накануне стражи порядка задержали блогершу Анастасию Брагину.

    Сотрудники столичного главка МВД обнаружили в интернете видеоролики нарушительницы. Предварительно установлено, что подозреваемая находилась полностью обнаженной в торговой точке.

    Ранее блогершу Диану Шурыгину отправили в следственный изолятор. В середине июня ее обвинили в незаконном обороте порнографических материалов.

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    21 июля 2026, 15:52 • Новости дня
    Собянин сообщил о продлении синей ветки метро за МКАД

    Tекст: Денис Тельманов

    Строительство новых станций решит сложную транспортную ситуацию для десятков тысяч жителей Замкадья и разгрузит Щелковское шоссе.

    Глава города Сергей Собянин утвердил планы развития транспортной инфраструктуры на востоке столицы, передает РИА «Недвижимость».

    «Жители Восточного долгое время просили продлить эту линию от станции «Гольяново» до района Восточный, который находится за МКАД. Ситуация транспортная там крайне сложная, потому как жителям приходится выезжать на Щелковское шоссе, очень перегруженное, которое по утрам стоит в пробках. Конечно, важно продлить эту линию до района Восточный. Такое решение мы приняли», – заявил мэр.

    Градоначальник отметил, что работы не повлияют на сроки сдачи станции «Гольяново». Проходка тоннелей начнется одновременно, что позволит быстрее обеспечить комфортный проезд для москвичей и снизить трафик на одной из самых проблемных магистралей города.

    Новая инфраструктура поможет 12 тыс. москвичей и десяткам тысяч жителей подмосковных Балашихи и Щелковского района. Сейчас синяя ветка включает 22 станции и тянется более чем на 45 километров, обслуживая 1,5 млн человек. После открытия новых участков ее длина превысит 47 километров, а ежедневный пассажиропоток достигнет 790 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле столичный Дептранс сообщил о временном закрытии четырех станций Арбатско-Покровской линии.

    В конце прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах строительства двух новых станций метро на Ярославском шоссе. Чуть ранее градоначальник поделился планами возведения пяти новых станций Филевской линии.

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    20 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    Крупный пожар охватил старинное здание в центре Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    в Малом Казенном переулке в Москве в старинном двухэтажном доме вспыхнул пожар на площади 250 квадратных метров.

    Информацию о происшествии подтвердили представители городских экстренных служб, передает РИА «Новости».

    «Произошло возгорание здания старой постройки по адресу: Малый Казенный переулок, дом 5, строение 3», – сообщил собеседник агентства.

    По предварительным данным, пламя охватило около 250 квадратных метров. Для оперативной ликвидации огня на место происшествия направлена резервная техника столичного гарнизона пожарной охраны.

    В мае на востоке Москвы вспыхнул масштабный пожар в здании хостела. В феврале спасатели эвакуировали двадцать пять человек из горящего восьмиэтажного дома.

    В начале прошлого года на севере столицы загорелось реконструируемое двухэтажное здание.

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    20 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Синоптик сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Синоптик Макарова сообщила о надвигающихся на Москву грозах и ливнях

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, при этом в восточных районах Подмосковья пройдут сильные дожди, сопровождаемые порывистым ветром, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

    «Зона атмосферного фронта будет во вторник определять погоду. В Москве и Московской области она ожидается облачная с прояснениями», – сообщила Макарова, передает ТАСС.

    По словам специалиста, на востоке Подмосковья прогнозируются кратковременные, но местами сильные дожди. В некоторых районах возможны грозы. Максимальная температура воздуха в столице достигнет 26 градусов, а по области столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от пяти до 10 метров в секунду. При грозе его порывы могут усиливаться до 15 метров в секунду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности из-за гроз. В мае синоптики также предупреждали жителей столичного региона о надвигающейся непогоде.

    До этого метеорологи вводили аналогичный режим из-за ливней с сильными порывами ветра.

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    22 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Налоговая заблокировала счета покупательницы квартиры Ларисы Долиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала банковские счета Полины Лурье, которая стала владелицей элитной столичной недвижимости, принадлежавшей ранее певице Ларисе Долиной.

    Операции по счетам Полины Лурье, которая приобрела недвижимость Ларисы Долиной в центре Москвы, были приостановлены, передает РИА «Новости».

    Решение было принято 6 июля из-за того, что женщина не предоставила налоговую декларацию в течение 20 дней после истечения установленного срока.

    В 2024 году Лурье купила столичную квартиру Долиной. Позже артистка заявила о том, что стала жертвой мошенников, вынудивших ее продать жилье и передать им вырученные средства.

    Певица пыталась оспорить сделку в суде. Длительные судебные разбирательства дошли до Верховного суда, который в декабре 2025 года оставил право собственности за новой владелицей. При этом суд признал артистку потерпевшей от преступных действий.

    В настоящее время Лефортовский суд Москвы рассматривает иск Долиной к обманувшим ее злоумышленникам. В ноябре 2025 года Балашихинский городской суд удовлетворил требования певицы о возмещении вреда на сумму более 176 млн рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Лурье опровергла слухи о продаже бывшей квартиры Долиной. В начале июля президиум Верховного суда  принял обобщающий правовые позиции документ по спорам о продаже квартир под влиянием обмана.

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    20 июля 2026, 20:32 • Новости дня
    Пожар на крыше дома на Страстном бульваре в Москве полностью потушен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московские спасатели завершили тушение огня на крыше восьмиэтажного жилого здания в центре столицы.

    Инцидент произошел на Страстном бульваре столицы, где изначально вспыхнули строительные материалы, передает РИА «Новости».

    «Пожар на Страстном бульваре полностью ликвидирован. Причину установят дознаватели МЧС России», – сообщили в МЧС России.

    Напомним, на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы.

    Позже площадь возгорания в элитном жилом комплексе достигла 400 квадратных метров. Пожарные успешно локализовали огонь на мансардном этаже.

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    20 июля 2026, 15:22 • Новости дня
    Площадь пожара в московском ЖК увеличилась до 400 квадратных метров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Масштаб возгорания в элитном жилом комплексе «Дом на Страстном бульваре» в центре столицы увеличился, достигнув отметки в 400 квадратных метров.

    В оперативных службах подтвердили, что огонь охватил значительную территорию здания в центре столицы, передает ТАСС.

    «Площадь пожара составляет приблизительно 400 кв. метров», – сообщил собеседник агентства. Информацию об увеличении масштабов происшествия официально подтвердили в пресс-службе МЧС России.

    Предварительной причиной инцидента называют возможное нарушение норм противопожарной безопасности во время проведения строительных работ. Специалисты также намерены рассмотреть и другие версии возникновения чрезвычайного происшествия.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже площадь возгорания под кровлей жилого комплекса увеличилась до 200 квадратных метров.

    В мае масштабный пожар вспыхнул в хостеле на востоке столицы.

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    20 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пожарные локализовали возгорание в мансарде дома на Страстном бульваре

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожарным удалось успешно локализовать возгорание на кровле и мансардном этаже элитного жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре» в центре российской столицы.

    «Пожар локализован, тушение продолжается», – сообщил собеседник ТАСС в оперативных службах.

    Специалисты продолжают работу на месте происшествия для полной ликвидации последствий инцидента.

    Изначально на крыше восьмиэтажного здания на Страстном бульваре загорелись строительные материалы. Позже спасатели выявили дополнительный очаг пламени на мансардном этаже.

    В итоге масштаб возгорания в элитном жилом комплексе достиг отметки в 400 квадратных метров.

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    20 июля 2026, 14:53 • Новости дня
    Ученые сообщили о надвигающейся на Землю магнитной буре

    ИКИ РАН спрогнозировал слабые магнитные бури с 22 июля

    Tекст: Мария Иванова

    К Земле приближается поток солнечного ветра из крупной корональной дыры, который спровоцирует в ближайшие дни геомагнитные возмущения.

    После периода аномально низкой активности на Солнце сформировалась гигантская корональная дыра, простирающаяся от полюса до полюса. Поток возмущенной плазмы достигнет планеты 22 июля, сообщают специалисты Института космических исследований РАН.

    По словам ученых, рост возмущений начнется в ночь на среду и продлится не менее суток. «Обычно корональные дыры являются относительно компактными объектами, что до конца сохраняет неопределенность: не пройдет ли ветер выше или ниже планеты. В данном случае Солнце решило не мучить прогнозистов», – отмечают эксперты.

    Ожидается, что на пике сформируются магнитные бури слабого и среднего уровня. Вероятность возникновения сильных штормов оценивается всего в 5%. Вспышек на Солнце в настоящее время практически не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня ученые зафиксировали на Земле слабую магнитную бурю из-за влияния солнечной корональной дыры

    В начале того же месяца выброшенная Солнцем плазма миновала нашу планету вопреки прогнозам специалистов.

    В середине мая астрономы отметили начало геомагнитного возмущения самого слабого уровня.

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    20 июля 2026, 07:25 • Новости дня
    Диетолог посоветовала не утолять жажду квасом и сладким компотом

    Диетолог Залетова посоветовала не утолять жажду квасом и сладким компотом

    Tекст: Катерина Туманова

    Популярные летние напитки не подходят для восполнения водного баланса организма и должны восприниматься исключительно в качестве жидкой пищи или десерта, заявила заведующий дневным стационаром клиники лечебного питания «ФИЦ питания и биотехнологии», диетолог, кардиолог, терапевт Татьяна Залетова.

    «Ни квас, ни компот, ни сок не могут считаться базовой водой для утоления физиологической жажды. Наш организм нуждается в чистой нейтральной воде, потому что она участвует в биохимических реакциях как растворитель», – объяснила она ТАСС.

    Остальные напитки следует пить между приемами воды, воспринимая их как еду.

    Домашний квас содержит полезные витамины и углеводы, однако в 35-градусную жару он быстро закисает. Употребление испорченного продукта грозит тяжелой кишечной инфекцией и обезвоживанием. Специалист посоветовала выбирать только свежий напиток из проверенных мест.

    Компот из сухофруктов богат калием, необходимым для сердца в летний зной. При этом сахар сводит на нет всю пользу и лишь усиливает жажду.

    Медик порекомендовала варить напиток дома без подсластителей, добавляя в него щепотку соли для лучшего усвоения веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гидрометцентр сообщил 19 июля о введении оранжевого уровня опасности в Москве. Терапевт рассказал о способах пережить сильную жару в городе. Эксперты из Италии во Всемирный день мороженого назвали лучшее в жару лакомство.

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    20 июля 2026, 19:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении еще восьми дронов на подлете к Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные отразили очередную воздушную атаку на столицу, уничтожив на подлете к городу еще восемь беспилотных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено восемь беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал глава города в своем канале в Max.

    Всего с начала текущих суток защитники неба ликвидировали 87 дронов на подступах к столичному региону.

    В понедельник утром Собянин сообщил, что с вечера воскресенья на Москву летело более 400 дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО уничтожили 15 дронов на подлете к Москве около 3 часов в ночь на понедельник. До этого аэропорты Домодедово и Жуковский перешли в ограниченный режим работы, как и Внуково.

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    21 июля 2026, 07:09 • Новости дня
    Метеоролог предупредила о грозе в Москве

    Метеоролог Позднякова предупредила о грозе в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во вторник жителей российской столицы ожидает теплая погода с кратковременными осадками, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

    В течение дня столичный регион накроют осадки, пояснила Позднякова, передает РИА «Новости».

    «Во вторник в Москве ожидаются дожди, днем в городе возможна гроза. Ветер будет порывистый со скоростью 12-15 метров в секунду», – рассказала специалист.

    Синоптик добавила, что минимальная температура воздуха составит от 17 до 19 градусов. В дневные часы столбики термометров поднимутся до отметки 24-26 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Гидрометцентр предупреждал москвичей о кратковременных дождях с грозами.

    В понедельник синоптики прогнозировали в столичном регионе облачную погоду с прояснениями и сильные дожди.

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    20 июля 2026, 08:49 • Новости дня
    Репетитор попался на краже 1 тыс. евро у семьи ученика в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Молодой преподаватель из Красноярска втерся в доверие к семье в столице и попытался вынести из их квартиры конверт с деньгами в размере 1000 евро, но был пойман с поличным, сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Инцидент произошел в центре Москвы на Петровском бульваре, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    24-летний репетитор полгода занимался с подростком и за это время успел изучить привычки семьи, заметив, что двери часто остаются открытыми, а ключи от сейфа лежат на видном месте.

    «Развязка наступила рано утром. Подростка разбудил шум, а отец, приехавший по звонку сына, застал «учителя» прямо у сейфа с конвертом в руках. Попытка оправдаться и сделать вид, что он «просто зашел», не помогла – все зафиксировала камера видеонаблюдения», – добавили в МВД.

    Украденные 1000 евро уже возвращены законным владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о краже, ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде, а полиция проверяет его на причастность к аналогичным преступлениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне столичные полицейские задержали похитившего сбережения из сейфа подростка курьера мошенников.

    В марте другой злоумышленник под видом проверки вскрыл болгаркой хранилище в московской квартире.

    В прошлом году подмосковный школьный учитель обманным путем похитил почти миллион рублей у родителей учеников.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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