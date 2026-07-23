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Гидрометцентр сообщил о кратковременных дождях и грозах в Москве
В четверг жителей столичного региона ожидает облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы при температуре до 23 градусов тепла.
Днем воздух в столице прогреется от 21 до 23 градусов тепла, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.
В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки 10 градусов тепла.
Скорость юго-западного ветра составит от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться на уровне 743 миллиметров ртутного столба.
В Московской области днем температура будет варьироваться от 18 до 23 градусов тепла. В ночные часы возможно похолодание до восьми градусов со знаком плюс.
На прошлой неделе метеоролог Татьяна Позднякова обещала москвичам комфортную погоду без осадков. В начале июля Гидрометцентр предупреждал жителей столичного региона о кратковременных дождях с грозами.