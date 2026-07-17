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Синоптики сообщили о теплой погоде без осадков в Москве
Метеоролог Позднякова: В Москве ожидается теплая погода без осадков
В пятницу в столице ожидается комфортная погода с температурой до плюс 23 градусов, переменной облачностью и отсутствием осадков, сообщила главный специалист метеобюро города Татьяна Позднякова
«Погоду в пятницу в Москве будет целиком определять периферия антициклона, ожидается переменная облачность и без осадков», – рассказала Позднякова, передает РИА «Новости».
По ее словам, минимальная температура воздуха ночью составит от плюс 12 до плюс 14 градусов.
Днем воздух прогреется до плюс 21–23 градусов. Синоптик также добавила, что в городе сохранится плотный северный ветер, однако он перестанет быть порывистым. Атмосферное давление в течение дня продолжит расти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптик Михаил Леус пообещал москвичам потепление до 29 градусов в выходные дни.
В начале недели метеорологи прогнозировали повышение температуры до 26 градусов к пятнице. В прошлом месяце столичный регион уже накрывал антициклон с сухой и теплой погодой.