Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?0 комментариев
Из затопленного паводком свердловского Ирбита эвакуировали более 20 человек
Из-за продолжительных ливней под воду ушли десятки дворов и дорог, вынудив экстренные службы оперативно вывозить местных жителей в безопасные укрытия, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Департамент информационной политики региона сообщил об эвакуации более 20 человек из зоны затопления в Ирбите. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 30 пострадавших, передает РИА «Новости».
«В Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги на 18 участках и пяти перекрестках, а также подъездные пути и мост по улице Орджоникидзе. Из зоны подтопления эвакуировано 22 человека, в ПВР размещены 30 человек», – говорится в официальном сообщении ведомства.
Представители департамента добавили, что спасатели организовали круглосуточный пост с плавательными средствами. Вода затронула десять населенных пунктов Ирбитского муниципального округа, где затопило 55 участков.
Согласно последним сводкам МЧС, обильные осадки нанесли серьезный ущерб всей Свердловской области. В регионе оказались под водой 23 жилых дома, 648 дворов и девять низководных мостов. Кроме того, стихия повредила один участок трассы и заблокировала транспортное сообщение с 20 поселениями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля из-за паводка свои дома в Свердловской области покинули 155 местных жителей.
Месяцем ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации в свердловском городе Кушва после торнадо.
В Оренбургской области спасатели эвакуировали почти 100 человек из-за рекордных дождей.