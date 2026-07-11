Туск анонсировал создание в Варшаве мемориала жертвам Волынской резни

Туск заявил о строительстве стены памяти жертв Волынской резни в Варшаве

Tекст: Тимур Шайдуллин

Польский премьер-министр Дональд Туск анонсировал появление нового памятника, передает ТАСС. «Мы хотим сохранить память о каждой из жертв, их имена и фамилии. Поэтому в Варшаве будет возведена стена памяти с Вечным огнем и фамилиями каждой найденной и идентифицированный жертвы военных действий в XX веке на Украине», – заявил политик.

Глава правительства Польши подчеркнул необходимость принятия Киевом исторической правды для успешного вступления в Евросоюз. В годы Второй мировой войны Организация украинских националистов (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в РФ) начала активную борьбу против советской власти.

В 1943 году была сформирована Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещена в РФ). Националисты развернули масштабную кампанию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминация трагедии пришлась на 11 июля 1943 года, когда боевики атаковали около 100 населенных пунктов.

Жертвами Волынской резни стали около 100 тыс. человек, среди которых преобладали женщины, старики и дети. Десять лет назад польский парламент официально признал эти события геноцидом, а в прошлом году дата 11 июля стала государственным днем памяти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Сейм Польши утвердил День памяти жертв Волынской резни в качестве государственной даты.

В июне Варшава потребовала от Киева отмены решения о присвоении подразделению ВСУ имени УПА* (организация признана экстремистской и запрещена в РФ). Незадолго до этого Дональд Туск обвинил украинское руководство в нехватке исторического мышления.