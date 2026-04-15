Новая система погранконтроля вызвала серьезные задержки в аэропортах Европы

FT: Новая система погранконтроля спровоцировала хаос в аэропортах Европы

Tекст: Мария Иванова

Новая электронная система пограничного контроля (EES), заработавшая 10 апреля, спровоцировала серьезные трудности для пассажиров в странах Шенгенского соглашения, пишет Financial Times.

Изначально предполагалось, что процесс регистрации будет занимать около 70 секунд, однако на практике время ожидания достигает трех часов.

«Европейские аэропорты в 15 странах сообщают о «крайне серьезных» задержках, вызванных новой электронной системой пограничного контроля ЕС... Пассажиры в региональных аэропортах и крупных хабах ... вынуждены ждать до трех часов на пограничном контроле», – отмечает издание со ссылкой на Международную ассоциацию аэропортов (ACI).

Проблемы зафиксированы во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции, передает РИА «Новости»

Директор европейского отделения ACI Оливье Янковец предупредил, что ситуация может стать неуправляемой в пиковые летние месяцы. Он подчеркнул необходимость создания механизма полной приостановки регистрации по новой системе в случае чрезмерного времени ожидания.

Сбои связаны с неработающими автоматическими стойками, нехваткой персонала и проблемами в центральной ИТ-инфраструктуре. Несмотря на жалобы аэропортов, Еврокомиссия утверждает, что в большинстве стран-членов система функционирует без серьезных нарушений. Введение EES совпало с дополнительным давлением на авиационный сектор из-за возможных перебоев с поставками авиатоплива на фоне ближневосточного конфликта.

