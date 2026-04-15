    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Эксперт: Новую власть Венгрии ожидают новые «поломки» «Дружбы» на Украине
    Генпрокурор озвучил сумму ущерба СССР от преступлений фашистов
    Путин: Траектория экономических показателей ниже ожиданий
    Молдавия официально объявила о выходе из СНГ
    Португалия отказалась поддержать создание единой армии Европы
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Политологи: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы
    Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    Иван Иванюшкин За что убили Николая Гумилева

    140 лет назад, 15 апреля 1886 года, родился Николай Гумилев – русский поэт и путешественник. Трижды, в 1909-1913 годах, он побывал с экспедициями в Африке. В браке Николая Гумилева и Анны Ахматовой появился на свет историк Лев Гумилев, создатель теории пассионарности.

    Вадим Трухачёв Орбана подвела венгерская глубинка и дороги

    Как венгры могли не выбрать одного из самых ярких политиков современности? Орбана ведь знают на всей планете, он стал политиком мирового масштаба. Он превратил небольшую и небогатую Венгрию в заметного игрока на международной арене.

    15 апреля 2026, 14:53 • Новости дня

    Европейский газ подешевел до минимума начала весны

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 515 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки майских фьючерсов на газ на хабе TTF снизились почти на 3%, опустившись почти до 514 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в среду днем снижались почти на 3%, до примерно 513,8 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE, которые приводит РИА «Новости».

    Майские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на уровне 519,7 доллара за тысячу кубометров, что на 1,6% ниже предыдущего закрытия. Расчетная цена во вторник составляла 528,2 доллара.

    К 14.36 мск майский контракт торговался уже по 513,8 доллара, что означало падение на 2,7% относительно расчетного уровня. При этом средняя биржевая цена газа в Европе в марте, по расчетам агентства, выросла на 59% по сравнению с февралем и впервые с февраля 2023 года превысила 600 долларов за тысячу кубометров.

    Подъем котировок начался после ударов США и Израиля по Ирану, и сейчас цены удерживаются выше уровней последних двух лет. Максимум текущего всплеска был зафиксирован 19 марта и достиг 853,7 доллара за тысячу кубометров, что на 32% выше показателя конца февраля.

    В 2021–2022 годах газ стоил значительно дороже, а исторический рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был установлен в начале весны 2022 года, что стало беспрецедентным уровнем за время работы европейских газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 апреля стоимость газа на европейских биржах опустилась до 550 долларов за тысячу кубометров.

    10 апреля биржевые котировки газа в Европе упали до 542 долларов за тысячу кубометров на открытии утренних торгов.

    Ранее цена голубого топлива на европейских площадках зафиксировалась около 550 долларов за тысячу кубометров после резкого обвала котировок на 14%.

    14 апреля 2026, 17:51 • Новости дня
    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»

    Мерц предложил Венгрии заменить «Дружбу» трубопроводом через Хорватию

    Мерц предложил Венгрии замену трубопровода «Дружба»
    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине, что Евросоюз планирует обсудить с новым правительством Венгрии возможность поставок нефти по трубопроводу, который проходит через Хорватию.

    Мерц напомнил, что аналогичное предложение уже выдвигалось прежнему венгерскому кабинету, но тогда оно не было принято, передает ТАСС. «Я могу со своей стороны подтвердить, что мы обсудим ситуацию через две недели на Кипре на неформальном саммите ЕС. Венгрии уже предложено использовать трубопровод, который идет через Хорватию», – заявил Мерц. Он выразил надежду, что нынешние перемены в Венгрии приведут к пересмотру позиции Будапешта по вопросу диверсификации поставок нефти и уменьшению сотрудничества с Россией.

    По словам канцлера, эти перемены могут отразиться и на уровне поддержки Украины. Мерц отметил, что надеется на скорейшее одобрение кредита для Киева в размере 90 млрд евро и принятие нового санкционного пакета против России.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода «Дружба» к концу апреля, подчеркнув, что объект сможет функционировать после восстановления. Зеленский согласился отремонтировать поврежденный участок магистрали «Дружба» для получения многомиллиардного кредита от Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона представила европейским дипломатам план восстановления данного нефтепровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал возобновление работы нефтепровода «Дружба» сразу после парламентских выборов.

    14 апреля 2026, 21:59 • Новости дня
    МВФ сообщил о надвигающемся рекордном энергокризисе в ЕС

    МВФ спрогнозировал сильнейший энергокризис в ЕС и резкий рост цен на газ

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает серьезный экономический спад на фоне резкого подорожания энергоносителей, тогда как экономика России продолжит стабильно расти, следует из прогноза МВФ.

    Европейский союз столкнется с серьезными экономическими проблемами, следует из доклада Международного валютного фонда, передает РИА «Новости».

    По данным фонда, прогноз по росту ВВП Евросоюза снижен с 1,4% до 1,1% в 2026 году. При обострении ситуации на Ближнем Востоке цены на газ в ЕС могут вырасти на 200%, а стоимость нефти в мире увеличится на 21,4% – до 82,22 доллара за баррель, что негативно скажется на экономике Европы.

    Как отмечают эксперты, ситуацию в Евросоюзе усугубляют низкие объемы газа в подземных хранилищах и отказ от импорта из России. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил потери Европы из-за этих мер более чем в 1,3 трлн евро.

    В то же время МВФ повысил прогноз по росту российской экономики в 2026 году на 0,3% – до 1,1%. В 2027 году ожидается аналогичный прирост, а инфляция к этому времени, по оценке фонда, снизится до 4,3%.

    Минэкономразвития ранее предположило, что рост ВВП России может достичь 1,3% в 2026 году и 2,8% в 2027 году.

    Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что экономика России сохраняет устойчивость и успешно справляется с санкционным давлением: за три года ВВП страны увеличился более чем на десять процентов, что превышает среднемировые показатели.

    Власти разных стран мира начали подготовку экстренных мер из-за взрывного роста цен на энергоносители.

    Эксперты предупреждали о возможном масштабном энергетическом дефиците.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила дополнительные расходы Евросоюза на энергию в 3 млрд евро.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предупредил о риске голода для миллионов людей из-за перебоев с продовольствием.

    Эксперты ЮНКТАД зафиксировали растущие угрозы для уязвимых экономик на фоне сбоев в поставках удобрений.

    14 апреля 2026, 16:47 • Видео
    В США истерика: в Иране нашли руку Китая

    В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    15 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Politico назвало «главных разрушителей ЕС» после Орбана
    Tекст: Мария Иванова

    После поражения Виктора Орбана на выборах Европа задается вопросом, кто из политиков займет место главного критика инициатив Брюсселя и союзника Москвы.

    Поражение венгерского премьера Виктора Орбана на выборах оставило вакантным место главного разрушителя европейского единства, пишет Politico.

    На смену Орбану придет Петер Мадьяр, правоцентристский политик, который уже выразил готовность к более тесному сотрудничеству с Брюсселем.

    При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немедленно предложила изменить правила голосования в ЕС, чтобы избежать будущих блокировок решений, требующих единогласия.

    «Мое впечатление таково, что политическая бизнес-модель системного и структурного разрушителя рухнула вместе с серьезным поражением партии «Фидес» на выборах», – заявил европейский дипломат на условиях анонимности. Однако уход Орбана не означает спокойной жизни для фон дер Ляйен и Киева, так как в Европейском совете остаются его союзники и потенциальные новые оппоненты.

    Издание выделяет пятерых лидеров, способных перенять эстафету. Главным кандидатом называется премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее поддерживал Орбана в блокировке санкций против России и выделения 90 млрд евро для Украины. Также в список вошли чешский премьер-миллиардер Андрей Бабиш, критикующий климатическую политику ЕС, и глава правительства Италии Джорджа Мелони, разделяющая некоторые идеологические взгляды венгерского лидера.

    Среди возможных новых критиков Брюсселя упоминаются бывший премьер Словении Янез Янша, который может вернуться к власти, и президент Болгарии Румен Радев. Последний известен своими симпатиями к Кремлю и заявлениями о том, что Украина обречена в текущем конфликте, а увеличение военной помощи Киеву не является решением проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал выделение кредита Евросоюза для Украины на 90 млрд евро.

    Триумф партии Петера Мадьяра на парламентских выборах вызвал воодушевление среди европейских лидеров.

    15 апреля 2026, 13:30 • Новости дня
    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной

    Эксперт Кнутов: Украине в западном военном альянсе отведут роль поставщика живой силы

    Эксперт оценил планы Запада создать военный блок с Украиной
    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Евросоюз заинтересован в создании независимого от НАТО военного блока на фоне ослабления помощи США. Но Европа не имеет армий с реальным боевым опытом. Поэтому особое место в новом альянсе может быть отведено Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кунтов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что западные страны планируют создать новый военный блок с Украиной.

    «Украина по-прежнему мечтает стать членом НАТО, однако сам альянс начинает трещать по швам – на фоне разлада с США и внутренних противоречий. Судя по всему, на этом фоне Брюссель прорабатывает концепцию создания собственного военного блока на базе Евросоюза», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «При этом власти европейских стран прекрасно понимают, что не обладают «живыми» армии с реальным и сколько-нибудь верифицированным боевым опытом. Исходя из этого, думаю, Украина нужна западным странам, как обладатель ударной силы – действующих и потенциальных военнослужащих. Тогда как Европа возьмет на себя роль большого оборонно-промышленного комплекса по разработке и производству вооружений», – продолжил он.

    «Именно поэтому по всей Европе, в частности в Скандинавии, запускают совместные украино-европейские предприятия по выпуску беспилотников самолетного типа большой дальности, ракет, снарядов. Часть из них базируется на вывезенных с Украины производствах», – детализировал спикер.

    Он напомнил про ускоряющуюся милитаризацию Европы. «Польша заказала 486 установок реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, Volkswagen заявил о готовности переориентировать часть гражданских предприятий на военное производство. В гонку вооружений включаются Британия, Нидерланды, Дания. Так что планы Запада, о которых говорил Лавров, максимально реалистичны», – подчеркнул Кнутов.

    «В рамках проекта Украину должны будут принять в ЕС по ускоренной программе. Тогда же, вероятно, в устав Евросоюза внесут правки, указывающие, что теперь он представляет собой не только экономический, но и военно-политический альянс. Причинами перепрофилирования, скорее всего, укажут борьбу с терроризмом, ослабление интеграции с США и «российскую угрозу». Концепция вполне соответствует интересам и Брюсселя, и Банковой, и украинских националистических сил», – заметил собеседник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Пекине заявил, что страны Запада планируют создать новый военный блок, в котором Украине будет отведена ведущая роль, сообщает RT. Дипломат напомнил слова Владимира Зеленского, который открыто заявлял о намерении единолично «защищать» Европу от российской армии. «Новый блок замышляется с Украиной в качестве его основного участника», – отметил Лавров. Ранее глава МИД упоминал о серьезной подготовке европейских лидеров к возможной войне против России.

    Со своей стороны, Зеленский заявлял, что Киев готов к переговорам со странами ЕС по созданию совместного проекта по защите воздушного пространства. «Или Украина станет неотъемлемой частью европейской системы безопасности, или кое-кто в Европе рискует стать частью русского мира», – угрожал он.

    В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц выражал одобрение Зеленскому за продолжение военных действий против России, несмотря на значительные потери среди украинских военных. «За последние десятилетия ни одной европейской армии не удалось получить такой уровень боевой подготовки, как у украинских вооруженных сил», – отмечал политик.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в переходе Германии и Украины к стратегическому партнерству проявляется не только укрепление сотрудничества, но и попытка Берлина зафиксировать поддержку Киева и курс на стратегическое поражение России.

    15 апреля 2026, 04:01 • Новости дня
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    Мелони: Для российского газа время не пришло
    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим не рассматривает шаги по возобновлению импорта российского газа, несмотря на энергетический кризис, так как пока не пришло время.

    Выступая 14 апреля, Мелони подчеркнула, что вопрос о пересмотре поставок российского газа должен оцениваться в долгосрочной перспективе, как на национальном уровне, так и в рамках санкционного и энергетического законодательства Европейского союза , а не в результате поспешного политического изменения, сообщает портал BusinessUpTurn.

    Мелони напомнила, что Италия значительно снизила зависимость от российского газа после 2022 года за счет диверсификации поставок из Норвегии, Алжира, Азербайджана и других стран.

    По данным Евросоюза, итальянские запасы газа в 2025–2026 годах оставались выше среднего по ЕС, а национальный оператор газовой сети зафиксировал их на высоком уровне перед началом весенне-летнего сезона.

    Премьер-министр отметила, что с января 2026 года действует регламент REPowerEU, который обязывает страны ЕС прекратить импорт российского газа к концу 2027 года, и Италия поддерживает выполнение этого графика.

    Она добавила, что любые решения о возобновлении работы российских газопроводов возможны только при согласовании с Брюсселем, но сейчас подобная отмена не обсуждается.

    В отчетах аналитических организаций говорится, что Италия, как и другие страны ЕС, делает ставку на расширение газовых хранилищ, развитие СПГ-инфраструктуры и оптимизацию энергетической системы для предотвращения кризисов, вызванных войной с Ираном и перебоями из Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев в начале апреля назвал уязвимые к энергетическому шоку страны ЕС, среди которых Италия упоминалась одной из первых. Глава итальянской Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ. Corriere della Sera сообщила, что только у двух стран ЕС есть достаточные запасы авиатоплива.

    15 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе

    Политолог Ткаченко: Вопрос судоходства в Ормузе после войны решат без Европы

    Политологи назвали цели плана Европы по безопасности в Ормузском проливе
    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа пытается приучить общественное мнение к тому, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал сообщения, что европейские страны разрабатывают план по послевоенной безопасности Ормуза без участия США. Политолог Тимофей Бордачев в свою очередь назвал инициативу «непрошенной».

    «Страны Европы понимают, что в военной и дипломатической ситуации вокруг Ирана для них нет места. Но они пытаются на уровне разговоров показать обратное», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай». Он напомнил, что ранее Дональд Трамп призывал союзников по НАТО помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива, однако никто не откликнулся.

    «Разработка европейцами плана по послевоенной безопасности Ормуза без США, о чем сообщают СМИ, – непрошенная инициатива. Их цель простая – показать, что они есть, они существуют», – считает собеседник. Политолог указал, что не так давно европейские страны точно так же «с большим жаром» обсуждали миссии на Украине. «Все, что сейчас связано с Европой в международной политике, находится в сфере разговоров, а не дел», – уточнил политолог.

    «На этом фоне рассуждения о формате участия США в потенциальной миссии сродни вопросу: будут ли в ней принимать участие марсиане», – сыронизировал Бордачев. Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «По итогам конфликта будет определен режим прохода через Ормузский пролив, доступ иранской нефти на мировой рынок и многое другое. Европа не имеет никакого отношения ни к военным действиям, ни к переговорам», – указал он.

    По его мнению, европейцы, обсуждая планы по Ормузу, преследуют собственные цели. «Таким образом они пытаются развить европейскую опору НАТО без США, приучить общественное мнение, что есть вопросы безопасности, которые они планируют решать без Вашингтона», – пояснил Ткаченко.

    Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что европейские страны разрабатывают план международной миссии для восстановления судоходства через Ормузский пролив после окончания боевых действий.

    По информации источников издания, инициатива предусматривает формирование широкой коалиции стран, которая займется разминированием акватории и обеспечением безопасности судоходства. Основная задача – придание судоходным компаниям уверенности в вопросе пересечения пролива.

    Впрочем, внутри Европы сохраняются разногласия по поводу формата миссии. Франция считает, что участие США сделает всю инициативу неприемлемой для Ирана, тогда как британская сторона опасается, что исключение Вашингтона ограничит масштаб операции и вызовет недовольство американских властей, говорится в материале.

    С вечера 13 апреля США ввели военно-морскую блокаду Ормузского пролива, чтобы лишить Иран основного источника доходов от экспорта нефти. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что Брюссель не поддерживает никаких поборов или блокировок на маршруте, который в прошлом «был открытым для всех». Государства–члены Евросоюза также будут готовы оказать помощь, как только в регионе прекратятся боевые действия.

    14 апреля 2026, 21:46 • Новости дня
    В ЕК перепутали сроки перевода 90 млрд евро Киеву
    В ЕК перепутали сроки перевода 90 млрд евро Киеву
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе признали неточность в заявлении о времени выделения Украине финансовой помощи в размере 90 млрд евро, заявил представитель Европейской комиссии Балаш Уйвари.

    Уйвари признал, что допустил оговорку, когда говорил о планах перевести Киеву первый транш финансирования на сумму 90 млрд евро во втором полугодии 2026 года, передает ТАСС.

    Чиновник уточнил, что на самом деле речь шла о втором квартале указанного года.

    Ранее в ходе брифинга Уйвари сообщил, что Еврокомиссия намерена осуществить первые выплаты в рамках программы финансовой поддержки Украины в течение второго полугодия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз и Киев до сих пор не подписали обязательные документы для выплаты 90 млрд евро. Еврокомиссия предложила выделить из этой суммы 45 млрд евро на развитие беспилотных технологий. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала в любом случае согласовать данный кредит.

    14 апреля 2026, 15:56 • Новости дня
    Еврокомиссия сохранила блокировку 17 млрд евро финансирования Венгрии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Еврокомиссия продолжает блокировать примерно 17 млрд евро финансирования, предназначенного для Венгрии, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Уйвари подчеркнул: «Сейчас у нас в общей сложности заблокированы порядка 17 млрд евро финансирования для Венгрии». Он уточнил, что часть денег заблокирована в рамках политики сплоченности – это еврофонд развития депрессивных регионов ЕС, а другая часть средств отнесена к фонду восстановления после COVID-19, передает ТАСС.

    Ранее Евросоюз выдвинул перечень из 27 требований для разморозки Будапешту 35 млрд евро. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадьяра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия заявила о намерении начать тесную работу с новым правительством Венгрии по разблокированию финансирования и проведению реформ.

    Петер Мадьяр заявил после победы на выборах, что намерен вернуть Венгрию в европейское сообщество и потребовал немедленной отставки высших чиновников.

    14 апреля 2026, 23:11 • Новости дня
    WSJ узнала о плане Европы по послевоенному судоходству в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа разрабатывает послевоенный план по освобождению Ормузского пролива без участия США, флагманами разработки являются Британия и Франция, а идея призвана вселить в судоходные компании уверенность в возможности использовать пролив после окончания боевых действий.

    «Европейские страны разрабатывают план создания широкой коалиции стран для содействия освобождению судоходства через Ормузский пролив, включая отправку миноразведочных и других военных судов. Но этот план будет реализован только после войны и может исключить одну страну в частности США», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает: президент Франции Эммануэль Макрон заявил во вторник, что план предусматривает международную оборонительную миссию, в которую не входят «воюющие» стороны, то есть США, Израиль и Иран.

    Европейские дипломаты, знакомые с планом, говорят, что европейские корабли не будут находиться под американским командованием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Австралия заявила о планах поддержать судоходство через Ормузский пролив. Bloomberg передавало, что Франция и Британия договорились провести конференцию по Ормузу. Каллас призналась в непонимании действий США в конфликте с Ираном.

    14 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    В ЕП призвали Евросовет ускорить переговоры с Молдавией

    Вице-спикер ЕП Негреску призвал Евросовет ускорить переговоры с Молдавией

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-председатель Европарламента Виктор Негреску обратился к главе Европейского совета Антониу Коште с просьбой начать переговоры по тематическим кластерам о присоединении Молдавии к Евросоюзу, отметив прогресс реформ.

    Негреску направил письмо Коште с просьбой открыть переговоры по кластерам о вступлении Молдавии в Евросоюз, передает РИА «Новости».

    Негреску подчеркнул, что Молдавия показала реальный прогресс в реформах, а переход к активной фазе переговоров позволит укрепить стратегическое присутствие Евросоюза в регионе. По его словам, это станет ответом на ожидания граждан республики.

    В письме Негреску указал, что недавние выборы в Венгрии «открывают окно возможностей» для принятия давно откладывавшегося решения из-за единогласия и позиции антиевропейского правительства в Будапеште. Он отметил, что обратился к Коште именно сейчас, чтобы ускорить процесс обсуждения вступления Молдавии в ЕС.

    Оппозиция в Молдавии критикует власти за нарушения норм первого кластера ЕС, указывая на арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные преследования оппозиционных политиков, журналистов и общественных деятелей, а также на блокировку телеканалов, сайтов и Telegram-каналов в 2023–2024 годах. По мнению оппозиции, такие действия противоречат фундаментальным европейским ценностям.

    На референдуме в октябре 2024 года минимальное большинство высказалось за евроинтеграцию Молдавии, причем существенный вклад внесла диаспора, голосовавшая за границей.

    Внутри страны поддержку интеграции выразили менее половины избирателей. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила о глубоком расколе в молдавском обществе и призвала власти не усугублять ситуацию.

    Президент Румынии Никушор Дан анонсировал начало переговоров о присоединении Молдавии к Евросоюзу.

    Власти Молдавии рассматривают два возможных пути вступления в Европейский союз – с Приднестровьем сразу или поэтапно.

    Лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что обсуждение этих сценариев идет на фоне продолжающихся переговоров о статусе Приднестровья.

    15 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Мадьяр назвал условия разморозки фондов ЕС для Венгрии

    Мадьяр пообещал выполнить четыре требования ЕС для получения 22 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Глава партии «Тиса» Петер Мадьяр, победившей на выборах в Венгрии, заявил о готовности принять антикоррупционные меры и изменить работу медиа для разморозки 22 млрд евро из фондов ЕС.

    Мадьяр рассказал, что обсудил с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен четыре условия для разблокировки финансирования: принятие антикоррупционных мер, приостановка работы государственных СМИ, восстановление свободы академической среды и представление венгерских интересов на всех площадках, передает РИА «Новости».

    Мадьяр уточнил, что Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре и создаст специальные органы для борьбы с коррупцией. Он добавил: «Вчера я последний раз разговаривал с председателем Еврокомиссии... Я еще раз назову четыре условия... Первое условие – мы примем антикоррупционные меры, и Венгрия присоединится к Европейской прокуратуре. Мы создадим Национальное управление по возвращению и защите активов, а также другое управление по борьбе с коррупцией во всей государственной сфере», – сказал Мадьяр в интервью радио Kossuth.

    Также он сообщил, что после формирования правительства будет приостановлена новостная служба общественных СМИ, а для возвращения свободы академической среды будет выполнено соответствующее четвертое условие. На этих условиях, по словам Мадьяра, Венгрия вернет «домой» 8000 млрд форинтов, что составляет примерно 22 млрд евро по текущему курсу.

    Выборы в парламент Венгрии прошли 12 апреля, партия «Тиса», согласно 98,9% обработанных голосов, получит 136 из 199 мест, обеспечив себе конституционное большинство. Партия «Фидес» Виктора Орбана получит 57 мест, окончательные итоги выборов будут объявлены к вечеру 18 апреля.

    Финансирование Венгрии было заморожено Еврокомиссией в 2022 году из-за опасений по поводу коррупции и прозрачности государственных закупок.

    Брюссель потребовал от Будапешта выполнения 27 условий для разблокировки замороженных средств. Среди них – демонтаж политического наследия Виктора Орбана и проведение масштабных реформ новым правительством Петера Мадьяра.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах сотрудничества с новым венгерским правительством.

    Петер Мадьяр после победы на выборах заявил о намерении «вернуть Венгрию в европейское сообщество».

    При этом Мадьяр намерен сохранить поставки нефти и газа из России.

    15 апреля 2026, 06:34 • Новости дня
    Депутат ЕП Картайзер пояснил, что приехал в Москву ради дружбы с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейский парламентарий от Люксембурга Фернан Картайзер пояснил, что прибыл в российскую столицу, чтобы показать возможность дружественных отношений Европы с Россией.

    Парламентарий из Люксембурга посетил российскую столицу в рамках Московского экономического форума, передает РИА «Новости».

    «Для меня важно показать моим присутствием, что есть альтернатива официальной политике. Я хочу засвидетельствовать возможность дружбы между Россией и Западной Европой», – сказал он.

    Депутат Европейского парламента также подчеркнул, что не видит для себя иного выбора в данном вопросе, кроме как выступать за налаживание двусторонних связей.

    В прошлом году Картайзер называл свою поездку в Москву попыткой растопить лед в отношениях с Евросоюзом. Евродепутат призывал восстановить прежний уровень диалога между Россией и европейскими государствами.

    15 апреля 2026, 14:00 • Новости дня
    В очередях на въезд в ЕС на границе Белоруссии скопилось более тысячи машин

    Tекст: Дарья Григоренко

    Более тысячи легковых автомобилей и 850 грузовиков скопились в очередях на въезд в Евросоюз на границе Белоруссии, сообщил белорусский Государственный пограничный комитет.

    Отмечается, что причиной роста пассажиропотока стали длительные выходные с 18 по 21 апреля, связанные с празднованием Радуницы. Госпогранкомитет отметил, что для ускорения оформления физических лиц увеличено количество смен пограничных нарядов, передает РИА «Новости».

    Польское направление остается наиболее загруженным для грузового транспорта: перед пунктом пропуска «Кукурыки» («Козловичи») в ожидании находятся 470 фур, при этом за сутки оформлено только 50% от нормы. Через переход «Бобровники» («Берестовица») в Польшу за сутки пропущено всего 13% большегрузов, а в очереди стоят более 50 грузовых автомобилей.

    На литовских пунктах пропуска отмечается скопление 330 грузовиков. Сотрудники «Мядининкая» («Каменный Лог») и «Шальчининкая» («Бенякони») оформили за сутки 14% и 32% грузовиков соответственно, уточнили в погранкомитете.

    Что касается легковых автомобилей, наибольшие очереди фиксируются перед польским пунктом «Тересполь» («Брест»), где в ожидании находятся более 930 легковых машин и 40 автобусов. Перед переходом «Кузница Белостоцкая» («Брузги») стоят 60 легковых авто, а за сутки оформлено только 27% транспорта. Перед литовским «Мядининкаем» («Каменный Лог») в очереди находятся 40 легковых автомобилей.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что армия страны совершенствует боеготовность на фоне напряженной геополитической обстановки у белорусских границ.

    15 апреля 2026, 10:22 • Новости дня
    Еврокомиссар от Венгрии сохранил должность в Брюсселе

    Еврокомиссар от Венгрии Оливер Вархейи сохранил должность в Брюсселе

    Tекст: Мария Иванова

    Венгерский еврокомиссар Оливер Вархейи сохранил свои позиции в Еврокомиссии благодаря репутации трудолюбивого технократа, несмотря на политическое давление и обвинения в шпионаже, пишет Politico.

    Евросоюз стремится дистанцироваться от премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, однако его ставленник, еврокомиссар по здравоохранению и защите животных Оливер Вархейи продолжит работу, пишет Politico. Четыре высокопоставленных чиновника Еврокомиссии подтвердили отсутствие внутренних обсуждений о его отстранении.

    Вархейи зарекомендовал себя как усердный политик в Брюсселе, где ценятся технократы. «Он один из тех комиссаров, которые действительно читают материалы», – заявил на условиях анонимности представитель Европарламента.

    Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр ранее обвинял Вархейи в сокрытии информации о предполагаемой шпионской сети, работавшей из посольства Венгрии в Брюсселе. Представитель Еврокомиссии Балаж Уйвари сообщил о прогрессе в расследовании этих обвинений.

    Отмечается, что юридически председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может уволить комиссара, но прецедентов этому нет. Для такого шага потребуются веские доказательства, которых пока не представлено. Сам Вархейи категорически отрицает все обвинения в связях со спецслужбами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия создала специальную группу для расследования шпионажа Венгрии.

    Европейские лидеры расценили победу партии Петера Мадьяра как возможность ослабления позиций Виктора Орбана.

    Венгерский премьер-министр ранее публично потребовал отставки главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

    15 апреля 2026, 10:45 • Новости дня
    Экс-советник фон дер Ляйен возглавил антимонопольный департамент Еврокомиссии

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назначила своего бывшего советника Энтони Уилана руководителем антимонопольного департамента для модернизации конкурентной политики Европейского союза.

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен стремится модернизировать конкурентную политику, чтобы европейский бизнес мог противостоять глобальным соперникам, передает Politico.

    Назначение Энтони Уилана призвано способствовать достижению этой цели.

    Уилан, ирландец по происхождению, консультировал главу Еврокомиссии по вопросам цифровой политики в течение первых шести лет ее пребывания в должности. В понедельник его назначили руководителем антимонопольного департамента Еврокомиссии.

    В интервью изданию политик позиционировал себя как хранителя преемственности и агента перемен. Он видит свою роль в «служении продолжающейся эволюции» политики, обеспечивая при этом согласованность между широкими политическими целями и инструментами, разрабатываемыми департаментом.

    Ветеран комиссии с 25-летним стажем сменил бывшего генерального директора Оливье Герсента после девятимесячного перерыва. Его первоочередными задачами станут пересмотр руководящих принципов блока по слияниям и срочный пересмотр правил государственной помощи в ответ на энергетический шок.

    Уилан отметил, что его не впечатляет то, как промышленная политика проникает в сферу конкуренции, поскольку он уже наблюдал подобные циклы ранее. Он подчеркнул, что самая сложная задача в нынешние времена – обеспечить наличие необходимых ресурсов в условиях их ограниченности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила испанке Тересе Рибере пост вице-президента по вопросам конкуренции.

    Позже председатель ЕК в прошлом году анонсировала новую стратегию Евросоюза по повышению конкурентоспособности.

    СК раскрыл подробности о причинившей ущерб на 1 трлн рублей группировке
    ВСУ могли заполучить целые российские дроны «Герань»
    США заявили об участии кубинцев в украинском конфликте на стороне России
    FT: Иран купил спутник у Китая для ударов по базам США
    В Литве возмутились высказыванием Лукашенко о литовском народе
    Житель Риги потребовал лишить «Союзмультфильм» прав на персонажей «Ну, погоди»
    Пенсионер застрелил сына из ружья в центре Москвы

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый ЗРК сыграет свою роль в защите российских портов

    Испытания нового зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) начались в России. Чем уникальна система ПВО «Крона», почему разработчики отошли от еще советской традиции создания подобных вооружений – и как она способна помочь в отражении атак украинских беспилотников по инфраструктурным объектам? Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора папы и «папочки» добила союз США и Европы

    После обмена выпадами между президентом США и премьером Италии, а также проигрыша власти на выборах в Венгрии, у Вашингтона не осталось ни одного союзника в Европе. Но это не последний политический удар по Дональду Трампа со стороны Ватикана. В лице Льва XIV, папы римского, он нажил себе врага. А на кону власть в самих США. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
