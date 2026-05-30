Военные США нанесли удар по судну в Оманском заливе ракетой Hellfire
Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило, что нанесло удар по сухогрузу под флагом Гамбии в Оманском заливе, так как судно проигнорировало предупреждения и попыталось прорвать морскую блокаду Ирана.
«Силы США, действующие в Оманском заливе, 29 мая обеспечили соблюдение блокады, выведя из строя морское судно под флагом Гамбии, которое пыталось направиться в иранский порт», – говорится в заявлении CENTCOM.
По заявлению американских военных, торговое судно Lian Star получило более 20 предупреждений. Поскольку экипаж отказался подчиниться требованиям, летательный аппарат выпустил ракету Hellfire по машинному отделению, передает РИА «Новости».
Всего в рамках поддержания режима изоляции американские подразделения уже вывели из строя пять коммерческих кораблей. При этом 116 судов были перенаправлены по другим маршрутам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее об инциденте в Оманском заливе сообщало Associated Press. В начале мая американский истребитель атаковал иранский танкер M/T Hasna в Оманском заливе.
В апреле американский эсминец захватил иранский торговый корабль в Оманском заливе.