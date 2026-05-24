Трамп заявил о достигнутом переговорами с Ираном последней версии меморандума
Президент США Дональд Трамп заявил в субботу о том, что более широкое соглашение между США и Ираном было «в значительной степени достигнуто путем переговоров» и что Ормузский пролив будет вновь открыт, что свидетельствует о потенциальном прогрессе в стремлении завершить конфликт.
«Соглашение в значительной степени достигнуто путем переговоров, осталось лишь доработать его между Соединенными Штатами Америки, Исламской Республикой Иран и другими странами», – написал Трамп в Truth Social.
Иранское агентство Fars опровергло утверждение Трампа, сообщив, что, согласно последней версии предложения, которым обменялись обе страны, Ормузский пролив останется под контролем Ирана.
Согласно источнику, знакомому с ситуацией, последние версии меморандума о взаимопонимании, который, по всей видимости, близок к завершению, предусматривают прекращение боевых действий с Ираном при постепенном возобновлении работы Ормузского пролива и снятии американской блокады иранских портов, сообщает CNN.
Соглашение предусматривает и разморозку части иранских активов, хранящихся в банках за пределами Ирана.
Это запустит отсчет времени, по меньшей мере, на 30 дней, для продолжения переговоров, направленных на разрешение оставшихся спорных моментов в иранской ядерной программе, включая судьбу урановых запасов Тегерана.
Трамп заявил, что окончательные детали все еще уточняются, и остается вероятность того, что некоторые аспекты меморандума могут измениться.
Агентство Fars News заявило, что утверждения Трампа о возобновлении работы пролива «не соответствуют действительности» и «противоречат реальности».
«Хотя Иран согласился разрешить возвращение количества проходящих судов к довоенному уровню, это никоим образом не означает «свободного прохода», каким он был до войны», – сообщило агентство.
Трамп заявил, что ранее в субботу он провел переговоры в Овальном кабинете с группой лидеров стран Персидского залива и региона, включая официальных лиц из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна, обсуждая переговоры по Ирану и то, что он назвал меморандумом о взаимопонимании, связанным с «миром».
По словам источника, знакомого с ходом обсуждения, региональные лидеры в ходе телефонного разговора призвали Трампа принять предложенную схему взаимодействия с Ираном, и охарактеризовали беседу как обнадеживающую.
«Разговор прошел очень позитивно. Достигнут хороший прогресс. Региональные лидеры поддержали достигнутый прогресс и прорыв, которого президент Трамп добился в ходе переговоров», – сообщил CNN региональный дипломат, участвовавший в разговоре.
Трамп сообщил также о переговорах с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, который прошел очень хорошо, так как обсуждаются заключительные аспекты соглашения, которые будут объявлены в ближайшее время. В дополнение ко многим другим договоренностям, которые позволят открыть Ормузский пролив.
В телефонном интервью Axios Трамп оценил шансы на достижение соглашения с Ираном как «твердые 50/50», добавив, что он может принять решение о возобновлении военных действий к воскресенью.
Президент США заявил, что переговоры могут либо привести к «хорошей» сделке, либо закончиться тем, что США «разорвут их в пух и прах».