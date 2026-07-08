Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.0 комментариев
Трамп обрушил цены на драгоценные металлы заявлениями об Иране
Цены на золото и серебро упали после слов Трампа об Иране
Стоимость основных драгоценных металлов резко снизилась на фоне политических новостей из США, потеряв до 4,5% на биржевых торгах.
Котировки золота, серебра и платины на торгах в среду продемонстрировали заметное падение, передает РИА «Новости».
Отрицательная динамика усилилась после заявления президента США Дональда Трампа о том, что перемирие с Ираном больше не действует. Американский лидер добавил, что в дальнейших переговорах с Тегераном «больше нет смысла».
К полудню по московскому времени августовский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex снизился на 2,22% – до 4065,11 доллара за тройскую унцию. Сентябрьские контракты на серебро подешевели на 4,22%, опустившись до отметки 58,74 доллара за унцию.
Цена октябрьского фьючерса на платину уменьшилась на 4,2% к предыдущему закрытию, составив 1593,2 доллара за тройскую унцию. Примечательно, что до выступления политика снижение котировок было менее выраженным: золото теряло лишь 0,6%, серебро – 0,4%, а платина – 1,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США объявил об окончании перемирия с Тегераном.
В мае американский лидер заявил о достижении широкого соглашения путем переговоров.
В апреле фьючерсы на драгоценные металлы подорожали на фоне введения временного режима прекращения огня.