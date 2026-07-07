Уралец открыл стрельбу по гулявшим на его участке детям

Под Екатеринбургом предприниматель ранил подростка за прогулку по его участку

Tекст: Тимур Шайдуллин

Инцидент произошел в одном из коттеджных поселков региона, передает ТАСС. Местный житель разозлился из-за присутствия посторонних на своей территории и применил оружие.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил: «Мужчине не понравилось, что по его участку ходят неизвестные, он им сделал замечание, но они проигнорировали, в результате чего гражданин достал, по предварительным данным, пневматический пистолет и ранил одного из несовершеннолетних. Потерпевший подросток и его отец уже опрошены. Личность хозяина дома с неадекватным поведением уже установлена, это местный житель по имени Дмитрий 1983 года рождения».

В результате происшествия пострадавший юноша отделался царапиной. Нападавшего, который оказался ранее не судимым индивидуальным предпринимателем, задержали и доставили в дежурную часть полиции.

Представитель ведомства добавил, что оперативники изъяли орудие преступления в качестве вещественного доказательства. Пневматический пистолет приобщили к собранным материалам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Алтайском крае юноша ранил ребенка из пневматического ружья.

В мае петербургская полиция задержала местного жителя за стрельбу из пневматики по одиннадцатилетнему уличному музыканту. А в апреле свердловский школьник выстрелил в голову однокласснице из пневматического пистолета.