Песков обвинил ЕС в эскалации и наращивании напряженности

Tекст: Елизавета Шишкова

«То, что эскалация со стороны Европы происходит – это однозначно... Конечно же, мы не можем закрывать на это глаза, и, конечно же, этот фактор усугубляет и без того накаленную напряженность на европейском континенте», – заявил он, передают РИА «Новости».

По словам Пескова, действия Евросоюза вынуждают Россию планировать дополнительные меры по обеспечению собственной безопасности. Он подчеркнул, что в контексте формирования собственной оборонной идентичности Евросоюз, по сути, вступил на путь милитаризации и теперь «посвящает себя теме конфронтации с Россией». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Москва учитывает эту линию Брюсселя при выработке ответных шагов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме «Примаковские чтения» Дмитрий Песков заявил о формировании в Европе независимой оборонной идентичности на основе враждебного отношения к России.

Ранее он подчеркнул курс некоторых европейских государств на существенную конфронтацию и нагнетание напряженности на континенте.