Песков: Для России важен вопрос независимой идентичности Европы в военной сфере

Tекст: Вера Басилая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил на форуме «Примаковские чтения», передает РИА «Новости».

Представитель Кремля оценил перспективы существования коллективного Запада и отметил появление серьезных разногласий между союзниками.

«Через четверть века мы увидим самостоятельную идентичность в сфере обороны в Европе – независимо от США? Для нас, для русских это очень важно, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране, и эти вражеские отношения будут усиливать внутреннюю тягу к этой идентичности», – сказал Песков.

Песков добавил, что Москва фиксирует появление трещин в западном блоке. По его словам, пока остается неясным, до какой степени эти противоречия вырастут в ближайшей перспективе и сможет ли объединение вообще продолжить свое существование.

Ранее Песков заявил, что европейские страны развивают собственную политику безопасности для компенсации эрозии НАТО.

По словам Пескова, действия ряда государств Европы ведут к существенному противостоянию на континенте.

Песков также заявил, что из-за участия в украинском кризисе европейские страны лишились права на роль миротворцев.