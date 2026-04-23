  В Израиле заявили о выходе спикера парламента Ирана Галибафа из переговорной команды с США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США
    Умер ведущий телепередачи «Человек и закон» Пиманов
    Орешкин: Оценивать знания на устных экзаменах может ИИ
    Психолог призвала поддерживать соло-материнство
    В Кремле оценили перспективы запуска уцелевшей ветки «Северного потока»
    Путин поручил обеспечить работу важных сервисов при ограничениях интернета
    ЕС запретил транзакции с четырьмя банками Киргизии, Лаоса и Азербайджана
    Захарова предложила Соловьеву прокомментировать новые санкции ЕС
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    Мнения
    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится Белоруссию

    «Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».

    4 комментария
    Антон Крылов Антон Крылов Зачем русской кухне стандарт

    Разрабатывать стандарт национальной кухни лучше, чем надеяться, что рыночек порешает и настоящие исторические рецепты сами собой выплывут из глубины времен, из-под множества наслоений, упрощений и извращений по итогам разрушительного для русской традиции ХХ века.

    9 комментариев
    23 апреля 2026, 22:55 • Новости дня

    Песков заявил о планах Европы компенсировать «эрозию» в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны активно развивают собственную политику безопасности для компенсации «эрозии» Североатлантического альянса, называя Россию своим главным противником, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «РФ провозглашена противником Европы. Помимо НАТО Европа сейчас семимильными шагами развивает свое измерение общей политики в области безопасности. Фактически, дело идет к тому, что, скажем так, определенную эрозию в НАТО они будут компенсировать созданием своей идентичности в области безопасности», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

    По его словам, на европейском континенте вновь проводится разделительная линия. В связи с этим Россия должна четко осознавать, с кем имеет дело, сохранять силу и достигать поставленных целей, прежде всего в рамках специальной военной операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии представили новую военную стратегию, в качестве главной угрозы в стратегии указывается Россия. Планы Финляндии по разрешению ввоза ядерного оружия демонстрируют явную конфронтацию со стороны Хельсинки, заявил Песков.

    23 апреля 2026, 05:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил наращивание украинских войск на белорусской границе
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Командование украинской армии активно наращивает военный контингент и строит эшелонированную оборону на северных рубежах для защиты флангов от возможных ударов, считает военный эксперт Андрей Марочко.

    Усиление позиций Вооруженных сил Украины в Черниговской и Сумской областях направлено на предотвращение потенциального наступления, передает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко отмечает значительное увеличение численности войск на данном направлении.

    «Касаемо действий украинских боевиков, которые укрепляют свои оборонительные позиции в Черниговской и Сумской областях на границе с Белоруссией, то здесь, видимо, украинское командование преследует цель прикрыть свои тылы и фланги для того, чтобы не был осуществлен удар со стороны Беларуси», – считает специалист.

    Аналитик также предположил, что строительство фортификаций используется Киевом для хищения денег из оборонного бюджета. Он напомнил о проекте бывшего премьер-министра Арсения Яценюка по возведению забора на границе, который оказался фикцией ради выкачивания средств западных спонсоров.

    Инициатива создания укреплений протяженностью две тысячи километров появилась на Украине в 2014 году. Завершить работы планировалось за шесть месяцев, но сроки сдвигались вплоть до 2025 года. Позднее следователи выявили хищение 16,7 млн гривен (около 623 тыс. долларов) и задержали восемь подозреваемых.

    Ранее Марочко заявил, что за минувшую неделю ВСУ в боях в зоне СВО потеряли почти 7,3 тыс. солдат, в том числе иностранных наемников.

    Комментарии (13)
    23 апреля 2026, 11:03 • Новости дня
    Названы сроки начала выплат Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует начать перечислять Украине первые средства из кредита на 90 млрд евро уже в середине мая после снятия венгерского вето, заявил в четверг глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро сообщил, что Евросоюз готов начать перечислять Украине первые транши кредита на 90 млрд евро с середины мая, передает РИА «Новости».

    Барро заявил: «Мы готовы высвободить первые транши с середины мая, как только будет достигнуто окончательное соглашение, что должно произойти в ближайшие часы или дни благодаря снятию венгерского вето».

    Накануне послы ЕС одобрили предоставление кредита Украине на 90 млрд евро, а также согласовали 20 пакет санкций против России. Вопрос о выплатах зависел от позиции Венгрии, которая ранее блокировала решение, но теперь ожидается снятие вето, что позволит начать процесс перечисления средств в ближайшее время.

    Европейские дипломаты поддержали предоставление финансовой помощи киевским властям на сумму 90 млрд евро и утвердили очередной пакет ограничительных мер против Москвы.

    Будапешт и Братислава сняли вето с европейского плана по выделению Украине 90 млрд евро на 2026-2027 годы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евросоюз все равно смог бы разблокировать кредит для помощи Киеву, даже если бы партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не проиграла на парламентских выборах.

    Комментарии (10)
    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 11:42 • Новости дня
    Эксперт: Участие России в саммите G20 в Майами выгодно США

    Политолог Бордачев: Участием России в саммите G20 Трамп уязвит Европу

    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Участие в саммите G20 в Майами может быть выгодно для России. Например, Москва сможет вести прямой диалог с геополитическими оппонентами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Россия получила приглашение на саммит G20, который пройдет 14-15 декабря.

    «Ранее США пытались изображать на саммитах G20 некое подобие заседаний «мирового правительства», предлагающего способы решения глобальных системных проблем. Теперь же большинство участников, в том числе и американская сторона, пришли к выводу, что Вашингтон не сможет оказывать давление на другие страны и всеми управлять», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «В итоге G20 стал для Штатов элементом дипломатической игры, которая может оказаться полезной, в том числе для улучшения диалога с Россией. У США поменялись цели – Белому дому выгоднее не конфронтационный курс, а приглашение российских представителей. Тем самым Дональд Трамп несколько уязвил бы Европу, а также показал Китаю его неуникальность, как партнера Запада», – детализировал аналитик.

    «На мой взгляд, России тоже может быть выгодно принять участие в саммите на уровне исполнительных лиц довольно высокого уровня. Для этого необязателен визит президента Владимира Путина. Российская сторона получила бы еще один дополнительный инструмент для диалога как с дружественными правительствами, так и с геополитическими оппонентами», – подчеркнул спикер.

    При этом политолог допускает, что в случае участия России в декабрьском саммите G20 европейцы «делегируют спикера, чтобы тот выражал возмущение участием Москвы». В заключении Бордачев предположил, что таким человеком могла бы стать Кая Каллас.

    Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, который пройдет 14-15 декабря в Майами. «Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – приводит РИА «Новости» слова Панкина.

    При этом, он отметил, что отношения России и США находятся «на самой низкой точке». «Это жутко», – добавил Панкин. Вместе с тем, дипломат напомнил, что прямые контакты между президентами двух стран в Анкоридже были плодотворными.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и Трампа прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Главы государств обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно.

    Как отмечала шерпа России в G20 Светлана Лукаш, Белый дом во время американского председательства очень рассчитывает на участие всех лидеров стран G20 в будущем саммите. По ее словам, США готовятся к возможному приезду на мероприятие российского лидера Владимира Путина. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему сейчас США в своей политике действуют прямо противоположно заветам Збигнева Бжезинского.

    Комментарии (8)
    23 апреля 2026, 14:49 • Новости дня
    Кабмин Финляндии предложил разрешить ввоз ядерного оружия

    Финский кабмин внес в парламент законопроект о ввозе и хранении ядерного оружия

    @ Staff Sgt. Daniel Hernandez/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Вера Басилая

    Финское правительство предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО.

    Власти Финляндии представили парламенту предложение о внесении изменений в закон об атомной энергии и уголовный кодекс, передает РИА «Новости».

    В сообщении министерства обороны страны говорится: «Правительство представило парламенту предложение о внесении поправок в закон об атомной энергии и уголовный кодекс».

    Согласно инициативе, предлагаемые поправки позволят осуществлять ввоз, транспортировку, доставку и хранение ядерного оружия на территории Финляндии в случаях, связанных с обороной самой страны, коллективной обороной НАТО или международным оборонным сотрудничеством.

    В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны после вступления в НАТО и соответствуют обязательствам государства в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Финляндию размещать ядерное оружие, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Правительство Финляндии заявило о готовности отменить запрет на транзит ядерного оружия в стране.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник назвал снятие подобных ограничений актом агрессии и нагнетанием обстановки у российских границ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о появлении дополнительных уязвимостей для Хельсинки.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил о превращении финской территории в потенциальную цель для ответного удара.

    Комментарии (17)
    23 апреля 2026, 09:45 • Новости дня
    Принц Гарри приехал в Киев
    @ LUKAS COCH/EPA/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с незапланированным визитом, сообщил британский журналист Крис Шип.

    Принц Гарри прибыл в столицу Украины с неожиданным визитом, сообщают Вести.

    По данным британского журналиста Криса Шипа, появление герцога Сассекского в Киеве не планировалось заранее. В соцсети Шип опубликовал видеозапись, на которой видно, как Гарри выходит из поезда на перрон и приветствует встречающих.

    По прибытии принц Гарри отметил, что ему приятно вновь оказаться на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее принц Гарри приехал в столицу Украины для обсуждения программ помощи раненым военным.

    Весной этого года он тайно посетил львовскую клинику вместе с ветеранами.

    Сестра короля Карла III принцесса Анна осенью тоже побывала в Киеве с неанонсированным визитом.

    Комментарии (10)
    23 апреля 2026, 12:42 • Новости дня
    Зеленский призвал США не отвлекаться от Украины из-за Ирана

    Зеленский призвал США параллельно решать кризис на Украине и конфликт с Ираном

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал руководство США не забывать об украинском кризисе на фоне войны с Ираном, сообщает CNN.

    Украинский лидер обратился к Вашингтону с просьбой продолжать поддержку Киева, несмотря на ближневосточные события, передает RT со ссылкой на телеканал CNN.

    «Он понимает, что США поглощены войной с Ираном, но нельзя бросать Украину», – отмечается в публикации американских журналистов.

    Политик заявил, что администрации США следует параллельно работать над завершением обоих конфликтов.

    Ранее глава киевского режима заявил о риске нехватки западных зенитных комплексов из-за обострения ситуации вокруг Ирана.

    До этого Зеленский пожаловался на дефицит внимания американских переговорщиков к проблемам Киева.

    Комментарии (2)
    23 апреля 2026, 07:03 • Новости дня
    Командир элитного батальона ВСУ сбежал в Германию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир элитного 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после получения угроз от родственников пропавших без вести в Сумской области военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    Командир 53-го отдельного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию после того, как ему начали поступать угрозы от родственников пропавших без вести солдат, передает ТАСС. По данным источника агентства в российских силовых структурах, элитное подразделение утратило боеспособность в Краснопольском районе Сумской области.

    «Командир батальона В. Самборук после получения на личные аккаунты в соцсетях десятков сообщений с угрозами от родственников пропавших без вести военнослужащих выехал в Германию, где находится в своей квартире в городе Франкфурт-на-Майне», – сообщил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники украинских военнослужащих сообщили о сотнях пропавших без вести солдат в Сумской области.

    Командование ВСУ на этом направлении приравняло исчезнувших бойцов к дезертирам.

    Украинские военные массово дезертировали во время прохождения подготовки в странах Европы.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 02:56 • Новости дня
    МИД сообщил об отработке сценариев захвата Калининградской области на учениях ОЭС

    Грушко: Учения ОЭС включают сценарии блокады и захвата Калининградской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время маневров Объединенных экспедиционных сил, которыми руководит Британия, моделируют блокаду и захват Калининградской области, а также другие сценарии, сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил о сценариях учений Объединенных экспедиционных сил, передает РИА «Новости».

    Грушко отметил, что активность ОЭС, действующих под руководством Британии, непрерывно увеличивается, особенно в районах Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря. По его словам, в задачи этих сил входит оперативное реагирование на возможные угрозы в указанных регионах.

    «В ходе учений под эгидой ОЭС отрабатываются в том числе такие сценарии, как морская блокада и захват Калининградской области. НАТО целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Финляндии открыто признали возможную блокаду Калининградской области фактическим объявлением войны против России. Замглавы МИД Александр Грушко рассказал об отработке Североатлантическим альянсом сценариев изоляции этого региона. Помощник президента Николай Патрушев предупредил о тренировках натовских войск по захвату данной территории.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    Медведев: Деньги для кредита Киеву возьмут из карманов европейцев
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал утверденный Евросоюзом кредит для Украины, отметив, что европейские граждане снова были введены в заблуждение.

    «По идиотской логике Брюсселя, платить будет Россия. Наслаждайтесь тем, что вас снова обманывают, европейцы – 90 миллиардов евро возьмут из ваших карманов!» – написал он в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз завершил все необходимые процедуры для утверждения финансирования на 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о начале выплат 90 млрд евро Киеву в середине мая.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о потере суверенитета ЕС из-за кредита Киеву.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 07:26 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 154 дрона ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 154 украинских беспилотника, сообщило Минобороны.

    С 20.00 мск 22 апреля до 7.00 мск 23 апреля уничтожено 154 дрона украинских военных, указало ведомство в Max.

    БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областями.

    Также их поразили над Крымом и над Азовским и Черным морями.

    Вечером в среду за четыре часа сбили 10 украинских БПЛА самолетного типа.

    За предыдущую ночь над страной уничтожили 97 украинских дронов.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 13:00 • Новости дня
    Украинский военком упал с крыши во время погони за призывником

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) вступил в схватку с уклонистом на высоте и рухнул вниз вместе с ним в Волынской области, сообщают украинские СМИ.

    Сотрудник ТЦК скинул мужчину с крыши дома и упал вместе с ним, передает Ura.ru со ссылкой на сообщение украинской прессы.

    На опубликованных кадрах видно, как военком преследовал местного жителя на крыше частного здания. Между ними завязалась борьба, в результате которой оба сорвались вниз.

    На земле пострадавшего уже ждали другие представители территориального центра комплектования. Они сразу же схватили упавшего украинца и силой утащили его со двора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину с амнезией.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    @ Alfredas Pliadis/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Буданов заявил о наличии у Киева решения по Донбассу

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) сообщил о существовании у Киева подхода по Донбассу, который не предусматривает передачу территорий и полностью устраивает украинские власти.

    По словам Буданова, Украина обладает неким «решением» по Донбассу, которое «удовлетворит» интересы Киева, передают «Вести». Он отметил, что это решение не предполагает уступок территорий.

    Буданов заявил, что никто здесь не в праве торговать землей.

    Ранее Буданов выразил несогласие с позицией Владимира Зеленского по вопросу Донбасса.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 13:17 • Новости дня
    В Финляндии предупредили об ответе России на предоставление неба дронам ВСУ

    Мема: Москва может ответить Финляндии за предоставление неба беспилотникам ВСУ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Армандо Мема, член финской партии «Альянс свободы», предупредил о возможных ответных действиях Москвы в случае, если Финляндия разрешит использовать свое воздушное пространство для украинских беспилотников.

    Политик заявил: «Финляндии теперь в полной мере грозят ответные меры со стороны России после того, как она предоставила свое воздушное пространство для украинских дронов», передает РИА «Новости».

    Мема также выразил уверенность, что правительство Финляндии поставило страну под угрозу, сделав ее потенциальной целью для России.

    Ранее Еврокомиссия заявила, что не располагает доказательствами использования украинскими беспилотниками для ударов по России воздушного пространства стран Евросоюза, включая Прибалтику и Финляндию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу напомнил Финляндии и странам Прибалтики о праве России на самооборону в связи с ростом атак украинских беспилотников.

    В марте страны Прибалтики пропустили БПЛА ВСУ для ударов по Петербургу. После этого литовский МИД опубликовал совместное заявление глав внешнеполитических ведомств Литвы, Латвии и Эстонии, в котором говорится, что эти страны никогда не разрешали использовать свое воздушное пространство или территорию для атак дронами на объекты в России.

    Комментарии (0)
    23 апреля 2026, 13:14 • Новости дня
    В Сети появились фотографии истощенных бойцов ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сети появились фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с военнослужащими опубликовало украинское издание «Страна.ua».

    Фотографии истощенных бойцов 14-й бригады 2-го батальона Вооруженных сил Украины появились в сети, сообщает Газетa.Ru. Снимки были опубликованы украинским изданием «Страна.ua».

    На фото видно, что военнослужащие сильно истощены: у них выпирают ребра и ключицы, а живот вогнут внутрь, на руках отчетливо видны мышцы из-за выраженной худобы.

    В публикации отмечается, что солдаты находятся на позициях без продовольствия, воды, медикаментов и топлива. Журналисты «Страна.ua» сообщают, что командование ВСУ не реагирует на их жалобы, а у бойцов возникают проблемы со связью.

    Министерство обороны Украины подтвердило нарушение логистики снабжения этой бригады. В ведомстве заявили, что командир бригады взял ситуацию под контроль и работает над обеспечением солдат и их заменой.

    Ранее начальник расчета взвода БПЛА ВС России с позывным «Шил» также сообщал о критическом положении украинских военных на Харьковском направлении. По его словам, украинские бойцы неделями сидят без еды и тепла из-за перебоев в логистике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские операторы беспилотников зафиксировали крайне сложное положение украинских подразделений на харьковском направлении.

    Разведчик группировки войск «Север» рассказал о голодающих из-за проблем со снабжением военнослужащих.

    Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о поедании снега отрезанными от продовольствия бойцами в Сумской области.

    Комментарии (0)
    Главное
    Международные резервы России выросли до 779,5 млрд долларов за неделю
    NYT: Хаменеи нужна пластическая операция лица
    ЕС увязал выдачу кредита Украине в 90 млрд евро с защитой прав меньшинств Киевом
    Евросоюз ввел санкции против российского рэпера Тимати
    Фальков: C этого года студенты смогут учиться проектировать беспилотные автомобили
    В Берлине сына иранского шаха Пехлеви облили томатным соком
    Geely объявил об отзыве более 17 тыс. автомобилей модели Emgrand в России

    «Черный лебедь» прилетел на рынок алюминия

    Конфликт на Ближнем Востоке затронул не только нефтяной и газовый рынки. На рынке цветных металлов наблюдается самый масштабный шок предложения с 2000-х годов. Почему заводы в Персидском заливе остановились, и кто оказался в уязвимом положении из-за дефицита алюминия, без которого не полетит ни один самолет и не поедет ни один автомобиль? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль теряет последних союзников в Европе

    Смена власти в Венгрии окажет влияние на еще одну весьма далекую от Европы страну – Израиль. Как уходящий венгерский премьер Виктор Орбан помогал Тель-Авиву, почему многие европейские страны недовольны еврейским государством – и какие последствия грозят Израилю из-за конфликта с ЕС? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации