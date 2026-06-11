Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.5 комментариев
Господдержка малого туристического бизнеса превысила 10 млрд рублей
Инвестиции в развитие малого и среднего предпринимательства туристической сферы превысили 10 млрд рублей, сообщило Минэкономразвития.
За счет зонтичных поручительств и микрозаймов число получателей помощи выросло на 65%, достигнув 1,8 тыс. человек, сообщается на сайте ведомства.
«Туристическая отрасль остается одним из ключевых драйверов развития малого и среднего бизнеса благодаря своему мультипликативному эффекту и способности стимулировать рост смежных сфер экономики», – отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
По словам замминистра, число предприятий в гостиничной сфере достигло 37,4 тыс., а количество занятых приблизилось к 176 тыс. человек. Только с начала года такие компании привлекли более 1 млрд рублей благодаря различным инструментам поддержки.
Самым востребованным механизмом финансирования стали зонтичные поручительства, объем которых превысил 2 млрд рублей. В число регионов-лидеров по привлеченным средствам вошли Москва, Хабаровский край, Татарстан, Крым и Петербург.
Ранее правительство России запланировало направить на развитие туристической индустрии около 400 млрд рублей в течение пяти лет.
Программа льготного кредитования позволила начать строительство 367 новых гостиниц.