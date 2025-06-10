Чернышенко: На Москву приходится 14 % внутреннего российского туризма

Tекст: Валерия Городецкая

Чернышенко отметил, что одной из наиболее эффективных мер нацпроекта по развитию внутреннего туризма в России стала программа льготного кредитования, по которой уже строится 367 гостиниц с номерным фондом 78 тыс. Стоимость этих проектов достигает почти 2 трлн рублей. Еще одна популярная мера – программа создания модульных средств размещения, благодаря которой появилось 13 тыс. номеров, а по итогам нового отбора Минэкономразвития планируется построить еще 11 тыс. номеров в 55 регионах.

Правительство также поддерживает развитие крупных горнолыжных курортов: сейчас реализуется 17 проектов от Ленинградской области до Сахалина с общими инвестициями 76 млрд рублей. Кроме того, в нацпроекте участвует федеральный проект «Промышленное обеспечение туризма», стимулирующий отечественное производство оборудования для туристической отрасли.

Кабмин оказывает поддержку в подготовке Суздаля к тысячелетию: строится дорога, обновляются сети и городская среда. Суздаль стал примером успешного участия частного капитала в туристической инфраструктуре. Чернышенко подчеркнул: «Наша совместная задача – сделать путешествия по России не просто возможностью, а естественной частью жизни каждого гражданина».

Министр экономики Максим Решетников напомнил о важности единой субсидии для регионов, которая позволяет создавать востребованные туристические продукты на местах.