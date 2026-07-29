Мурашко исключил отмену ОМС для неработающих граждан

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мы в Минздраве никакого разговора о том, чтобы неработающим прекратить доступ в систему ОМС, не ведем», – сказал министр «Комсомольской правде».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин предложил пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян.

Позднее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за введение взносов на медстрахование для безработных граждан.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный называл подобную инициативу сомнительной.