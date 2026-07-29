Tекст: Денис Тельманов

Итальянская газета Fatto Quotidiano бьет тревогу из-за масштабной пропажи вооружений с территории Украины, передает РИА «Новости».

В публикации издания отмечается: «С 2022 года было утеряно или украдено 780 465 единиц оружия, из которых 149 тысяч – только за первые пять месяцев 2026 года».

Основная часть арсеналов бесследно исчезла на территории Киевской, Николаевской и Донецкой областей. Журналисты подчеркивают, что эти боеприпасы и техника уже активно реализуются на теневом рынке или напрямую переходят под контроль криминальных структур.

Прокурор Палермо Маурицио де Лучия предупредил о пристальном внимании итальянской организованной преступности к украинскому контрабандному потоку.

Правоохранитель уточнил, что мафию особенно привлекают современные беспилотные аппараты, способные нести серьезную боевую нагрузку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о попытках итальянских криминальных структур получить доступ к украинским беспилотникам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о неоднократных предупреждениях европейских стран со стороны Москвы.

Ранее дипломат назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием.