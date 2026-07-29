Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.4 комментария
Пропавшие на Украине сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок ЕС
Огромный арсенал потерянного киевскими властями вооружения вызвал небывалый интерес у организованных преступных группировок Европы, включая известную итальянскую мафию «Коза ностра».
Итальянская газета Fatto Quotidiano бьет тревогу из-за масштабной пропажи вооружений с территории Украины, передает РИА «Новости».
В публикации издания отмечается: «С 2022 года было утеряно или украдено 780 465 единиц оружия, из которых 149 тысяч – только за первые пять месяцев 2026 года».
Основная часть арсеналов бесследно исчезла на территории Киевской, Николаевской и Донецкой областей. Журналисты подчеркивают, что эти боеприпасы и техника уже активно реализуются на теневом рынке или напрямую переходят под контроль криминальных структур.
Прокурор Палермо Маурицио де Лучия предупредил о пристальном внимании итальянской организованной преступности к украинскому контрабандному потоку.
Правоохранитель уточнил, что мафию особенно привлекают современные беспилотные аппараты, способные нести серьезную боевую нагрузку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о попытках итальянских криминальных структур получить доступ к украинским беспилотникам.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о неоднократных предупреждениях европейских стран со стороны Москвы.
Ранее дипломат назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием.