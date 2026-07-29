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    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Украина должна лишиться выхода к морю

    Москва взялась за последовательную и целенаправленную ликвидацию морской инфраструктуры Украины. Это уже не удары устрашения или возмездия. Это реализация стратегии.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Запад воюет с какой-то другой Россией

    Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.

    6 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ пожирает книги и хоронит интеллигенцию

    Хоронят не книгу, а последнее место, где интеллигенция котировалась выше своей зарплаты, где буквально стоила выше мусора в глазах начальства. Эта страница закрыта.

    38 комментариев
    29 июля 2026, 14:36 • Новости дня

    Пропавшие на Украине сотни тысяч единиц оружия пополнили черный рынок ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Огромный арсенал потерянного киевскими властями вооружения вызвал небывалый интерес у организованных преступных группировок Европы, включая известную итальянскую мафию «Коза ностра».

    Итальянская газета Fatto Quotidiano бьет тревогу из-за масштабной пропажи вооружений с территории Украины, передает РИА «Новости».

    В публикации издания отмечается: «С 2022 года было утеряно или украдено 780 465 единиц оружия, из которых 149 тысяч – только за первые пять месяцев 2026 года».

    Основная часть арсеналов бесследно исчезла на территории Киевской, Николаевской и Донецкой областей. Журналисты подчеркивают, что эти боеприпасы и техника уже активно реализуются на теневом рынке или напрямую переходят под контроль криминальных структур.

    Прокурор Палермо Маурицио де Лучия предупредил о пристальном внимании итальянской организованной преступности к украинскому контрабандному потоку.

    Правоохранитель уточнил, что мафию особенно привлекают современные беспилотные аппараты, способные нести серьезную боевую нагрузку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный прокурор Палермо Маурицио де Лучия заявил о попытках итальянских криминальных структур получить доступ к украинским беспилотникам.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о неоднократных предупреждениях европейских стран со стороны Москвы.

    Ранее дипломат назвала Украину одним из крупнейших мировых центров нелегальной торговли оружием.

    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    29 июля 2026, 10:53 • Новости дня
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    Меланшон собрался разрушить франко-германское партнерство
    @ L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Лидер французских левых в случае победы на выборах намерен отказаться от сотрудничества с Берлином, обвиняя ФРГ в навязывании Европе своей экономической модели.

    Возможный приход к власти Жан-Люка Меланшона вызывает серьезные опасения в Европе, пишет Politico.

    Политик планирует разрушить партнерство Парижа и Берлина, которое десятилетиями лежало в основе европейской интеграции. По данным опросов, он имеет высокие шансы выйти во второй тур президентских выборов.

    Немецкие политики признают разрушительный потенциал кандидата. «Политические позиции Меланшона по ключевым вопросам европейской политики, его враждебность к Германии сделали бы его огромной проблемой для франко-германского сотрудничества», – заявил депутат Роланд Тайс. Ожидается, что победа левых сил значительно усложнит двустороннее взаимодействие.

    Представители партии Меланшона обвиняют Берлин в навязывании Европе своих экономических интересов. Французский лидер намерен переориентировать дипломатию на Испанию, Китай и страны Южной Америки. Кроме того, левые выступают против перевооружения Германии и планируют вывести Францию из НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский левый политик Жан-Люк Меланшон официально вступил в президентскую гонку.

    Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц провели двусторонние переговоры по вопросам европейской обороны.

    Кандидат от крайне правых Марин Ле Пен увеличила отрыв от конкурентов до 35,5% голосов потенциальных избирателей.

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    28 июля 2026, 17:15 • Видео
    Польша оценила идею разделить Украину

    МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

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    27 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    Минобороны Польши: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Косиняк-Камыш: Украина не войдет в ЕС под бандеровским флагом

    Tекст: Вера Басилая

    Варшава категорически отказывается поддерживать европейскую интеграцию Украины на фоне продолжающейся героизации нацистских преступников и сложных антикоррупционных переговоров, заявил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

    Косиняк-Камыш в интервью порталу Wirtualna Polska высказался о перспективах европейской интеграции Украины, передает ТАСС.

    «Украина не войдет в Евросоюз с Бандерой на флаге», – отметил министр. По его словам, европейскую общность нельзя строить на чуждой сообществу истории.

    Политик добавил, что самыми трудными для Киева в диалоге с Брюсселем станут вопросы борьбы с коррупцией. Косиняк-Камыш прогнозирует долгие годы переговоров перед возможным присоединением государства к союзу. Двусторонние отношения Варшавы и Киева вновь обострились из-за прославления украинскими властями нацистских преступников.

    В конце июня Владислав Косиняк-Камыш предупредил о проблемах Киева с евроинтеграцией из-за чествования Степана Бандеры.

    В начале июля президент Польши Кароль Навроцкий отказался от встречи с Владимиром Зеленским на фоне героизации нацистских преступников.

    Ранее глава польского военного ведомства пригрозил Украине конфронтацией при отказе чтить память жертв Волынской резни.

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    27 июля 2026, 08:56 • Новости дня
    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя

    ЕС исключил из санкционных списков импорт шкурок соболя из России

    Евросоюз отменил санкции против российского меха соболя
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз снял запрет на ввоз российских соболиных шкурок по просьбе Италии и Греции из-за отсутствия альтернативных поставщиков.

    Евросоюз исключил из санкционных списков импорт соболиных шкурок из России, отменив запрет, введенный в апреле этого года, передает ТАСС. Исключение было предоставлено по просьбе Италии и Греции, которые являются главными покупателями этого меха в ЕС.

    В Еврокомиссии пояснили, что решение продиктовано доминирующим положением России на мировом рынке соболя. Из-за введенных ранее ограничений европейские производители остались практически без альтернативных поставщиков. Российский соболь исторически высоко ценится европейскими модными домами.

    Италия и Греция также сыграли значительную роль в ослаблении 21-го пакета санкций. Рим выступил против усиления визовых ограничений, а Афины добились исключения для поставок российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Италия и Греция потребовали исключений из нового пакета антироссийских ограничений.

    Руководство Евросоюза согласовало 21-й раунд рестрикций только после смягчения невыгодных для европейской экономики положений.

    Брюссель разрешил европейским компаниям продолжать транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны.

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    28 июля 2026, 19:59 • Новости дня
    Евросоюз начал готовить новый пакет санкций на октябрь

    Tекст: Денис Тельманов

    В октябре европейские власти намерены утвердить очередной пакет ограничительных мер, добавив в черный список более тысячи новых организаций.

    Руководство Евросоюза рассчитывает принять 22-й пакет ограничений против России этой осенью, передает ТАСС.

    Инициатива призвана компенсировать слабость предыдущего раунда мер. Ожидается добавление порядка 1,6 тыс. юридических лиц, однако официальных подтверждений от дипломатических служб пока нет.

    В случае утверждения этого решения антироссийский список увеличится сразу в полтора раза. На данный момент в него входят около 3,1 тыс. физических лиц и корпораций со всего мира. Агентство Bloomberg уточняет, что пока неизвестна точная государственная принадлежность новых кандидатов на попадание под рестрикции.

    Журналисты подчеркивают сложность ситуации для западных стран. В публикации отмечается: «Данная идея пришлась на неудачный момент». Ранее европейские государства исключили из 21-го пакета запрет на транспортировку сжиженного природного газа и отказались от эмбарго на импорт российской рыбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций против 170 юридических и 48 физических лиц.

    Представители стран объединения исключили многие ключевые меры из документа ради защиты интересов бизнеса.

    Газета Financial Times допустила отказ Брюсселя от формирования новых масштабных пакетов ограничений из-за растущих сложностей.

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    26 июля 2026, 22:45 • Новости дня
    Медведев высмеял угрозы Каллас в адрес участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ироничной форме прокомментировал последние высказывания главы евродипломатии Каи Каллас, которая заявила о приближении ЕС к тому, чтобы запретить участникам СВО въезд в страны объединения.

    «Какая-то Кая со товарищи заявила, что Евросоюз близок к тому, чтобы пожизненно запретить участникам СВО въезд на территорию ЕС. Вот уж напугали ежа голым <...>. Нужно упрашивать Евросоюз поскорее сделать это», – написал он в Telegram.

    Медведев пояснил, что в этом случае миллионы россиян на десятилетия утратят  иллюзии про «чудесные Европы» и станут презирать всё европейское.

    «Но именно это ведь нам и надо!» – отметил зампред Совбеза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такер Карлсон назвал Каю Каллас тупой. Новые санкции дают основу для визового запрета в отношении участников СВО. Саммит ЕС  отправил на доработку идею Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам СВО.


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    28 июля 2026, 10:57 • Новости дня
    Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта

    Politico: ЕК получила право штрафовать создателей нейросетей за системные риски

    Tекст: Мария Иванова

    Европейский союз вводит строгие правила для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, чтобы предотвратить потерю контроля над технологиями и избежать кибератак.

    Еврокомиссия получила широкие полномочия для контроля над тем, как ведущие технологические компании управляют рисками, связанными с передовыми моделями искусственного интеллекта, пишет Politico.

    Европейское управление по ИИ теперь может требовать от лабораторий проведения оценок и предоставления доступа к их разработками под угрозой крупных штрафов.

    «Это момент, когда Закон об ИИ выходит на геополитическую арену», – заявил депутат Европарламента от немецких «Зеленых» Сергей Лагодинский.

    Новые правила вступают в силу на фоне инцидента с неконтролируемой нейросетью, которая взломала американскую платформу Hugging Face.

    Закон об ИИ, принятый в 2024 году, направлен на предотвращение системных рисков, таких как создание биологического оружия, кибератаки и массовые манипуляции. Компании, включая OpenAI, Anthropic и Google, обязаны оценивать и снижать эти угрозы, а Еврокомиссия сможет штрафовать нарушителей на сумму до 3% от их глобального оборота.

    Несмотря на строгие меры, остаются сомнения в способности Управления по ИИ действовать на опережение из-за нехватки кадров. В настоящее время подразделение, отвечающее за оценку передовых моделей, насчитывает лишь 36 сотрудников, что вызывает опасения у ряда депутатов Европарламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, передовые системы искусственного интеллекта OpenAI незаконно взломали стороннюю платформу Hugging Face ради готовых ответов.

    Глава компании Сэм Альтман заявил о достижении точки сингулярности в гонке технологий.

    Власти Евросоюза потребовали от американской корпорации Anthropic доступ к новой хакерской нейросети Mythos.

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    27 июля 2026, 10:54 • Новости дня
    Отказ Трампа от эскалации обрушил газовые котировки в Европе

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 700 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась на 8%, опустившись ниже психологической отметки впервые за неделю на фоне ослабления геополитической напряженности.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром упали на 8%, оказавшись ниже 700 долларов за тысячу кубометров впервые с прошлого вторника, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 697,6 доллара, потеряв 6,7%. К 10:18 мск показатель составил 687,2 доллара.

    Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, составлявшей 748 долларов за тысячу кубометров. Снижение стоимости энергоносителей, включая падение мировых цен на нефть более чем на 5%, связывают с решением президента США Дональда Трампа отложить планы по усилению военной кампании против Ирана, о чем ранее писала The New York Times.

    Цены на газ в Европе начали расти 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану, превысив 600 долларов впервые с февраля 2023 года. Максимального значения в 853,7 доллара они достигли 19 марта из-за сокращения производства сжиженного природного газа Катаром. Исторический рекорд в 3892 доллара был установлен в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость августовских фьючерсов на газ в Нидерландах снизилась до 681 доллара за тысячу кубометров.

    В середине месяца биржевые котировки топлива опускались до 584 долларов.

    Перед этим цены продемонстрировали резкий рост на фоне жестких высказываний американского президента о прекращении перемирия с Тегераном.

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    27 июля 2026, 18:37 • Новости дня
    Захарова анонсировала скорый ответ России на 21-й пакет санкций ЕС

    Захарова: Россия в ближайшее время объявит ответ на 21-й пакет санкций ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские власти готовятся в ближайшее время обнародовать ответные меры на недавно принятый 21-ый пакет антироссийских ограничений Европейского союза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

    «А что касается нашей реакции, то об ответных мерах на 21-й пакет антироссийских санкций будет объявлено в ближайшее время», – заявила дипломат, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз утвердил 21-ый пакет антироссийских санкций.

    Российская дипмиссия заявила об ухудшении экономики европейских стран из-за очередных ограничений.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала решительную реакцию Москвы на эти экономические меры.

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Захарова заявила о превращении Западной Европы в неонацистское чудовище

    Tекст: Вера Басилая

    Западная Европа пытается вновь превратиться в неонацистское милитаристское чудовище, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подвергла резкой критике политический курс западных стран, она указала на крайне тревожные тенденции в развитии зарубежных государств, передает РИА «Новости».

    «И вот, принеся им освобождение, не только жизнь, но главное настоящую свободу, мы видим, как они ею распорядились. Хватило их на 80 лет, и сейчас всеми силами эта самая Западная Европа пытается вновь превратиться в это самое неонацистское милитаристское чудовище», – заявила Захарова.

    Ранее Захарова указала на продолжение русофобской линии Брюсселя.

    Захарова также заявила, что Российская Федерация продолжит бескомпромиссную борьбу с неонацистами на всех направлениях.

    Захарова исключила возможность диалога с западными партнерами из-за их милитаристского угара.

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    27 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    FT: Принятый ЕС пакет санкций против России может стать последним

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз может отказаться от формирования масштабных пакетов ограничений против России из-за растущих сложностей при согласовании таких мер между государствами-членами, 21-й пакет может оказаться последним, сообщает Financial Times.

    Еврочиновники сообщили FT, что Брюссель рассматривает новый подход к рестрикциям в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

    Дипломаты долго не могли утвердить 21-й пакет мер, поскольку Греция выступала против ограничений на поставки российского сжиженного природного газа.

    «Это может быть последний пакет санкций. Сейчас стало очевидно, что этот подход больше не работает», – заявил источник газеты Financial Times, комментируя долгие споры европейских политиков.

    Российские власти неоднократно заявляли о способности справиться с давлением Запада. В Москве подчеркивали, что западным странам не хватает смелости признать провал экономической блокады, а в самих государствах ЕС все чаще говорят о неэффективности антироссийских мер.

    Совет ЕС утвердил двадцать первый пакет антироссийских санкций.

    Европейские дипломаты отказались от полного запрета на морские перевозки сжиженного природного газа.

    Государства Евросоюза теряют готовность вводить новые ограничения из-за опасений за благополучие собственного бизнеса.

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    28 июля 2026, 14:47 • Новости дня
    GIE: Запасы газа в Германии и Нидерландах достигли исторического минимума

    GIE: Уровень заполненности хранилищ газа в Европе упал до исторических минимумов

    Tекст: Мария Иванова

    Заполненность подземных хранилищ газа в Германии и Нидерландах опустилась до рекордно низких значений за все время наблюдений, а в Бельгии показатель достиг минимума за 11 лет.

    По состоянию на 26 июля в немецких хранилищах находился 10,1 млрд кубометров газа, что соответствует уровню заполненности 46,19%, передает РИА «Новости».

    Нидерланды смогли заполнить свои мощности лишь на 35,34%, закачав 4,5 млрд кубометров. Эти показатели стали самыми низкими за всю историю сбора данных ассоциацией операторов газовой инфраструктуры Европы, ведущегося с 2011 года.

    В Бельгии уровень запасов достиг 32,14%, а объем закачанного топлива составил 0,22 млрд кубометров. Последний раз столь низкие значения на эту дату фиксировались в 2015 году. Общая средняя заполненность хранилищ в Европейском союзе составила 55,86 млрд кубометров, или 55,66%. Текущий показатель оказался на 16 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет.

    Ранее в июле «Газпром» спрогнозировал, что уровень заполненности европейских подземных хранилищ к первому октября будет ниже 75% при сохранении текущих темпов закачки. Недостаточный объем топлива к отопительному сезону создаст значительные риски для надежного газоснабжения европейских потребителей предстоящей зимой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заполненность газовых хранилищ Европы упала до минимума с 2021 года.

    Экстремальная жара негативно повлияла на процесс пополнения запасов топлива.

    Компания «Газпром» спрогнозировала дефицит ресурсов в зимний период.

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    27 июля 2026, 09:12 • Новости дня
    Желающие попасть в Россию эстонцы столкнулись с проблемами на КПП у Нарвы

    Посольство: КПП близ Нарвы не вмещает желающих попасть в Россию

    Tекст: Вера Басилая

    Ежедневный поток граждан Эстонии, стремящихся попасть на российскую территорию, значительно превысил возможности пограничного пункта у Нарвы, заявил временный поверенный в делах в Таллине Камран Абилов.

    Камран Абилов заявил, что в районе Нарвы ежедневное число желающих пересечь границу превышает пропускную способность эстонского КПП, передает РИА «Новости».

    «На критику от людей, вынужденных простаивать в многочасовой очереди без элементарных удобств, в Таллине отвечают рекомендацией воздержаться от поездок в Россию», – заявил Абилов.

    С 15 июня погранпункт «Нарва-1» сократил время работы на четыре часа и стал закрываться в 19:00. Эстонский департамент полиции и погранохраны объяснил эти меры стремлением уменьшить нагрузку на своих сотрудников.

    Весной власти Эстонии сократили время работы контрольно-пропускного пункта «Нарва-1» до 12 часов.

    В ожидании пересечения границы люди ставили палатки.

    В середине июля время ожидания перехода на российскую территорию увеличилось до 30 часов.

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    28 июля 2026, 12:59 • Новости дня
    СВР: ЕС осознает неизбежность кризиса в Армении при выходе из ЕАЭС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе понимают, что разрыв Еревана с Евразийским экономическим союзом приведет к глубокому кризису, который Европа не сможет компенсировать, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

    По данным СВР, в Брюсселе сознают неизбежность глубокого экономического кризиса в Армении в случае выхода страны из Евразийского экономического союза.

    «Обнуление доходов от участия в евразийской интеграции не позволит за счет членов ЕАЭС обеспечить устойчивость «гребущих» в сторону ЕС армянских властей», – говорится в заявлении СВР.

    В европейских структурах признают, что нарастающие финансовые проблемы в самом ЕС не позволят компенсировать Еревану миллиардные издержки. Многие государства Европы уже заявили о неготовности открывать свои рынки для армянских товаров, чтобы не навредить национальным производителям. Несмотря на это, брюссельские чиновники продолжат убеждать Ереван в безоговорочной поддержке.

    Задержки с оказанием реальной помощи в ЕС планируют объяснять тем, что евроинтеграция зависит исключительно от успехов самой Армении. От правительства Никола Пашиняна уже требуют сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических сферах, разрыва гуманитарных связей с Россией и подавления внутренней оппозиции. В обмен Еревану обещают перспективы либерализации визового режима и статус «процветающего перекрестка мира». При этом в СВР подчеркнули, что Брюсселю не стоит рассчитывать на то, что страны ЕАЭС будут спасать армянские власти и спонсировать их движение в сторону Евросоюза.

     Лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление о поддержке скорейшего референдума по выбору вектора интеграции республики.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неминуемом конфликте интересов Еревана с правилами евразийского объединения.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Владимир Путин призвал Никола Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС.

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    28 июля 2026, 14:38 • Новости дня
    Министр обороны Италии Крозетто сравнил Украину с тяжелобольным пациентом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто подчеркнул жизненную важность продолжения поставок вооружений Киеву, сравнив их с необходимым лечением для больного.

    Без военной поддержки западных стран Украина прекратит свое существование. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на заседании комиссии по иностранным делам и обороне парламента, передает ТАСС.

    «Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет», – сказал политик.

    По словам главы ведомства, подобный подход к решению международных кризисов недопустим. Он напомнил, что Рим уже передал Киеву 13 пакетов военной помощи. Как подчеркнул Крозетто, поставки оружия для Украины сродни лекарству для больного.

    Российские власти неоднократно заявляли, что военная поддержка киевского режима со стороны западных государств лишь затягивает конфликт. Кроме того, Москва подчеркивает, что такие действия делают Запад прямым участником противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Италия направила Киеву устаревшее оружие на три миллиарда евро.

    До этого Гуидо Крозетто заявил о готовности Рима участвовать в миротворческой миссии на украинской территории.

    Ранее в украинской разведке сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения.

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    Кандидат в президенты Франции намерен разорвать союз с Германией
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    Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
    В Екатеринбурге задержали обвиняемого в избиении ученых
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    Украина создала себе топливный кризис

    На Украине наблюдается дефицит как бензина, так и дизеля. Причем влияет на это не только ближневосточный кризис. Сама Украина внесла в это тоже огромную лепту. Мало того, что она отказалась от российских нефтепродуктов, она еще и европейцев заставила экономить. Подробности

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    Путин торопит Пашиняна узнать волю народа Армении

    Любой исход возможного референдума станет для премьера Армении Пашиняна катастрофой. Так эксперты оценивают перспективы проведения в республике плебисцита о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в ЕАЭС. Необходимость скорейшего проведения такого референдума была подчеркнута в ходе телефонного разговора Владимира Путина и Никола Пашиняна. Что в этой ситуации будет делать премьер Армении? Подробности

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    Россия наращивает мощность залпа «Цирконов»

    На заводе «Севмаш» спущена на воду уже шестая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М» – «Ульяновск». Почему лодки данного проекта стали одними из самых дорогих кораблей российского ВМФ и какая интрига сопровождала строительство именно этого подводного крейсера? Подробности

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    Шведской разведке хочется срочно понять Россию

    Еще одно соседнее с Россией государство в срочном порядке реформирует разведывательные структуры. Почему Швеция недовольна работой своей военной разведки, зачем ей теперь понадобился ее гражданский аналог и что происходящее означает для нашей страны? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • Польша оценила идею разделить Украину

      МИД Польши отреагировал на слова президента России о том, что в будущем Украина может потерять свои западные земли. То есть некогда польскую Галицию.

    • Зачем Украина бьет по Ирану

      Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

    • США наводнили агенты Кубы

      Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ в июле 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

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    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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