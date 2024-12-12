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Минобороны Италии заявило о готовности страны направить миротворцев на Украину
Министр обороны Италии Крозетто заявил о готовности направить миротворцев на Украину и в Газу
Италия готова участвовать в миссии миротворцев на Украине, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто. Однако вице-премьер Антонио Таяни считает такое обсуждение преждевременным.
«Я надеюсь на разговоры о мире, скорейшем направлении миротворцев на Украину, а также в Газу. Мы готовы к этой роли, мы всегда ею славились», – приводит слова Крозетто ТАСС со ссылкой на ANSA.
Таяни выразил мнение, что обсуждение отправки миротворческих сил на Украину преждевременно. По его словам, главной задачей сейчас является достижение «справедливого мира», и любые инициативы по миротворческой миссии будут рассматриваться позже. Таяни отметил, что решение о необходимости такой миссии будут принимать главы государств и правительств. Также он подчеркнул важность совместных действий США и Европы для окончания конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО.
Сообщалось, что Франция решила обсудить с польским руководством возможность отправки миротворческой миссии на Украину, но премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не направит войска на Украину даже после прекращения огня.