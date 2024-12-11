Rzeczpospolita: Макрон посетит Польшу для переговоров о миротворцах на Украине

Tекст: Ольга Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон собирается посетить Польшу, чтобы обсудить возможность отправки польских миротворцев на Украину, передает Lenta.Ru. Визит Макрона запланирован на четверг, 12 декабря. В ходе переговоров будет обсуждаться план европейской миротворческой миссии, целью которой является поддержание суверенитета Украины.

В публикации польского издания Rzeczpospolita говорится, что визит направлен на рассмотрение отправки миссии на Украину в контексте возможного международного соглашения. Президент Франции обсуждает этот вопрос в связи с тем, что Европа не хочет оставаться в стороне от переговоров между США и Россией по вопросам, касающимся Украины.

Экс-заместитель генерального секретаря НАТО Камилла Гранд подчеркнула, что Франция предлагает развернуть миротворческую миссию, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня. По заявлению Гранд, это является необходимым шагом для предотвращения возможных конфликтов на территории Украины. Франция настойчиво продвигает инициативу о размещении миротворцев, чтобы подтолкнуть Европу к более активному участию в обсуждениях и переговорах, касающихся украинской ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский президент Владимир Зеленский ранее выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности на период конфликта. В качестве временной меры до вступления Украины в НАТО Зеленский рассматривает возможность размещения западных войск. Французский лидер Эммануэль Макрон выступал с инициативой о предоставлении Украине временных гарантий безопасности.