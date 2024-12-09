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    От рядового до подполковника: Герои России получили в Кремле награды за подвиги
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Кто победил и кто проиграл в Сирии

    Номинальный захват Турцией Сирии сплотит против нее страны Ближнего Востока, которые увидят в этом захвате попытку Анкары силой восстановить Османскую империю. В результате чего Реджеп Эрдоган лишится союзников в Персидском заливе и объединит против себя арабов и персов.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Призрак Османской империи пришел в Сирию

    Мы обычно говорим о геополитической ситуации в связи с совокупным Западом (США, Британией, Германией) и Востоком – арабским миром, Индией и Китаем. Но тень Османской империи на наших глазах встает во весь рост – например, в Сирии.

    6 комментариев
    Александр Коц Александр Коц Не буду горевать по Сирии больше, чем по Херсону или Киеву

    Россия никогда и не брала на себя обязательства воевать за Сирию. Против террористических группировок, в которых были и наши сограждане – да. Но не за сирийцев. И не вместо них.

    33 комментария
    9 декабря 2024, 18:41 • Новости дня

    Зеленский пообещал «поработать» над предложением Макрона о войсках Запада на Украине

    Зеленский заявил о возможности размещения западных войск на Украине до принятия в НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности размещения западных войск для гарантии безопасности до вступления Украины в НАТО, рассматривая предложение французского лидера Эммануэля Макрона, сообщает издание «Страна».

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных войск в Украине в качестве временной гарантии безопасности. Об этом Зеленский сообщил журналистам на встрече с немецким политиком Фридрихом Мерцем.

    Глава Украины подчеркнул, что это решение может быть актуальным до того, как Украина станет членом НАТО, что, по его словам, является настоятельной целью Киева. Он также отметил, что планирует обсудить вопрос приглашения страны в Альянс с президентом США Джо Байденом в ближайшее время.

    Зеленский выразил обеспокоенность тем, кто обеспечит безопасность Украине в период между приглашением в НАТО и фактическим вступлением в Альянс. Он напомнил о предложении Макрона разместить войска одной из стан Запада на украинской территории и заявил: «Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля». Однако, по его словам, для этого необходимо иметь четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    В разговоре с журналистами Зеленский также подтвердил, что обсуждал с бывшим президентом США Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном тему замороженного конфликта и гарантии безопасности. Президент Украины подчеркнул, что Киев более всего в мире стремится к окончанию войны и считает, что дипломатическое урегулирование позволит сохранить больше жизней.

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    9 декабря 2024, 03:28 • Новости дня
    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России

    Украина сообщила условия получения Киевом кредита на 20 млрд долларов за счет активов России

    Стали известны условия получения Киевом кредита за счет активов России
    @ H.-D. Falkenstein/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Средства будут переведены в Фонд финансового посредничества, созданный Всемирным банком в октябре 2024 года для поддержки Украины, передает ТАСС.

    Соглашение реализуется через заключение договора покупки сертификата между Украиной, выступающей заемщиком, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID).

    Также будет заключен договор гарантии и погашения ссуды, а министерство финансов Украины выпустит сертификат задолженности в пользу FFB, который будет обеспечен гарантией USAID.

    Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Погашение и выплата процентов будут осуществляться за счет доходов от замороженных российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о скором поступлении Украине 50 млрд долларов на основе замороженных российских активов, что станет частью скоординированного плана США и ЕС по поддержке украинской экономики.

    В конце ноября Евросоюз и Украина подписали меморандум о предоставлении Киеву 18,1 млрд евро в виде макрофинансовой помощи для покрытия неотложных нужд. Ожидается, что заем погасят прибылью от замороженных активов России.

    МИД России заявил, что Россия готовит ответ на попытки Запада использовать доходы от замороженных российских активов для финансирования Украины.

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    9 декабря 2024, 09:22 • Новости дня
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    Трамп: Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский начал признавать необходимость переговоров Украины с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

    Трамп в интервью газете New York Post заявил о переменах в позиции президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, Зеленский начал признавать, что Украине пора начать переговоры с Россией.

    «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня», – заявил Трамп, передает ТАСС.

    По словам избранного президента США, на их встрече не обсуждались детали возможного прекращения огня, но сам он разрабатывает концепцию того, как положить «конец этой нелепой войне».

    Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

    В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

    Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.

    После встречи с Трампом Зеленский заявлял о своем желании «быстро завершить войну».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил отказ Украины от переговоров с Россией.

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    8 декабря 2024, 13:28 • Видео
    Украина ищет подход к Трампу

    Визит главы офиса президента Украины Андрея Ермака в США для встречи с командой Дональда Трампа окончился худшим для Украины образом. Если коротко, денег не дадут, в НАТО не возьмут, а Владимиру Зеленскому велено идти на выборы, чтоб избавиться от статуса «просроченного президента».

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    9 декабря 2024, 15:56 • Новости дня
    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства Украины в НАТО с Трампом

    Зеленский назвал бессмысленным обсуждение членства в НАТО с Трампом
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен обсудить с американским лидером Джо Байденом возможность приглашения Украины в НАТО, подчеркнув, что с избранным президентом США Дональдом Трампом это обсуждать «нет смысла».

    «Я собираюсь, кстати, позвонить в ближайшее время президенту Байдену, если у него будет такая возможность поговорить со мной, и поднять вопрос о приглашении в НАТО», – заявил Зеленский на пресс-конференции после встречи с кандидатом на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что обсуждение этого вопроса с Дональдом Трампом, который еще не вернулся на пост президента, «не имеет смысла».

    Зеленский также отметил, что несмотря на то, что Украина пока не может стать полноправным членом альянса, приглашение в НАТО остается важной целью. Он подчеркнул необходимость получения дальнобойных систем вооружения, таких как ATACMS, Taurus и Storm Shadow, для усиления оборонных возможностей страны.

    Кроме того, Зеленский прокомментировал предложение президента Франции Эммануэля Макрона о временном размещении иностранных войск на Украине. По словам украинского лидера, Киев готов рассмотреть эту инициативу как временную альтернативу членству в НАТО. Однако он подчеркнул, что для этого необходимо четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что избранный президент США Дональд Трамп и его команда не проявили интереса к идее вступления Украины в НАТО, несмотря на поддержку поставок оружия Киеву, а министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в НАТО нет единства по вопросу вступления Украины, что может привести к глобальному конфликту.

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    8 декабря 2024, 23:59 • Новости дня
    Хинштейн захотел изменить подход к восстановлению жилья в Курской области

    Хинштейн заявил о необходимости изменить подход к восстановлению жилья после атак ВСУ в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Необходим пересмотр процесса восстановления жилья после украинских атак, пострадавшие не должны ждать компенсацию и самостоятельно находить подрядчиков для ремонта, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн посетил Льгов, который подвергся украинскому обстрелу. Он сообщил в Telegram, что повреждения получили два дома. Новый глава региона пояснил, что хотел «понять, насколько эффективно властями выстроена система реагирования и устранения повреждений».

    Он отметил, что «местные власти оперативно затянули разбитые окна пленкой, восстановив тепловой контур», при этом «все осколки убраны». Однако, как считает Хинштейн, «процесс восстановления жилья требует пересмотра».

    Он заявил: «Люди не должны ждать (пусть и несколько дней), пока им выплатят компенсацию, а затем самостоятельно находить подрядчиков для ремонта. Необходимо начинать восстановительные работы сразу же силами властей, избавив граждан от лишних проблем».

    Данный вопрос Хинштейн обсудил с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным и его заместителями, они «принципиально поддержали сам подход», далее нужно «прорабатывать варианты». Указывается, что областное правительство получило соответствующие поручения. «Скорая помощь» для жителей – особенно важна сейчас, пока на дворе зима! Никто не должен остаться один на один со своими трудностями», – заявил он.

    «Обошел квартиры, поговорил с жителями. Все настроены по-боевому – чувствуется Курский характер. Нет ни уныния, ни страха», – заявил Хинштейн. Он рассказал, что его «угостили чаем с пирожками». Хинштейн «впечатлен силой духа и оптимизмом курян».

    Напомним, накануне Хинштейн встретился с жителями Курской области в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о принятии отставки Алексея Смирнова с поста главы Курской области, новым временно исполняющим обязанности губернатора региона стал Хинштейн.

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    9 декабря 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
    ВС России поразили ж/д объекты, обеспечивающие доставку западной техники ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Российской Федерации нанесено поражение железнодорожным объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотников, складу горючего, скоплениям живой силы и военной техники противника в 147 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты десять американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 36 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 649 самолетов, 283 вертолета, 37 504 беспилотника, 586 ЗРК, 19 713 танков и других бронемашин, 1,5 тыс. боевых машин РСЗО, 19 274 орудия полевой артиллерии и минометов, 29 109 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне также сообщалось, что ВС России нанесли удары по инфраструктуре украинских военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского ВПК.

    Всего за прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием.

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    9 декабря 2024, 09:15 • Новости дня
    Стало известно о резком увеличении контратак ВСУ на рубежах ЛНР

    Марочко: ВСУ за неделю увеличили количество контратак на рубежах ЛНР более чем в 2,5 раза

    Tекст: Мария Иванова

    На линии фронта у рубежей Луганской народной республики за неделю зафиксировано значительное увеличение контратак ВСУ, которые возросли более чем в 2,5 раза, однако все они были успешно отбиты российскими военными.

    Украинские вооруженные силы (ВСУ) резко увеличили количество контратак на линии фронта у границ Луганской народной республики (ЛНР), сообщает РИА «Новости». По данным подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко, за последнюю неделю интенсивность атак возросла более чем в 2,5 раза. Российские военные успешно отразили все эти атаки.

    С 30 ноября по 6 декабря подразделения российских группировок «Запад» и «Юг» отбили 70 контратак ВСУ на всех участках фронта в ЛНР, что на 27 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Больше 60 из этих атак были отбиты на Купянском и Сватовско-Кременском участках фронта, где российские силы продолжают продвижение.

    Андрей Марочко отмечает, что статистический анализ данных свидетельствует о резкой активизации действий ВСУ на западных рубежах ЛНР. 7 декабря Минобороны сообщило о нанесении поражения живой силе и технике шести украинских бригад в разных районах ЛНР, ДНР и Харьковской области.

    Ранее Марочко сообщил об уничтожении российскими войсками крупного укрепрайона ВСУ у Сергеевки на Сватовско-Кременском направлении в Донбассе. Также командование ВСУ направило штурмовиков батальона «Азов» на этот участок, поскольку положение украинских сил там заметно ухудшилось. Украинские боевики продолжают сопротивление в районе Копанок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВСУ смогло сократить случаи дезертирства солдат у населенного пункта Надия, но такие меры несут риск больших необоснованных потерь. Российские войска уничтожили укрепленный район ВСУ в районе Сергеевки, юго-западнее Сватово, используя артиллерию и войска РХБЗ.

    Между тем ранее Марочко сообщил, что украинские военные минируют участки возле своих подразделений, чтобы помешать им отступать.

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    9 декабря 2024, 14:47 • Новости дня
    Украинцы возили незаконных мигрантов в Латвии на автомобилях с полицейской раскраской

    Tекст: Денис Тельманов

    Госпогранохрана Латвии арестовала двух граждан Украины по подозрению в организации маршрута по транспортировке мигрантов на автомобилях, замаскированных под полицейские. Это произошло на трассе E262.

    Как сообщает портал LSM со ссылкой на заявление госпогранохраны Латвии, два гражданина Украины были задержаны в Аугшдаугавском крае. Подозреваемые занимались организацией нелегальной перевозки мигрантов, используя для этого автомобили, замаскированные под полицейские и пограничные машины.

    Операция по задержанию прошла на трассе E262, соединяющей латвийский город Даугавпилс с российским Островом. По информации ведомства, задержание произошло после того, как правоохранительные органы работали над выявлением незаконной деятельности по транспортировке мигрантов.

    Ранее, 8 октября, госпогранохрана Латвии совместно с государственной полицией задержала 46 нелегальных мигрантов. Они передвигались в микроавтобусе, полностью стилизованном под полицейскую машину, с необходимыми опознавательными знаками и спецсигналами. Позже, 1 ноября, был задержан еще один микроавтобус, замаскированный под транспорт госпогранохраны, в котором находились 25 нарушителей госграницы и два перевозчика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Латвия заявила о готовности закрыть границы с Россией и Белоруссией в случае роста миграционного потока. Прибывшие на Украину беженцы столкнулись с запретом на использование русского языка и строгими наказаниями за это.

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    9 декабря 2024, 05:44 • Новости дня
    Пушилин рассказал о ситуации в Курахово

    Пушилин оценил шансы украинских солдат выжить в Курахово

    Tекст: Антон Антонов

    Северная часть Курахово в ДНР практически находится под контролем российских военных, сообщил глава региона Денис Пушилин.

    «Мы видим, что со стороны Старых Терн – со стороны, скажем, северной части Курахово или северной части водохранилища – ситуация нашими подразделениями практически контролируемая», – приводит слова Пушилина ТАСС.

    Пушилин на видеозаписи в Telegram отметил, что шансы украинских солдат хотя бы просто выжить в этом районе становятся все меньше, но подчеркнул, что пока преждевременно говорить об освобождении всего города.

    Он добавил, что взятие Курахово позволит прекратить атаки ВСУ на Петровский район Донецка, которые ведутся с использованием артиллерии и беспилотников.

    Глава ДНР также сообщил о продвижении российских войск на нескольких направлениях, включая Красноармейское, Часовярское, Краснолиманское, а также в Дзержинске. Он подчеркнул, что серьезные бои происходят в районе Нового Комара.

    В Часовом Яре основные боевые действия развернулись в районе огнеупорного комбината, который украинские силы серьезно укрепили. В Дзержинске российские войска продвигаются в районе террикона и центральной части города, однако украинская армия все еще может перебрасывать туда резервы для удержания позиций, сказал Пушилин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало, что идут активные боевые действия в районе Курахово.

    В свою очередь, полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков сообщил, что подразделения вооруженных сил Украины численностью до трех бригад оказались в оперативном окружении под Курахово.

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    9 декабря 2024, 15:14 • Новости дня
    Совет ЕС утвердил выплату Украине 4,2 млрд евро помощи

    Совет ЕС утвердил выплату второго транша помощи Украине в 4,2 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Совет Евросоюза принял решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи объемом 4,2 млрд евро, что стало частью общей поддержки в 50 млрд евро от ЕС.

    Совет Европейского Союза утвердил выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине объемом 4,2 млрд евро. Это решение подтверждено в официальном заявлении, переданном ТАСС. Выделенные средства являются частью общего пакета помощи в 50 млрд евро, о котором было объявлено в декабре прошлого года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого Украина получит от Federal Financing Bank кредит в 20 млрд долларов на 40 лет в рамках согласованного G7 плана выделения Киеву 50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

    Соединенные Штаты предоставят Киеву пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы USAI по закупке нового оружия для Украины, сообщил Пентагон.

    Киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи со стороны Соединенных Штатов, заявил избранный президент США Дональд Трамп.

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    8 декабря 2024, 23:43 • Новости дня
    Взрыв произошел у отделения полиции в Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    Неизвестное взрывное устройство сдетонировало у центрального входа отделения полиции в Харькове, сообщила пресс-служба региональной полиции.

    Взрыв произошел в Слободском районе около 18.00 мск рядом с центральным входом в здание территориального отдела полиции. В результате взрыва был поврежден фасад здания, никто не пострадал, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине также прошла волна поджогов автомобилей военных и релейных шкафов на железной дороге.

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    9 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Пушков оценил влияние заявлений Трампа на политику США по Украине

    Пушков: Трамп начинает конкретизировать внешнюю политику США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу, некоторые его заявления вызвали «ужас» у половины Палаты представителей, почти всего Сената, представителей Госдепа, Минобороны, аппарата СНБ, ЦРУ и других разведведомств США, заявил сенатор Алексей Пушков.

    «Избранный президент США Дональд Трамп начал конкретизировать свою внешнеполитическую программу», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

    По словам сенатора, слова Трампа могут не всегда совпадать с реальностью, что понимают его противники.

    «Жесткие рукопожатия, схожие с попыткой раздробить руку Макрона, это одно, а объективная зависимость от союзников по НАТО – это другое», – отметил Пушков.

    Пушков подчеркнул, что хотя Трамп не сможет заменить всех представителей «глубинного государства» в правительстве, его авторитет достаточно силен, чтобы повлиять на политику США в отношении Украины. Он добавил, что заявления Трампа вызывают «ужас» у многих американских ведомств, таких как Палата представителей, Сенат, Госдепартамент и разведывательные службы.

    Тем не менее выбор Трампа ключевых фигур во внешней политике, за исключением Тулси Габбард, устраивает двухпартийный истеблишмент, считает сенатор.

    «Трамп способен внести серьезные коррективы в линию США по Украине силой своей личности. Если, конечно, сможет», – заключил Пушков.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что киевский режим в будущем, вероятно, станет получать меньше военной помощи от Соединенных Штатов.

    До этого Трамп заявил, что киевский режим желает заключить соглашение об урегулировании конфликта с российской стороной. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что не приемлет предложение Трампа о немедленном прекращении огня на украинской территории.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно ознакомился с высказыванием Трампа по этой теме.

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    9 декабря 2024, 02:45 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киевской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской и Ивано-Франковской областях Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    В Киевской области взрывы прозвучал в Броварском районе, передает РИА «Новости».

    Напомним, неизвестное взрывное устройство сдетонировало у центрального входа отделения полиции в Харькове.

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    9 декабря 2024, 04:19 • Новости дня
    Воздушные цели сбиты на подлете к Белгороду

    Tекст: Антон Антонов

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что «воздушные цели» уничтожены на подлете к Белгороду. По его словам, о пострадавших не сообщалось.

    Вечером в воскресенье ПВО над Белгородской областью сбила два украинских беспилотника.

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    9 декабря 2024, 09:55 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о сложной ситуации на фронте

    Генштаб ВСУ сообщил о сложной ситуации на фронте и взрывах в девяти областях Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о сложной ситуации на фронте, ссылаясь на оперативную сводку, при этом взрывы были зафиксированы в нескольких областях, включая Киевскую и Одесскую.

    Сложная ситуация для Вооруженных сил Украины сохраняется по всей линии фронта, сообщает ТАСС. Генеральный штаб ВСУ в своей последней оперативной сводке, опубликованной в Telegram-канале, заявил, что ситуация характеризуется как «сложная». В сводке не уточняются детали, но подчеркивается напряженность на всех направлениях.

    В ночь на понедельник, по данным украинского издания «Телеграф», в Винницкой, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Ровненской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях раздавались взрывы. Это свидетельствует о продолжающихся боевых действиях и сохраняющемся риске новых атак.

    Последний раз Генштаб ВСУ сообщал о напряженной обстановке по всей линии боевого соприкосновения 5 декабря. В тот период также отмечалась активизация военных действий и критическая ситуация для украинских сил.

    В конце ноября Генеральный штаб ВСУ также признавал сложную ситуацию на линии соприкосновения, подчеркнув превосходство российских сил в живой силе и технике.

    Киев уже утратил контроль над значительной частью территории в Курской области, ранее занятой ВСУ, а министр обороны Украины Рустем Умеров подвергся жесткой критике в статье украинского издания «Зеркало недели» за то, что его работа в министерстве обороны за год не принесла ожидаемых результатов.

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    9 декабря 2024, 11:44 • Новости дня
    Россия передала Украине тела погибших при крушении Ил-76 военнопленных

    Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 возле Белгорода

    Tекст: Вера Басилая

    Россия передала Украине тела украинских военнопленных, погибших в январе при крушении сбитого Ил-76 в Белгородской области, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова сообщила, что Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76, передает РИА «Новости».

    Она заявила, что лично присутствовала при передаче тел. Москалькова подчеркнула, что такие обмены телами погибших продолжатся, чтобы семьи могли проститься с погибшими.

    Кроме того, Москалькова рассказала о работе по возвращению пропавших без вести жителей Курской области. По ее словам, удалось установить судьбу некоторых пропавших, и сейчас ведутся переговоры с Украиной и международными организациями об их возвращении.

    Она отметила, что в Суджанском районе Курской области сосредоточены поисковые работы. По оценке администрации области, количество пропавших может превышать 2 тыс. человек. Она уточнила, что по обращениям от родственников разыскиваются 537 человек, а ранее уже были возвращены 46 жителей Курской области.

    Ранее Татьяна Москалькова заявляла, что Москва готова передать Киеву тела украинцев, погибших в результате крушения в Белгородской области.

    Следственный комитет подтвердил, что Ил-76 с украинскими пленными был сбит ВСУ из комплекса Patriot. На борту сбитого самолета Ил-76 ВКС России находились 65 пленных украинцев, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

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