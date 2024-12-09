Зеленский заявил о возможности размещения западных войск на Украине до принятия в НАТО

Tекст: Ольга Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть предложение президента Франции Эммануэля Макрона о размещении западных войск в Украине в качестве временной гарантии безопасности. Об этом Зеленский сообщил журналистам на встрече с немецким политиком Фридрихом Мерцем.

Глава Украины подчеркнул, что это решение может быть актуальным до того, как Украина станет членом НАТО, что, по его словам, является настоятельной целью Киева. Он также отметил, что планирует обсудить вопрос приглашения страны в Альянс с президентом США Джо Байденом в ближайшее время.

Зеленский выразил обеспокоенность тем, кто обеспечит безопасность Украине в период между приглашением в НАТО и фактическим вступлением в Альянс. Он напомнил о предложении Макрона разместить войска одной из стан Запада на украинской территории и заявил: «Мы можем подумать и поработать над позицией Эммануэля». Однако, по его словам, для этого необходимо иметь четкое понимание сроков вступления Украины в ЕС и НАТО.

В разговоре с журналистами Зеленский также подтвердил, что обсуждал с бывшим президентом США Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном тему замороженного конфликта и гарантии безопасности. Президент Украины подчеркнул, что Киев более всего в мире стремится к окончанию войны и считает, что дипломатическое урегулирование позволит сохранить больше жизней.

Ранее Дональд Трамп после встречи с Зеленским и Макроном в Париже уже заявлял, что киевский режим стремится к заключению соглашения с Россией об урегулировании конфликта.

В свою очередь глава украинского режима Владимир Зеленский отмечал, что не приемлет предложение о немедленном прекращении огня на Украине.

Трехсторонние переговоры с участием Эммануэля Макрона, Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Париже завершились без итогового заявления и продлились всего 20 минут.