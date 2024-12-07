В Париже прошла встреча Трампа, Макрона и Зеленского

Трамп, Макрон и Зеленский провели короткую встречу в Париже

Tекст: Вера Басилая

В Париже прошла трехсторонняя встреча президента Франции Эмманюэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Встреча состоялась практически по договоренности в последний момент и продлилась всего 20 минут. После завершения переговоров стороны не сделали совместного заявления для прессы, передает ТАСС.

Перед началом мероприятия Трамп заявил журналистам, что намерен обсудить с Макроном «мир, который немного сходит с ума». Он также отметил свои «прекрасные отношения» с французским президентом, сложившиеся во время его первого президентского срока.

Владимир Зеленский также принял участие в разговоре. Однако, как сообщается, переговоры прошли в коротком формате, так как политики планировали принять участие в церемонии открытия восстановленного собора Нотр-Дам.

Телеканал BFMTV напомнил, что в ходе своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине в течение 24 часов до своей инаугурации и прекратить многомиллиардную помощь Киеву, направив средства на нужды американцев.

Украинская журналистка Диана Панченко сообщила, что Владимир Зеленский и его окружение испытывают ненависть к Дональду Трампу из-за разногласий по окончанию конфликта.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что команда Трампа потребовала от Зеленского невозможного.